1. Oktober 2018, 19:01 Uhr FC Bayern München Ankunft in Neuland

Nach dem Auftaktsieg in Ulm erwartet der deutsche Basketball-Meister Aufsteiger Vechta zum ersten Heimspiel. Für Zugang Petteri Koponen die nächste Unbekannte.

Von Ralf Tögel

Petteri Koponen lächelte. "Ja, ja", sagte der Basketball-Profi des FC Bayern München, "ich kann mich noch gut erinnern." Vier Jahre ist es her, als es den ersten Kontakt zum FC Bayern gab, damals war Svetislav Pesic noch Coach. "Ich bin hierhergeflogen, um mit ihm und Marko zu sprechen". Doch seinerzeit hätte es keine Chance gegeben, den Guard nach München zu lotsen, wie Geschäftsführer Marko Pesic erzählte, Koponen war seinerzeit bei Khimki Moskau unter Vertrag, einem jener finanzstarken Klubs, die Spieler mit siebenstelligen Jahresgagen locken. Er habe nicht viel gespielt, erinnerte sich der Finne, deshalb "war ich etwas unzufrieden und habe mir ein paar Optionen angesehen". Es kam anders, Koponen wurde fester Bestandteil im elitären russischen Kader, wechselte zwei Jahre später zum spanischen Schwergewicht FC Barcelona.

Am vergangenen Freitag trug er nun erstmals das Trikot des FC Bayern in einem Pflichtspiel und gab als Topscorer sogleich einen eindrucksvollen Beleg seiner Möglichkeiten: Mit seinen 18 Punkten war der 30-Jährige bester Schütze auf dem Spielfeld und trug maßgeblich zum 83:77-Sieg in Ulm bei, einem Gegner, der für seine Heimstärke bekannt ist.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als die Baden-Württemberger die Playoffs verpasst hatten, dürfte der aktuelle Ulmer Kader mit dieser Hürde keine Probleme bekommen. "Wir waren ein paar Mal mehr als zehn Punkte weg, aber sie haben sich immer wieder zurückgekämpft", resümiert der 1,94 Meter große Guard.

Wen die Bayern da an die Isar gelockt haben, wurde in der spannenden Schlussphase deutlich, als die Ulmer viereinhalb Minuten vor dem Ende auf 72:73 verkürzt und damit die Halle endgültig in Ekstase versetzt hatten. Koponen ist nicht nur ein exzellenter Distanzschütze, er weiß diese Fähigkeit in kribbligen Momenten gewinnbringend für sein Team einzubringen. Überhaupt waren es die individuellen Fähigkeiten der Bayern, die letztlich den Unterschied ausmachten. Neben Koponen ist in dieser Hinsicht zwingend Stefan Jovic zu erwähnen, der in der heißen Schlussphase nicht nur glänzend Regie führte, sondern auch die wichtigen seiner insgesamt 17 Punkte erzielte. Oder Devin Booker, dem ohne den erkrankt fehlenden Center-Kollegen Leon Radosevic das Gros der harten Arbeit unter dem Korb zufiel, was er mit zehn Punkten und zwölf Rebounds souverän erledigte. Im Mannschaftsspiel ist indes noch viel zu verbessern, Koponen erwähnte explizit die Leistungsschwankungen: "Wir haben fünf gute und dann fünf schlechte Minuten gespielt. Das muss sich ändern."

Das sieht Trainer Dejan Radonjic ganz ähnlich, doch der Montenegriner wollte nicht einmal angesichts der 19 Ballverluste allzu kritisch sein. Obwohl die Defense im Zentrum seiner Spielidee steht, hat er die Vorbereitung nicht vergessen: "Es war nicht unser bestes Spiel, wir haben viele Fehler gemacht. Aber wir hatten auch eine spezielle Pre-Season", sagte er, was angesichts verletzter oder für die WM-Qualifikation abgestellter Nationalspieler ein Euphemismus erster Klasse ist. 20 Tage musste der Coach in jener hoch sensiblen Vorbereitungsphase bis zu acht Spieler ersetzen, folglich "war es erst einmal wichtig, das Spiel zu gewinnen."

Das ist gelungen, was sich damit auch für den Saisonstart sagen lässt, der an diesem Mittwoch (15 Uhr) im Heimdebüt geAufsteiger Rasta Vechta seine Fortsetzung findet. Koponen gab im Übrigen zu, dass er vor dem Pflichtspiel-Debüt "etwas aufgeregt" war, denn sowohl die Gegner wie die Liga waren Neuland. Er gab auch zu, dass er von Teams wie Ulm oder Gießen, dem Gegner am kommenden Sonntag im Pokal-Achtelfinale (15 Uhr), wenig wusste, er weiß aber sehr wohl, dass beide Wettbewerbe zum Pflichtprogramm eines Double-Siegers gehören.

Was in der Euroleague anders aussehe: "Da sind wir nicht Favorit." Was nicht bedeute, nur teilzunehmen, man gedenke schon mitzumischen. Der Hauptgrund für seinen Wechsel war neben drei Jahren Euroleague-Garantie die Entwicklung der vergangenen vier Jahre. Der Klub habe ihm seinen Plan für die Zukunft vorgestellt, was er sehr überzeugend fand: "Der FC Bayern will sich Schritt für Schritt entwickeln - und einer der großen Vereine in Europa werden." Koponen sagte das ganz ernst.