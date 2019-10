Michael Wendler hatte sich viel anhören müssen, vor gut einer Woche auf der Wiesn. An einem viel zu nahen Tisch grölten irgendwelche jungen Leute ständig "FC Bayern Amatöööre...", gemeint ist damit die U23 des FC Bayern. Wendler fühlte sich offensichtlich belästigt. Was er aber nicht wusste: Die jungen Leute besangen sich selbst, es handelte sich um die Spieler des Drittligisten. In den sozialen Medien wurde das Video vom genervten Schlagersänger ein echter Schlager. Und wenn es so weitergeht wie am vergangenen Wochenende - Wendler sagte ein Konzert ab, die Bayern Amatöööre gewannen schon wieder - dann könnte es bald umgekehrt laufen: Dann werden die Nachwuchsprofis der Bayern erkannt, Wendler vielleicht nicht mehr so oft.

"Es ist überragend, wie er für die Mannschaft arbeitet", sagt Coach Hoeneß über den 18-Jährigen

Sicher ist, dass der Aufsteiger als einzige Zweitvertretung in der dritten Liga gerade sehr positiv von sich reden macht. Am Sonntag bezwangen sie Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0), eine Mannschaft, die mit einem Sieg an die Tabellenspitze geklettert wäre. Für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß war es der dritte Sieg in Serie, sie steht auf dem achten Tabellenplatz. Und neben den abgestellten Profis wie Michael Cuisance und Alphonso Davies konnte auch der eine oder andere aus dem Nachwuchs-Kader auf sich aufmerksam machen. "Es läuft gut, ich freue mich", sagte Leon Dajaku, der beide Tore zum Sieg geschossen hatte. "Das war ein richtig starkes Spiel, und es war wichtig, dass wir das erste Tor machen."

Den spektakulären, offenen Schlagabtausch der ersten Halbzeit gewannen die Münchner allerdings ein wenig glücklich, auch wenn sie zunächst drei gute Kopfball-Möglichkeiten liegenließen, die beste hatte Kapitän Nicolas Feldhahn nach einem Eckball, Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic fischte den Ball aus dem Kreuzeck (6.). Danach rauften sich die Gäste die Haare: Bayerns Torwart Christian Früchtl legte Patrick Kammerbauer den Ball vor die Beine, dieser verzog aber (10.). Zwei Minuten später verpasste Manuel Schwenk nach einem starken Angriff knapp das ferne Eck (12.), dann klärte Früchtl sehenswert gegen Benjamin Kessel (13.). Die Führung fiel dann nach einer der vielen guten Einzelaktionen der Bayern: Kwasi Wriedt spielte sich im Strafraum frei und legte quer auf Dajaku. Der Sommer-Zugang traf zwar Fejzic noch, der konnte den Ball aber nur noch ins Tor lenken (15.). Auch danach blieb es ein unterhaltsames Spiel, in dem die Bayern mit ihren Tempovorstößen immer wieder Gefahr ausstrahlten, allen voran Alphonso Davies. Nach der Pause ging den Dauerantreibern aber ein wenig der Schwung verloren, Braunschweig griff früher an und nahm so das Tempo aus dem Spiel. "Gefühlt wird das Spiel so anstrengender", sagte Trainer Hoeneß später, der sich hernach den Profi Cuisance noch zur Brust nehmen musste: Dieser hatte bei seiner Auswechslung Gelb wegen Zeitverzögerung gesehen und daraufhin geklatscht - beinahe hätten die Bayern in Unterzahl gespielt.

Über Dajaku sagte der 37-jährige Coach noch: "Es ist überragend, wie er für die Mannschaft arbeitet." Die Einstellung und die Körpersprache seien prima, auch arbeite er besonders gut gegen den Ball. Der 18-Jährige war im Sommer vom VfB Stuttgart nach München gewechselt, damals hatte er gesagt, dass ihm der Transfer auch kurzfristig weiterhelfen werde. Gemeint hatte er damit die Einsätze in der dritten Liga. Zumindest vorerst hat er sich, trotz starker Konkurrenz auch aus dem Profikader, auf der rechten Angriffsseite einen Stammplatz erspielt. Besonders auffällig war dann noch sein 2:0, ein 60-Meter-Schuss aus der eigenen Hälfte, nachdem Braunschweigs Keeper Fejzic in der Nachspielzeit mit nach vorne geeilt war.

Was Hoeneß mindestens genauso freute wie die individuelle Leistung: Seine Mannschaft hat zwar bisher in jeder Partie getroffen, nun aber erstmals zu Null gespielt. Und das, abgesehen von der kurzen Phase der Unsicherheit, die Früchtl mit seinem "Bock" (Hoeneß) einleitete, auch verdient. "Ich finde, die Mannschaft hat männlich verteidigt", sagte der Trainer, und der Nachwuchs-Leiter des FC Bayern Campus, Jochen Sauer, merkte an: "Man sieht einfach die Fortschritte. Wir werden von Spiel zu Spiel einen Tick stabiler."

Als Dajaku seine ersten Interviews im Bayern-Dress gab, ging der zurzeit verletzte Alexander Nollenberger an ihm vorbei und hielt ihm kurz seine Jacke hin: "Darf ich ein Autogramm haben?" Dajaku lachte darüber. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, ehe die ersten ernst gemeinten Anfragen kommen, und das nicht nur bei Dajaku.