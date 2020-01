"Ich gehe glücklich nach Hause", sagte Nihad Djedovic nach der Euroleague-Partie gegen ZSKA Moskau. Ein bemerkenswerter Satz, in mehrfacher Hinsicht. Zum einen hatten die Basketballer des FC Bayern das Spiel gegen den Titelverteidiger gerade mit 77:84 Punkten verloren. Zum anderen quält sich der Münchner Flügelspieler seit geraumer Zeit mit Verletzungen herum. Am Freitagabend musste er wieder mit Gesichtsmaske spielen, die ihn stark einschränkt. "Da sieht man schlecht", erklärte er. Vor zwei Wochen war im Training sein Nasenbein gebrochen, vorher war er wegen Knieproblemen wochenlang ausgefallen. Und dann musste Djedovic auch noch auf der ungeliebten Position des Spielmachers aushelfen, weil Maodo Lo stark erkältet ins Spiel gegangen war und Zugang Zan Marko Sisko durchaus überzeugte, aber noch Zeit braucht, um auf diesem Niveau in diese Rolle zu wachsen.

Doch weder Sisko, Lo noch Djedovic waren die Personalien des Abends. Diese Rolle blieb Oliver Kostic vorbehalten. Es war ja das erste Spiel des Kroaten als Cheftrainer der Bayern, und man muss dem 46-Jährigen einen gelungenen Einstand attestieren, allerdings mit etwas Anlauf. In der ersten Halbzeit stand Kostic meist ohnmächtig an der Seitenlinie und musste zusehen, wie seine Auswahl vom hochkarätig besetzten Gegner auseinandergenommen wurde. Noch war nichts zu spüren vom erhofften Schwung des Trainerwechsels, vielmehr agierte der favorisierte Gegner "dominant", wie Gäste-Coach Dimitris Itoudis feststellte. Vor allem Mike James, im Vorjahr schon bester Scorer in der europäischen Königsklasse, war nicht zu stoppen. Reihenweise düpierte er die Gegenspieler, um den Ball in den Korb zu legen. Oder er warf und traf von jenseits der Dreierlinie mit großer Sicherheit ins Ziel. Weil nicht nur James, der mit 27 Punkten erwartungsgemäß den Topwert des Abends erzielte, zum Besten zählt, was die europäische Königsklasse zu bieten hat, sondern auch Darrun Hilliard (20) und Kyle Hines (12) zweistellig trafen, schien die Partie zur Pause beim Stand von 25:41 schon verloren.

Doch dann fand Kostic in der Kabine jene Worte, die seiner Mannschaft offenbar in den vergangenen Wochen gefehlt haben. Denn brachen die Münchner nach deutlichen Rückständen zuletzt regelmäßig auseinander und kassierten üble Pleiten, so initiierte der unverwüstliche Vladimir Lucic, der 17 Punkte sammelte, eine Aufholjagd, wie man sie lange nicht mehr im Audi Dome von den Bayern gesehen hat. Was nicht nur Nihad Djedovic glücklich nach Hause gehen ließ, sondern die knapp 6000 lange Zeit sehr ruhigen Zuschauer von den Sitzen riss. "Es kam viel Energie vom Publikum", gab Djedovic zu Protokoll, jedenfalls zeigten die Bayern nun das "neue Euroleague-Gesicht", das Kostic gefordert hatte. Der Trainer war zwar nicht wirklich glücklich wie Djedovic, aber "ein bisschen zufrieden"; er habe gesehen, was er sehen wollte. Das dritte Viertel ging mit 27:18 an die Gastgeber, die auch im letzten Durchgang mindestens auf Augenhöhe mit dem Titelfavoriten spielten. Letztlich "fehlte uns die Energie", konstatierte Kostic, der "viel Spaß" bei den Spielern gesehen hatte. Auch Josh Huestis sprach von großer Spielfreude, ein Element, das den Bayern zuletzt abhanden gekommen war.

Der Amerikaner war die einzig sichtbare Neuerung. Kostic beorderte den Power Forward gleich in seinem ersten Spiel im Kommandostand in die Startformation. Was der seinem neuen Chef nicht nur mit 17 Punkten zu danken wusste, sondern auch mit einer feinen Abwehrleistung.

Bester Werfer war einmal mehr Center Greg Monroe (20), auch Petteri Koponen (12) traf zweistellig. Der Finne verließ ebenfalls gut gelaunt die Halle, seinen Einlassungen konnte man zuletzt zwischen den Zeilen Kritik an Kostic-Vorgänger Dejan Radonjic entnehmen. Der Distanzschütze hofft ebenfalls auf mehr Schwung.

Das Offensivspiel der Münchner hatte in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Tempo. "Wir haben mit mehr Risiko und Geschwindigkeit gespielt", fand Djedovic. Neben der Zuschauergunst habe sein Team auch "Würde zurückgewonnen", fand Kostic, der weiteres Potenzial sah, das es zu wecken gelte: "Dann werden wir in Zukunft gute Spiele zeigen".

Die Bayern bleiben mit 6:12 Siegen auf Rang 15, sind aber vom achten Platz, der als letzter in die Playoffs führt, nun drei Siege entfernt. Immerhin hat diese Partie bewirkt, dass man sich wieder vorstellen kann, dass dieses Team in der Lage ist, dieses Ziel noch zu erreichen. Zumal Lo seine Erkältung überwinden wird und Spielmacher T.J. Bray vor seiner Rückkehr steht. "Das war ein klarer Aufschwung", sagte Huestis. "Wir haben schnell und athletisch gespielt. So müssen wir weitermachen, das hat Spaß gemacht." Er sagte das mit einem Lächeln im Gesicht.