19. Mai 2019, 21:02 Uhr FC Deisenhofen Ziel: Bayernliga

Nach dem 2:0-Sieg beim ASV Dachau folgt für die Mannschaft von Trainer Hannes Sigurdsson nun kommende Woche das Aufstiegs-Playoff gegen den Bayernligisten FC Unterföhring.

Von Karl-Wilhelm Götte, Dachau

Die 90. Spielminute läuft, der FC Deisenhofen führt beim ASV Dachau 1:0, als Gäste-Torjäger Michael Bachhuber im Dachauer Strafraum gefoult wird. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt, der mitgereiste Deisenhofener Anhang skandiert sofort: "Putzi, Putzi, Putzi." Gemeint ist Markus Mayer, 29, der kurz zuvor eingewechselt worden ist. Mayer schnappt sich dann auch den Ball, legt ihn auf den Punkt, geht einige Schritte zurück, läuft an und lässt Dachaus Torwart Korbinian Dietrich keine Chance. Deisenhofen gewinnt 2:0 und qualifiziert sich als Tabellenzweiter der Landesliga-Südost für die Aufstiegsrelegation gegen den Bayernligisten FC Unterföhring.

"Putzi" Mayer läuft nach seinem Tor voller Freude zur Seite, zieht unterwegs das blaue Trikot aus und lässt sich von seinen Mitspielern feiern. Ersatzspieler, Trainer und Betreuer, alle laufen jubelnd auf ihn zu. Wenig später pfeift der Referee die Partie ab, Zeit für die La-Ola-Welle: Spieler und Fans, alle machen mit. Alles aber kein Grund für Trainer Hannes Sigurdsson , seine Kicker zum Weiterfeiern in die Kabine zu entlassen. Da kennt der ehemalige isländische Nationalspieler keine Gnade, er fordert zuerst das regenerative Auslaufen ein, von "Box to Box", wie er sagt. Als einige Spieler zurückbleiben, schreitet der bärtige Sigurdsson forsch ein und ruft: "Aufschließen, keiner bleibt zurück."

So ist er halt, der ehemalige Profi, der später doch noch entspannt resümiert: "Wir haben gegen die beste Verteidigung der Liga ein kluges Fußballspiel gezeigt." Dass seine Formation trotz des 2:0 ein paar Schwächen gezeigt hat, ist ihm natürlich nicht entgangen. Im Spielaufbau etwa gab es zahlreiche Fehlpässe. Nach dem frühen 1:0 durch Evrad Ngeukeu hätten die Dachauer in der ersten Halbzeit sogar den Ausgleich verdient gehabt. Maximilian Bergner traf per Freistoß die Latte, den Kopfball von Andreas Roth lenkte FCD-Keeper Enrico Caruso gerade so über die Querlatte. Doch ein 2:0 für Deisenhofen vor der Pause wäre auch möglich gewesen, als Bachhuber allein auf ASV-Torwart Dietrich zulief, der dessen Schuss aber mit einem exzellenten Reflex parierte.

Nun steht Deisenhofen auf dem Weg in die Bayernliga Süd der FC Unterföhring im Weg (am Mittwoch und Samstag), los geht es gegen den Bayernliga-Vorletzten mit einem Heimspiel.

"50:50 schätze ich unsere Chancen ein", meint Spielgestalter Martin Mayer, 31, vorsichtig. Franz Perneker, der langjährige sportliche Leiter, sieht den Trend auf Deisenhofener Seite. Vor drei Jahren, als man in der Relegation gescheitert ist, habe zu Saisonende die Substanz gefehlt. "Wir haben diesmal eine formidable Rückrunde gespielt und zeigen enorme Stabilität", ist Perneker überzeugt. Perspektivisch setzt der 45-Jährige auf die eigene Bayernliga-Jugend, der die erste Mannschaft immer wieder talentierte Spieler verdankt. "Wir produzieren unsere Spieler selber, heute waren wieder zehn ehemalige Jugendspieler im Kader." Auch Trainer Sigurdsson, der im Winter bereits seinen Vertrag verlängert hat, würde für die Bayernliga keinen großen Bedarf an neuen Spielern sehen. "Es wird nicht viele Änderungen geben", versichert er. In der Relegation werde es nicht unbedingt darum gehen, wer den besseren Fußball spiele: "Es zählt die Moral, der Wille und, dass wir den Kopf klar oben haben", steht für den 36-jährigen Isländer fest.

Auch das Dachauer Team hat Moral gezeigt und das Spiel keineswegs abgeschenkt. Was Trainer Steven Zepeda nach Spielschluss kurz und bündig kommentiert: "Gratulation Deisenhofen." Der ASV beendet die Saison auf dem fünften Platz, im Vorjahr war es Rang sieben. Auffallend ist noch ein großes Transparent auf der Gegengeraden: "BÄM! 22 Jahre ASV", ist dort zu lesen, gemeint ist Abwehrspieler Benjamin Hofmann, 29, der sein gesamtes Fußballerleben beim ASV verbracht hat - und nach dem Spiel von seinen Mitspielern zum Abschied dafür geherzt wird. Hofmann wird nun als Spieler und Co-Trainer zur SpVgg Kammerberg in die Bezirksliga wechseln.