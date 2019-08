4. August 2019, 18:36 Uhr FC Deisenhofen Fulminanter Neuling

Fünf Spiele, zehn Punkte, Tabellenplatz vier in der Bayernliga Süd: Aufsteiger FC Deisenhofen fertigt Manfred Benders völlig übverfordertes Türkspor Augsburg im Regen mit 5:1 ab - und bemängelt auch noch seine Chancenauswertung.

Von Stefan Galler, Oberhaching

Fünf Spiele, zehn Punkte - Tabellenplatz vier: Der FC Deisenhofen sorgt zu Beginn der ersten Bayernligasaison in der Vereinsgeschichte für mächtig Furore. Die bisherigen Leistungen zeigten, "dass wir vieles richtig machen in Deisenhofen", hatte Manager Franz Perneker schon vor der Partie vom Samstag gegen Türkspor Augsburg gesagt. Es folgte ein fulminanter 5:1 (2:1)-Heimerfolg für die Elf des isländischen Trainers Hannes Sigurdsson. Und FCD-Teammanager Alexander Schleicher jubilierte: "Das war eines der besten Spiele, die ich von unseren Mannen bestaunen durfte." Allerdings musste Schleicher einräumen, "dass es uns die Augsburger heute auch nicht sonderlich schwergemacht" hätten.

Schon in der zweiten Minute zappelte der Ball erstmals im Tor der vom früheren Bayernprofi Manfred Bender trainierten Augsburger, als Tobias Rembeck im strömenden Regen einen üblen Abwehrfehler der Gäste eiskalt nutzte. Im Gegenzug verhinderte der starke Deisenhofener Schlussmann Enrico Caruso mit einer Glanztat den Ausgleich. Langsam ließen die Niederschläge nach, dafür schlug es wieder im Türkspor-Tor ein: Diesmal war Rembeck der Vorbereiter, Michael Bachhuber musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben (19.). Erst kurz vor der Pause kamen die Schwaben besser ins Spiel, Giovanni Goia, im Sommer von Türkgücü zu Türkspor gewechselt, verkürzte nach sehenswertem Solo auf 2:1 (44.).

Doch der FCD legte auch nach der Pause einen Start nach Maß hin, Bachhuber drosch die Kugel aus spitzem Winkel unter die Latte - 3:1 (47.). Die Gastgeber dominierten jetzt nach Belieben, Marco Finster war schließlich per Elfmeter nach Foul an Bachhuber (73.) erfolgreich und setzte auch den 5:1-Schlusspunkt (80.). Teammanager Schleicher suchte trotz der starken Leistung das Haar in der Suppe: "Einzig die Chancenauswertung muss man heute ein wenig bemängeln."