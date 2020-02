Kwasi Wriedt hatte schon früh ein Tor erzielt in dieser Partie, doch dieser Treffer taugte gar nicht mal so sehr als Beispiel, dass Wriedt in der dritten Liga eigentlich nichts verloren hat. Dafür aber die Szene aus der 89. Minute: ein hoher Ball in den Strafraum des Gegners, der gerade eingewechselte Bayern-Spieler Jann-Fiete Arp kommt beim Zweikampf zu Fall, und der Einzige, der die Szene antizipiert und dem Ball hinterhergeht, statt auf einen Pfiff zu warten, ist: Wriedt. Er umspielt seinen Gegner, legt sich den Ball bis auf die Grundlinie vor, flankt butterweich an den Fünfmeterraum. Dort steht Chris Richards und köpfelt zum 3:2 für den FC Bayern München II ein.

Der anschließende Jubel fiel so ausgelassen aus, dass man daraus durchaus den Glauben herauslesen kann: Die Liga werden wir halten, wir sind zu gut, um abzusteigen. Kein Wunder nach dem dritten Sieg in Serie seit der Winterpause. Die jungen Bayern gewannen die Partie bei Viktoria Köln dann sogar noch 4:2 (1:0) und haben jetzt einen gehörigen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ganz nebenbei hatte Wriedt auch noch das direkte Duell mit dem Kölner Torjäger Albert Bunjaku für sich entschieden: Er führt jetzt die Torjägerliste mit 15 Treffern allein an.

Es handelte sich um eine Partie, die eine U23 gerne einmal aus der Hand gibt, weil irgendwann die Nerven versagen. Zweimal hatten die jungen Bayern geführt, durch Wriedt (14.) und nach dem etwas überraschenden Ausgleich (59.) dann durch Sarpreet Singh, der am Strafraumrand frei zum Schuss gekommen war (70.). Diese Führungen waren verdient gewesen, denn mittlerweile tut sich Bayerns U23 nicht einmal mehr auswärts besonders schwer, ein Spiel zu dominieren.

Wenn man die Sache längerfristig betrachtet, stellt sich allerdings die Frage: Wer leitet in so einer Spielphase dann auch noch das dritte Tor ein, wer also macht aus einem Remis einen Sieg, wenn Wriedt einmal nicht mehr da ist? Wriedt wird die Bayern zum Saisonende verlassen und fortan in der ersten niederländischen Liga spielen, ebenso wie Rechtsverteidiger Derrick Köhn. Der 25-Jährige, das ist kein großes Geheimnis, wäre im vergangenen Sommer ohne den Aufstieg in die dritte Liga sowieso schon nicht mehr zu halten gewesen, nicht einmal für den FC Bayern München.

Aktuell kann Trainer Sebastian Hoeneß darauf verweisen, dass alle Spieler ihr Potenzial abrufen. "Die Jungs haben fast über die gesamte Spieldauer eine sehr ordentliche Leistung gezeigt", freut er sich, man sei "für den aufopferungsvollen Einsatz belohnt" worden. Auch die von ihm angesprochenen schwächeren Phasen fielen diesmal kurz aus. Beim 1:1 der Kölner durch Simon Handle hatten weder Lars Lukas Mai noch Torwart Christian Früchtl sonderlich souverän ausgesehen. Danach schwamm die Abwehr eine Minute lang, die Viktoria hätte beinahe das Spiel komplett gedreht. Das hübsche 2:2 durch Steven Lewerenz, ein unhaltbarer Schlenzer ins ferne Eck (82.), hinterließ aber schon keine nachhaltigen Unsicherheiten mehr.

Hoeneß kann überdies darauf verweisen, dass er über einen sehr ausgeglichenen Kader verfügt, der es verkraftet, wenn in Joshua Zirkzee ein Stürmer-Talent mal wieder für die Profis abgestellt ist und einer der Ü-23-Spieler, Timo Kern, gelbgesperrt fehlt. So stand der vom SC Freiburg zurückgekehrte Wooyeong Jeong in der Startelf. Die Einwechselspieler am Samstag waren neben Jungprofi Arp noch Nicolas Kühn und Sarpreet Singh. Ersterer gilt als eines der größten deutschen Talente (wenngleich der Ausgeliehene die Bayern im Sommer wieder verlassen wird); Singh hatte nach einer Rotsperre aus dem Dezember seinen ersten Auftritt des Jahres und traf dann sogar zwei Mal, weil er kurz vor dem Schlusspfiff noch einen Ball aus rund 40 Metern ins leere Tor schob (90.+4).

Der Konkurrenzkampf ist enorm, das Selbstvertrauen dürfte es nun ebenfalls sein. So traute sich der Trainer sogar, den Abwehrroutinier Nicolas Feldhahn auf der Bank zu lassen. Der 18-jährige Angelo Stiller agierte vor der Abwehr derweil auffällig unaufgeregt. Er kam in der Hinrunde auf ganze acht Einsatzminuten, bei den drei jüngsten Siegen spielte er wie selbstverständlich durch. Der Sieg hätte aufgrund zahlreicher Torchancen sogar deutlich höher ausfallen können. Was Kölns Trainer Pavel Dotchev hernach über seine Mannschaft sagte, ist bei den jungen Bayern zurzeit nicht mehr das große Thema. Dotchev sagte: "Wir bekommen einfach zu viele Gegentore." Es tue ihm leid, aber zurzeit rede man nicht mehr über den guten Sturm, sondern nur noch über die schlechte Defensive.