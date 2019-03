31. März 2019, 20:03 Uhr FC Bayern II Frustschrei zu Technoklängen

Die Reserve des Rekordmeisters verliert gegen defensive Augsburger mit 0:1 durch ein Tor in der Nachspielzeit - und reist nach Reading.

Von Christoph Leischwitz

Es gibt nicht wenige Spieler in der U23 des FC Bayern, die zurzeit mehr auf Reisen sind als die Profis von Niko Kovac. Nachwuchs-Coach Holger Seitz hatte sein komplettes Team zum letzten Mal vor der Länderspielpause gesehen - und nun wieder am Freitagabend. Joshua Zirkzee zum Beispiel spielte für die U19 der Niederlande, Mert Yilmaz stand im Kader der türkischen U21. Und am Sonntag flog das Team dann auch schon wieder nach England. "Das ist eine gute Gelegenheit für ein deutsches Team zu zeigen, dass wir auch ganz gut sind", sagt Mittelfeldspieler Maximilian Welzmüller. Es steht ein Spiel an, das sogar für den 29-jährigen Routinier etwas Besonderes ist: das Halbfinale im Premier League International Cup beim FC Reading. "Das ist für uns wie die Champions League", sagte er.

Das Problem war nur, dass inmitten der vielen Reiserei auch noch die Ligapflicht rief. Und da verloren die Bayern gegen den FC Augsburg II etwas unglücklich 0:1. "Eigentlich war das ein 0:0-Spiel", fand Trainer Holger Seitz. Eine Unkonzentriertheit von Angelo Mayer nutzte Augsburgs Romario Rösch, der den Ball an Torwart Ron-Thorben Hoffmann vorbei ins Tor spitzelte - und das in der ersten Minute der Nachspielzeit. Stammkeeper Christian Früchtl fehlte am Freitag übrigens, er durfte mit den Profis den Kurztrip nach Freiburg antreten. "Wir haben in der Offensive wie in der Defensive zu viele Zweikämpfe verloren", analysierte Seitz, es habe die Leichtigkeit gefehlt. Welzmüller merkte an, man habe keine einzige Großchance herausspielen können - was sonst immer gelinge. Augsburg habe leidenschaftlich verteidigt und nicht unverdient gewonnen, wie zum Beweis lagen kurz vor dem Siegtor zwei Gästespieler mit Krämpfen im eigenen Strafraum. Zehn Minuten später schrie Angelo Mayer beim Betreten der Kabine seinen Frust über den Fehler heraus, aus dem anderen Gang war eine Techno-Version des Augsburger-Puppenkisten-Klassikers "Eine Insel mit zwei Bergen" zu hören.

Die jungen Bayern waren mehr oder weniger in Bestbesetzung angetreten. So spielte Welzmüller zusammen mit dem etatmäßigen Innenverteidiger Nicolas Feldhahn vor der Abwehr, Feldhahn agierte in der zweiten Halbzeit immer offensiver. Die beste Bayern-Möglichkeit hatte dann auch der 32-Jährige, ausgerechnet nach einer Kombination mit Abwehrspieler Angelo Mayer (55.). Der berüchtigte Sturm um Kwasi Wriedt und Joshua Zirkzee strahlte diesmal höchstens bei Standards Gefahr aus. Positiv an diesem 0:1 sei laut Seitz lediglich, dass er es als Mahnung nutzen könne, wenn es darum gehe, gegen Ende der Saison auf 100 Prozent Einsatz und Leistung zu pochen.

Seitz verdeutlichte den Spielern tags darauf die Ursachen, wie diese vierte Saisonniederlage zustande kommen konnte. Am Sonntag schon galt der Fokus dem FC Reading. Nach dem Flug trainierte die Mannschaft nochmals in England, denn der Trainer erwartete ein anderes Spiel für seine junge Mannschaft am Montagabend (20 Uhr): Reading dürfte viel offensiver agieren als die extrem defensiv orientierten Augsburger.

Sowohl Welzmüller als auch Seitz waren aber überzeugt, dass die bevorstehende England-Partie den Spielern am Freitag die Sicht vernebelt hätte. Eher habe es am derzeit fehlenden Trainingsrhythmus gelegen. Saisonziel sind und bleiben Meisterschaft und Aufstiegsspiele. Dann stünde für den 22. Mai eine weitere, recht weite Reise in den Norden Deutschlands an, wahrscheinlich wartet der VfL Wolfsburg II. Auch wenn der VfB Eichstätt seit Samstag Tabellenführer ist, so ist dieses Ziel nur bedingt gefährdet: Die einzige ebenfalls aufstiegswillige Mannschaft ist der FC Memmingen, der derzeit 13 Punkte Rückstand hat.