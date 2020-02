Es gibt eine komplizierte Erklärung, warum der FC Bayern München II am Samstag gegen Hansa Rostock gewonnen hat. Als Sebastian Hoeneß sah, wie die Fußballer aus Rostock sich auf dem Rasen im Grünwalder Stadion verteilten, erinnerte er seine Spieler an den Plan, den sie im Training gründlich vorbereitet hatten. Weil Hansa mit vielen Angreifern in die Mitte drängte, sagte der Trainer Hoeneß hinterher, sollte sich einer seiner Mittelfeldspieler in die Viererkette zurückfallen lassen, damit die Außenverteidiger nach vorne verteidigen können. Es war dann tatsächlich egal, wie viele Rostocker in die Mitte drängten, an der Abwehr der Bayern kamen sie fast nie vorbei.

Es gibt aber auch eine leichte Erklärung, warum der FC Bayern II gegen Rostock gewonnen hat. In der 28. Spielminute schoss der Münchner Kwasi Okyere Wriedt einen Handelfmeter rechts unter die Latte. In der 40. Spielminute schoss der Rostocker Mirnes Pepic einen Handelfmeter rechts über die Latte. Endstand: 1:0.

Mit einem cleveren Plan und etwas Elfmeterglück haben die kleinen Bayern auch ihr zweites Spiel in diesem Jahr in der dritten Liga für sich entschieden. Und auch wenn sie, zusammengezählt mit dem3:0 gegen Uerdingen, erst 180 Minuten hinter sich haben, kann man im Verein schon zwei erfreuliche Erkenntnisse notieren: Die U23 gewinnt endlich zu null (im neuen Jahr nun bereits doppelt so oft wie im alten). Und sie gewinnt, obwohl die zwei vielversprechenden Neulinge bisher nur wenige Minuten spielen.

In der Winterpause hat sich Sebastian Hoeneß mehr Alternativen für den Kader gewünscht - und ist mit zwei prominenten Leihspielern beschenkt worden: Aus Freiburg kam in der vergangenen Woche erst der Südkoreaner Woo-yeong Jeong, 20, der im November 2018 bei den Bayern-Profis immerhin schon mal für neun Minuten in der Champions League mitmischen durfte. Aus Amsterdam kam Nicolas Kühn, ebenfalls 20, dem der DFB im September 2019 die Fritz-Walter-Medaille in Gold umgehängt hat, seine höchste Anerkennung für Talente. Im Heimspiel gegen Rostock fehlten dann auch gleich die Leistungsträger Joshua Zirkzee (im Bundesligakader) und Sarpreet Singh (rotgesperrt). Trotzdem wechselte Hoeneß Jeong (62. Minute) und Kühn (75. Minute; letzte Woche 74. Minute) erst spät ein. In München haben Jeong und Kühn nun zusammen 59 Minuten gespielt, aber alleine durch ihre Anwesenheit etwas bewirkt, was man in Zahlen nicht messen kann: Sie haben den Konkurrenzkampf angestachelt.

In der Abwehrmitte verteidigte Lars Lukas Mai so gut, dass Hoeneß, der sonst ungern Spieler hervorhebt, gar nicht anders konnte. Er habe keine einfache Hinrunde gehabt, sagte Hoeneß über seinen Abwehrchef, jetzt habe dieser aber zum zweiten Mal nacheinander sehr abgeklärt gespielt, obwohl er in der 40. Minute den (fragwürdigen) Handelfmeter verursachte. "Mir gefällt seine Körpersprache", sagte Hoeneß. "Er hat sich was vorgenommen, das ist zu sehen." Das war auch zu sehen, als Timo Kern kurz vor Schluss unter Druck einen fatalen Rückpass spielte, doch bevor der Rostocker Daniel Hanslik schießen konnte, spitzelte Mai den Ball weg.

Im Mittelfeld setzte Hoeneß wie schon zuletzt auf den erst 18 Jahre alten Angelo Stiller, den er sehr schätzt, weil er sich schnell an ein höheres Niveau anpassen könne. Ihm sei das in der Youth League aufgefallen, erzählte Hoeneß: "Er ist klar in der Birne." Er meint: Stiller verliere nicht die Ruhe, sei umsichtig, könne im Zweikampf aber auch zulangen. Man darf es als großes Kompliment verstehen, dass Hoeneß ihn dafür auswählte, gegen Rostock immer wieder in die Viererkette zurückzufallen. Er sagte: "Man braucht eine gewisse Spielintelligenz. Die bringt er mit."

Im Sturm schoss Kwasi Wriedt mit dem Handelfmeter sein 14. Saisontor, das er gleich selbst eingeleitet hatte. Am Strafraumrand lehnte er sich mit seinem Körper geschickt gegen den Rostocker Max Reinthaler, der rückwärts umfiel und den Ball unglücklicherweise mit dem Arm berührte. Wriedt behauptete viele Bälle, verteilte sie oft geschickt - und freute sich hinterher vor allem über das Ergebnis. Fußballerisch könne man es eh mit jeder Mannschaft aufnehmen, nur das mit den vielen Gegentoren habe in der Hinrunde nicht so gepasst, sagte Wriedt: "Wir spielen etwas tiefer und schießen den Ball auch mal weg." Klingt eigentlich gar nicht so kompliziert.