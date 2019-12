Nicholas Feldhahn war hörbar angefressen: "Die Frage nervt mich auch schon wieder", sagte der Kapitän der U23 des FC Bayern mit finsterem Blick. Dabei lautete die Frage lediglich: Was war hier eigentlich gerade passiert? Dafür gab es letztlich eine ganze Menge Erklärungen, logisch: Es muss ja auch einiges zusammenkommen, wenn man zu Hause gegen den Tabellenletzten 2:3 (1:2) verliert.

Der Kapitän der U23 des FC Bayern begann beim Gegner. "Ekelhaft" sei das Spiel gewesen, Jena besser als man so glaube. "Sie haben es gut gemacht, sie haben uns zugestellt, man selbst sei "nicht in das direkte Passspiel" gekommen, die "Flüssigkeit" im Spiel habe so gefehlt. Dahinter steckte die Erkenntnis, die ganz generell für die dritte Liga, aber besonders für einen Aufsteiger gelte: "Das ist keine Regionalliga mehr", sagte Feldhahn, man könne nicht davon ausgehen, "dass man hier jetzt jedes Spiel gewinnt, jedes Spiel ist schwer".

Trainer Sebastian Hoeneß stellte bei seiner Analyse die eigene Mannschaft in den Vordergrund. Erstens habe man gegen stark pressende Jenaer das Positionsspiel nicht eingehalten, zweitens habe man sich "ein wenig den Schneid abkaufen lassen". Möglicherweise traf das sogar gegen Jena noch mehr zu als in der zweiten Halbzeit des Derbys gegen 1860 München. Da hatte Hoeneß hernach schon Ähnliches gesagt.

Dass sich die jungen Bayern so schwer taten gegen die defensiven Gäste; dass sie ihr Tempospiel nur selten aufziehen konnten; dass sie gleich nach dem 1:0 durch Michael Cuisance (9.) den Ausgleich kassierten (11.); dass sie bei Rückstand drückten und drückten, aber dem 2:2 durch Derrick Köhn (74.) postwendend das 2:3 per Eigentor folgte (78); kurz, dass ihnen der Spaß am Fußball genommen wurde: All das war den Spielern anzumerken, teilweise sogar den Erfahrenen. Angreifer Kwasi Wriedt etwa sah die gelbe Karte, als er nach dem 2:2 den Ball aus dem Netz holen wollte und dabei Nico Hammann rammte. Dieser musste minutenlang am Kopf behandelt werden. Als er mit seiner Freistoßflanke wenig später das Eigentor von Paul Will erzwang, störte es ihn aber wenig, dass er von seinen Mitspielern viele anerkennende Klapse auf das Haupt bekam - der Schmerz war verflogen.

Bayern-Profi Michael Cuisance war anzumerken, dass er Verantwortung übernehmen und das Spiel in der Schlussphase an sich reißen wollte. Doch auch ihm gelang lange nicht alles, in der 88. Minute traf er obendrein nur den Pfosten. "Das tut weh", sagte Hoeneß über die Heimniederlage. Andererseits bietet uns das Spiel eine Möglichkeit, viel, viel zu lernen", befand Hoeneß noch. Fest steht schon jetzt, dass sich seine Mannschaft mit Gegnern von der Tabellenspitze oft leichter tut. Da ist es keine schlechte Nachricht, dass die U23 am Sonntag beim MSV Duisburg spielt, dem Tabelenführer.