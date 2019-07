14. Juli 2019, 18:28 Uhr FC Deisenhofen Positive Probleme

Der Aufsteiger startet mit einem Erfolg in seine Bayernliga-Geschichte und besiegt den TSV Nördlingen 1:0. Den Treffer erzielt Michael Bachhuber.

Von Fabian Dilger, Oberhaching

Ein Getränke-Kühlanhänger, ein Pavillonzelt mit Sitzgarnituren, eine Schänke mit Durchlaufkühler, eine Grillstation, Hunderte Zuschauer und ein T-Shirt, das die ganze Geschäftigkeit erklärte: "Hallo Bayernliga". Beim ersten Heimspiel in der Historie des FC Deisenhofen in der fünften Liga war verfrüht die Volksfest-Saison angebrochen. Das Oberhachinger Publikum zelebrierte auf dem Sportgelände trotz teilweise strömenden Regens die lange herbeigesehnte Ankunft des Aufsteigers. Auf dem Platz legte die Mannschaft dann gleich den ersten Sieg vor: 1:0 (1:0) gegen den TSV Nördlingen.

Dabei unterschied sich das Bayernliga-Deisenhofen auf dem Spielfeld exakt gar nicht von dem alten Landesliga-Deisenhofen. Trainer Hannes Sigurdsson hatte genau dieselbe Mannschaft aufgestellt, die im Relegationsrückspiel gegen Unterföhring den Aufstieg geschafft hatte. Man habe ja eigentlich letzte Saison schon einen Bayernliga-Kader gehabt, obwohl man Landesliga gespielt habe, sagte Sigurdsson. Nachdem sich der FC die ersten 90 Minuten in der höheren Klasse bewiesen hat, war sein Urteil durchaus gerechtfertigt. Gegen Nördlingen, vergangene Saison Aufsteiger, wirkte die Deisenhofener Mannschaft wie ein äußerst stabiles Konstrukt, das siegfähig ist. "Wir müssen für jeden Sieg hart kämpfen", sagte Sigurdsson, aber: "Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, die Qualität, die wir haben, reicht."

Ob die Nördlinger die Qualität schon vorab ausspioniert hatten oder nicht, auf jeden Fall kamen sie mit Respekt auf den Platz: Die Gäste aus dem Ries standen tief und nochmals tiefer und überließen dem FC die Initiative. Und die Blauen gingen sogleich an die Arbeit, unbeirrt und eingeübt. Warum auch nicht. Hatte ja letztes Jahr alles gut funktioniert und kennt man noch. "Wir haben einen klaren Plan, jeder kennt seine Aufgabe. Das haben wir jetzt über ein Jahr gemacht", meinte Sigurdsson. Nach dem Aufbau über das zentrale Mittelfeld setzte Deisenhofen mit vertikalen Bällen die Außen und Zielstürmer Michael Bachhuber in Bewegung. Martin Mayer war wie gewohnt der ständig wandernde Angelpunkt des Deisenhofener Spiels. Der Dauerbrenner durchlief unermüdlich sämtliche Räume im Mittelfeld des FC. "Er hat sich glaube ich ganz lange gefreut auf das erste Bayernliga-Spiel mit Deisenhofen. Er hat das genossen und alles gegeben", sagte Sigurdsson über seinen Spielmacher.

Mayer war es auch, der nach 18 Minuten die erste Chance zur Führung aufbaute: Nach einem Solo spitzelte er den Ball durch die Innenverteidigung, Michael Bachhuber legte vor dem Torwart quer zu Evrad Ngeukeu, der die hundertprozentige Chance verstolperte. Das Fußballer-Karma belohnte allerdings Bachhuber nach 35 Minuten für seine altruistische Tat und machte ihn zum ersten Bayernliga-Torschützen des FCD: Ein Ball in die Spitze prallte von seinem Rücken so glücklich vor seine Füße, dass er die falsch stehenden Nördlinger hinter sich ließ und im Strafraum ohne Begleitung flach einschieben konnte.

Während in der Pause der Grill unter Volllast das halbe Spielfeld einnebelte, sah man die Deisenhofener Transferphilosophie in Person auf dem Platz stehen und sich warmhalten: Neun Feldspieler und einen Torwart hatte Sigurdsson als Ersatz im Kader, die Spielerbank in Deisenhofen sollte demnächst einen Anbau bekommen. Der FC verfügt zwar nur über zwei externe Zugänge, aber etliche A-Jugendliche wurden in den Herrenbereich übernommen. In David Lucksch wechselte Sigurdsson einen davon in der zweiten Halbzeit gleich ein. "Wir haben viele Spieler, die es verdienen, im Kader zu stehen. Das ist natürlich ein positives Problem", formulierte der Isländer gekonnt.

Probleme auf dem Platz gab es für die Deisenhofener dann auch in Halbzeit zwei nicht. Nördlingen bemühte sich zwar jetzt zeitweise, auch den Beweis seiner Bayernliga-Tauglichkeit zu erbringen, die gefährlichen Chancen hatte aber nur der FC. Tobias Rembeck aus kurzem Winkel an den Pfosten (55.) und Kapitän Michael Vodermeier mit einem direkten Freistoß (76.) - Deisenhofen hätte auch noch das zweite Bayernliga-Tor der Vereinsgeschichte nachlegen können. In der nächsten Woche darf der FC nach Regensburg und das erste Mal auswärts mit "Hallo Bayernliga" grüßen.