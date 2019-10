Als sie nach den Aufstiegsfeierlichkeiten wieder nüchtern waren, erzählt Franz Perneker, da hatten sie sich ein möglichst realistisches Punkteziel für die Bayernliga ausgerechnet. Doch in keiner dieser nüchternen Rechnungen standen 28 Punkte in der Vorrunde, sie waren ja nicht übergeschnappt. Nun haben sie diese Punktzahl erreicht, dabei ist die Vorrunde noch nicht einmal beendet.

Am Samstag unterstrich der FC Deisenhofen einmal mehr seine imposante Heimstärke (21 Punkte), das 2:1 (1:0) gegen Mitaufsteiger 1880 Wasserburg fanden auch alle verdient: "Wir kennen Wasserburg nicht nur, wir können Wasserburg auch", sagt der Technische Leiter. Beide Mannschaften hätten schon gezeigt, "dass sie in der Bayernliga richtig verortet sind", findet Perneker. Gegen den laufstarken Tabellenzweiten seien diesmal aber zwei Dinge besonders gut geglückt: "Wir sind dominant aufgetreten und hatten ein deutliches Übergewicht in Sachen Ballbesitz. Und wir haben Standards verhindert. Die haben bei Wasserburg nämlich Profiqualität."

Trotz der spielerischen Überlegenheit über weite Strecken der Partie waren die beiden Tore für Deisenhofen allerdings nicht herausgespielt. Der frühe Führungstreffer fiel per Foulelfmeter. Angreifer Michael Bachhuber hatte mit dem Rücken zum Tor einen Schlag auf den Knöchel bekommen und musste lange behandelt werden. Als er zusammen mit dem Physiotherapeuten die Torlinie entlang humpelte, um zur Seitenlinie zu gehen, drehte er sich nur kurz um und sah zu, wie Leon Müller-Wiesen sicher verwandelte (7.), dann humpelte er weiter (und kam auch wieder in die Partie). Wenig später hielt Wasserburgs Torwart Dominic Zmugg seine Mannschaft mit zwei sehenswerten Paraden im Spiel, Martin Mayer und Tobias Rembeck scheiterten aus zentraler Position (20.) Das 2:0 kurz nach der Pause fiel nach einem Eckball. Bei der Flanke an den Fünfmeterraum hatte Evrad Ngeukeu den Gästekeeper genau so sehr behindert, dass es nicht abgepfiffen wurde. Zmugg konnte den Ball nur halbherzig fausten, dann sprang die Kugel von Ngeukeus Knie durch die Beine des Torhüters ins Netz (50.) - es gab wenig Proteste, doch Perneker selbst räumte ein, dass solche Szenen durchaus auch mal abgepfiffen werden.

Erneut verpasste es Deisenhofen, nachzulegen. Marco Finster setzte einen direkten Freistoß an die Latte (62.). Eine Viertelstunde später wurde es schön spannend: Wasserburgs Robin Ungerath traf per Fallrückzieher, schon die Vorlage nach der Eckballflanke war volley weitergeleitet worden. Torwart Enrico Caruso konnte sich über die Schönheit dieses Treffers nicht freuen, ihm war die Sicht verdeckt (77.). In der Schlussphase kam dann noch ein Wasserburger im Deisenhofener Strafraum zu Fall, wieder eine Situation mit zwei möglichen Ausgängen, auch diesmal blieb die Pfeife stumm. Perneker sagt, "ein bisserl Glück" habe man da wohl auch gehabt. Auch wenn die Überlegenheit zum Schluss gegen Entlastungskonter eingetauscht wurde, fand er den Sieg verdient.

Die Mannschaft habe sich weiterentwickelt in den vergangenen Monaten, glaubt Perneker. "Wir sind stressresistenter", wenn beispielsweise der Gegner die Verteidigung konsequent anläuft, "und der Kader ist auch ein bisschen breiter als vergangenen Saison". Und auch, wenn die Aufsteiger aktuell keinesfalls nach oben schielen - die eingefahrenen Punkte sollen erst einmal weiter dem Ziel Ligaverbleib dienen -, so hat der Sieg gegen Wasserburg doch erhebliche Auswirkungen auf den Aufstiegskampf: Denn der FC Pipinsried zieht nun einsam seine Kreise, das Rennen um den Relegationsrang zwei ist dafür spannender geworden. Im Falle eines Sieges gegen Ismaning mit dann 31 Punkten zum Ende der Vorrunde dürfte Deisenhofens Team wohl kaum nüchtern bleiben - dann wären die Spieler vermutlich mindestens freudetrunken.