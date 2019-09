Eines hat Hannes Sigurdsson in seiner ersten Bayernliga-Saison als Trainer mit dem FC Deisenhofen schon gelernt: "Alle können gegen alle gewinnen. Es ist eine enge Liga mit vielen Mannschaften auf hohem Niveau." Ein Team gewinne in einer Woche 5:0 und verliere dann in der nächsten Woche selbst hoch. Den Beweis für seine These hat seine eigene Mannschaft an den letzten beiden Spieltagen erbracht: Nach einem 7:2-Kantersieg gegen Schwabmünchen ging Deisenhofen gegen den FC Ingolstadt II mit einer 0:3-Niederlage vom Platz.

Gegen Schwabmünchen flutschte es wie aus der Ketchupflasche nach heftigem Schütteln, gegen Ingolstadt war Sigurdsson trotz der Null in der Offensive aber auch nicht unzufrieden. "Wir haben genug Chancen bekommen", sagte der Isländer, "leider haben wir nicht die gleiche Belohnung bekommen". Da war zum Beispiel der Foulelfmeter für Deisenhofen in der 36. Minute: Marco Finster, diese Saison schon mit sieben Ligatreffern, trat an, aber Ingolstadts Torwart Lukas Schellenberg ahnte die Ecke. Die Geschenke nahmen sich dagegen die Schanzer vom Gabentisch. In der sechsten Minute zum Beispiel, als Deisenhofen einen schlechten Pass im eigenen Spielaufbau spielte, Ingolstadt nach Ballgewinn den kurzen Weg zum Tor hatte und Mario Götzendorfer daraufhin das 1:0 erzielte. In der Halbzeitpause habe man dann besprochen, was man vorne machen wolle, sagte Sigurdsson, was auch gleich funktionierte: Zwei, drei gefährliche Gelegenheiten seiner Truppe sah der Trainer zu Beginn der zweiten Hälfte. Nach 61 Minuten war es aber wieder Ingolstadts Götzendorfer, der einen Deisenhofener Fehler schnell ummünzte. "Die sind topfit und haben sehr schnelle Spieler offensiv und sie haben uns einfach bestraft", meinte Sigurdsson. Nach dem Konter zum 3:0 von Filip Bilbija war das Spiel dann endgültig entschieden (68.). Die restlichen 20 Minuten ließ Ingolstadt nichts mehr anbrennen und spielte den Sieg über die Zeit.

"Das Endresultat könnte besser sein. Aber man muss auch ehrlich sein: Ingolstadt ist eine gute Mannschaft und hat sich das verdient", sagte Sigurdsson. Für die Deisenhofener geht es jetzt in den nächsten beiden Begegnungen gegen die unten in der Tabelle stehenden Schwaben Augsburg und Hankofen-Hailing. Die Aussichten sind schwer zu bestimmten, das hat Sigurdsson ja schon gelernt: Enge Liga, enge Kiste, alles ist möglich.