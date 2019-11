Der FC Deisenhofen will seinen Blick einfach nicht nach hinten wenden. Mit einem 2:0 gegen Jahn Regensburg II hat sich die Mannschaft des Aufsteigers am Samstag endgültig in der Spitzengruppe der Bayernliga Süd festgebissen. "Das war ein gutes Spiel, insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden", sagte Trainer Hannes Sigurdsson nach dem verdienten Sieg zu Hause. Deisenhofen machte in dieser Partie schnell alles klar und ließ keine großen Bedenken aufkommen: In der neunten und elften Minute trafen die Gastgeber und holten sich die frühe Führung, die sie nicht mehr zurückgaben. Zuerst hatte Marco Finster recht brachial abgezogen, Florian Schmid erwischte den Abpraller vom Torwart und staubte ab (9.), dann legte Torjäger Michael Bachhuber nach, der einen Steilpass verwertete (11.). Es war Bachhubers 14. Saisontreffer. Ein Schuss von Schmid fiel in der ersten Halbzeit noch auf die Torlatte, Deisenhofen war insgesamt am Drücker. "Wir haben eine gute Kontrolle über das Spiel gehabt, wir haben ich weiß nicht wie viel Prozent Ballbesitz gehabt", sagte Sigurdsson hinterher.

In der zweiten Hälfte ging es trotz etwas sinkenden Aufwands genauso weiter: David Lucksch traf zum Beispiel für Deisenhofen einmal den Pfosten (72.), einmal wurde ein Tor wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben (77.). "Was positiv ist: Wir kreieren sehr, sehr viele Chancen", sagte Sigurdsson. Insgesamt drei, vier hundertprozentige Tormöglichkeiten sah der Coach, den Regensburgen wurde kaum Zwingendes zugebilligt. Mit dem Dreier steht der FC inzwischen aussichtsreich im Verfolgerfeld, als Vierter momentan nur drei Punkte hinter Mitaufsteiger Wasserburg und dem Relegationsplatz zu einem weiteren Aufstieg - wovon Sigurdsson allerdings nicht allzu viel wissen will: "Immer nach vorne schauen und den nächsten Schritt machen. Dann kommt die nächste Aufgabe."

Besonders freut den Isländer, dass seine Mannschaft jetzt zweimal hintereinander zu null gespielt hat. In der nächsten Woche geht es zum Mittelfeld-Team nach Landsberg, Spiel nach Spiel will Sigurdsson vor der Winterpause angehen und dabei keine konkrete Zielmarke ausgeben: "Jetzt fangen wir an, die Leute haben Spaß zusammen."