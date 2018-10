7. Oktober 2018, 19:38 Uhr FC Deisenhofen Ein Isländer in Bayern

Hannes Sigurdssons fühlt sich wohl in seiner neuen Heimat. Sein Team besiegt SE Freising im Landesliga-Spitzenspiel klar mit 4:0.

Von Stefan Galler, Oberhaching

Ein enges Spiel hatten sie beim FC Deisenhofen erwartet. Gegner Freising war immerhin als Tabellenzweiter angereist und hatte zuletzt viermal in Serie nicht verloren. "À la bonne heure!", hatte Franz Perneker, der Sportliche Leiter der Deisenhofener, ausgerufen, als er im Vorfeld der Partie auf die Freisinger angesprochen worden war. Doch am Ende war es eine glasklare Sache: Durch Treffer von Michael Bachhuber (35., 86.), Evrad Ngeukeu (61.) und Markus Mayer (70.) gewann der FCD das Spitzenspiel der Landesliga Südost mit 4:0 (1:0) und schob sich bis auf vier Punkte heran an die Eintracht.

Dabei hatten sie zuletzt ein bisschen gehadert im Oberhachinger Ortsteil. Auch wenn es keiner offen ausspricht, ist doch klar, dass man gerne endlich mal hochgehen würde in die Bayernliga. Der neue Trainer soll es richten: Hannes Sigurdsson, ehemaliger isländischer Nationalspieler, bekam vor der Saison das Vertrauen des Vorstandes. Doch bislang ist die Mannschaft noch nicht konstant genug, für Perneker keine Überraschung. Einerseits sei Sigurdsson noch ein Neuling im Trainergeschäft, der bis auf ein Kurzengagement als Co-Trainer beim norwegischen Drittligisten Egersunds noch keinerlei Erfahrung in diesem Bereich habe. Dazu komme, dass er im Münchner Fußball über null Kontakte verfüge und eben auch die Liga nicht kenne. Und doch sei schon eine Handschrift erkennbar: "Hannes lässt offensiv spielen, es macht Spaß, zuzuschauen. Außerdem kommt er bei den Jungs gut an."

Sigurdsson hat schon allerhand gesehen von der Welt. Und doch gefällt es ihm dort, wo er jetzt lebt, am besten: "Als ich das erste Mal von Frankfurt nach Süden gefahren bin, habe ich mich in Bayern verliebt", sagt der Deisenhofener Trainer. Er war damals erst 14, fuhr mit seinen Eltern zum Champions-League-Finale 1997 nach München. Und hat diese Eindrücke nie mehr vergessen. Deshalb sei für ihn, der bereits in neun verschiedenen Ländern gelebt hat, die Entscheidung klar gewesen, als es bei den Beratungen mit seiner Frau darum ging, den künftigen Lebensmittelpunkt festzulegen: "Es gab nur zwei Alternativen. Entweder hier, wo alles toll ist, die Kultur, die Natur, die Menschen. Oder diese kleine Insel im Nordatlantik."

Damit meint der Coach sein Heimatland Island, dem er schon als 18-Jähriger den Rücken kehrte. Damals wechselte Mittelstürmer Sigurdsson von FH Hafnarfjörður zu Viking Stavanger in Norwegen, wo er im Uefa-Cup zum Einsatz kam und gegen Celta Vigo sogar ein Tor erzielte. Sigurdssons Karriere verschlug den heute 35-Jährigen auch zum englischen Klub Stoke City, damals wie heute in der zweithöchsten Spielklasse angesiedelt. Er blieb nirgendwo lange, sein Drang, möglichst viele Kulturen kennenzulernen, trieb ihn immer weiter. Der Isländer ging nach Dänemark (Bröndby IF), Schweden (GIF Sundsvall) und heuerte schließlich in der russischen Premier Liga bei Spartak Naltschik im Nordkaukasus an. "Dort ist das Leben risikoreich, weil es viel Terrorismus gibt. Aber eine unglaubliche Erfahrung", sagt Sigurdsson. Schließlich spielte er ein halbes Jahr in der Wüste Kasachstans in Atyrau, der dortige Fanklub wählte ihn zum Spieler der Saison.

Dass er 2013 zum damaligen österreichischen Bundesligaaufsteiger Grödig stieß, war seiner Erfahrung als Teenager geschuldet: "Ich habe meinem Berater gesagt, er soll etwas in Mitteleuropa finden." In jener Zeit lernte er auch seine heutige Frau kennen, seine Karriere beendete er schließlich 2015 bei Jahn Regensburg.

Damals ließ er eine schon länger fällige Operation an beiden Achillessehnen vornehmen und richtete sein Leben neu aus. Er begann ein Sportmanagement-Studium und merkte alsbald, dass es ohne Fußball nicht geht. Eine Bewerbung um das Traineramt beim TSV Grünwald verlief zwar erfolglos, doch TSV-Abteilungsleiter Paul Seidl empfahl den Isländer weiter an den FC Deisenhofen, der die Zusammenarbeit mit Peter Schmidt nach fünf Jahren, davon die letzten drei als Landesligacoach, gerade beendet hatte. "Dann haben wir uns zwei Stunden mit Hannes zusammengesetzt und festgestellt, was das für ein super Typ ist", sagt Franz Perneker.

Sigurdsson ist sehr dankbar, dass ihm beim FCD so viel Vertrauen geschenkt wird. Nur eines gefällt ihm nicht: Dass die Amateurfußballer den Sport nicht immer ganz oben auf ihrer Prioritätenliste haben. "Nur wenn man hundert Prozent gibt, kann man seine Ziele erreichen." Deshalb sei es auch nicht leicht zu akzeptieren, wenn die Trainingsbeteiligung schwach ist oder Spieler während der Saison in den Urlaub fahren. Dass die Elf vom Talent her das Zeug zum Aufstieg hätte, sei unbestritten. Die Freisinger werden das seit Samstag sicher bestätigen.