12. August 2018, 18:43 Uhr FC Bayern München "Klasse, Lasse!"

Die B-Junioren des Rekordmeisters bescheren Weltmeister Miroslav Klose beim 3:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden ein erfolgreiches Debüt als Cheftrainer in der U-17-Bundesliga.

Von Christoph Leischwitz

Eine geballte Faust beim ersten Tor. Abklatschen mit den Spielern auf der Bank beim zweiten und beim dritten. Und zum Abpfiff dreimal in die Hände klatschen - das waren die Reaktionen von Miroslav Klose auf seinen ersten Erfolg als Cheftrainer, einem 3:1 (1:0)-Erfolg über den SV Wehen Wiesbaden. Der 40-jährige Weltmeister hat einerseits genug erlebt, um sich von einem U-17-Bundesligaspiel nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Vor allem aber ist er per se ein ziemlich ruhiger Typ, was an der Seitenlinie noch deutlich mehr auffällt als zu seiner aktiven Zeit, als er in gegnerischen Strafräumen Unruhe verbreitete.

Seit sechs Wochen ist Klose B-Jugendtrainer beim FC Bayern. In den ersten zwei Wochen, erzählt er, sei die Ehrfurcht seiner Spieler vor ihm noch recht groß gewesen. Dann aber habe er viele Einzelgespräche geführt, "sie haben mich schon kennengelernt", sagt er. Er sei ja ein ganz normaler Typ, meint er. Der Rummel am Samstag hält sich in Grenzen: acht Journalisten, zwei Kamerateams, das kennt Klose auch ganz anders.

Auf der einen Seite erzählt Klose, dass zu seiner Zeit als junger Spieler vieles anstrengender war. "Ich habe noch auf roter Erde gespielt. Da wurde gegrätscht. Und nachts auf dem Weg zur Toilette hast du dein Laken mit reingeschleppt, weil alles auf war", erzählt der Veteran von alten Wunden. Heute hätten die Spieler "fünf Co-Trainer". Doch sie wüssten, dass sie beim FC Bayern selbst anpacken müssten. Andererseits ist Klose so gelassen, dass die Spieler unter ihm kaum unter der Knute stehen dürften. In den ersten Spielminuten dieser neuen Bundesliga-Saison agiert seine Mannschaft nervös, Gegner Wehen Wiesbaden hat die erste Chance, die Bayern-Abwehr bringt sich durch fahriges Aufbauspiel selbst in Not. "Man merkt, der Druck ist da. Eltern und Geschwister sind da, die wollen sie auch ein Stück weit stolz machen", sagt Klose. Das war auch bei ihm schon so.

Klose brüllt nicht, er ruft nur selten ins Feld, kurze Anweisungen, ohne Hektik. Meistens steht er einfach ruhig da, mit leicht geneigtem Kopf und den Fingern am Kinn. Nach einer Viertelstunde dringen die jungen Bayern zum ersten Mal gefährlich in den gegnerischen Strafraum ein. Bei der Hereingabe von Malik Tillman, dem herausragenden Spieler der Bayern, fehlt noch die Genauigkeit. Aber der Plan von Klose und seinem Co-Trainer Slaven Skeledzic wird aufgehen: "Wir haben den Gegner mit Ballbesitzfußball in der ersten Halbzeit müde gespielt", sagt Klose später. Noch vor dem Seitenwechsel gelingt Torben Rhein nach einem Solo von Tillman die Führung (40.). Dann bekommt Letzterer für sein Tempospiel noch tatkräftige Unterstützung: Der eingewechselte Lasse Günther wirbelt auf der linken Seite die Abwehr mehrmals durcheinander und leitet die beiden weiteren Tore durch Tillman (61.) und Marcel Sieghart (65.) ein. "Klasse, Lasse!", ruft Klose mehrmals aufs Feld.

Als Titelfavorit gilt Bayerns U17, die in der vergangenen Saison das Finale erreichte, diesmal nicht; Klose schätzt, dass der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim vorne mitspielen werden. Er selbst wird die Mannschaft wohl erst einmal für zwei Jahre anleiten, so lange läuft sein Vertrag. Im zweiten Jahr dann, nach weiterer körperlicher und fußballerischer Entwicklung, dürfe man von seinem Kader mehr erwarten. An diesem Mittwoch, beim Auswärts-Derby gegen die SpVgg Unterhaching (19.30 Uhr), wird sein Team aber erst noch einmal als Favorit antreten.