Die U23 der Bayern wird ja nur noch gelobt zurzeit. In der Kategorie "muss man neidlos anerkennen" tat sich am Samstagnachmittag Hans-Jürgen Boysen aber dann noch einmal besonders hervor: Der neue Trainer der SG Sonnenhof Großaspach sagte: "Es macht großen Spaß, den Bayern zuzusehen." Und das nach einem 0:2 seiner Mannschaft, die schon zwölf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hat.

Zur Winterpause waren die Bayern selbst den Abstiegsrängen und ergo auch den Großaspachern noch bedrohlich nah. Jetzt aber führen sie die Rückrundentabelle an, und legen neuerdings auch an Tagen, an denen es offensiv zunächst einmal nicht so gut läuft, viel Routine an den Tag. Wie eben gegen die besonders defensiv eingestellten Gäste, die mit einer Fünferkette und völlig passiv agierten. "Die Jungs sind bis zum Schluss sehr geduldig und diszipliniert geblieben. Darüber hinaus haben wir den Druck immer hochgehalten und wurden dafür belohnt", freute sich Trainer Sebastian Hoeneß nach dem hoch verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg im Grünwalder Stadion.

In der ersten Halbzeit hatten sich die Bayern noch ungewöhnlich wenig Torraumszenen erspielt. Timo Kern versuchte es nach fünf Minuten gegen die dichte Abwehr mit einem Weitschuss, der an die Unterkante der Latte klatschte; dass Kwasi Wriedt völlig freistehend den Nachschuss ebenfalls ans Gebälk setzte, sah zwar spektakulär aus, der Angreifer stand dabei allerdings ohnehin im Abseits. Der beste Torjäger der dritten Liga (17 Tore) vergab im Anschluss noch weitere Möglichkeiten. Doch die jungen Bayern sind mittlerweile auch nicht mehr so abhängig davon, dass ihr bester Offensivspieler einen guten Tag hat.

Anfang der zweiten Halbzeit ließen sich die abstiegsbedrohten Gäste dann allmählich aus der Defensive locken - und nach dem ersten Konter der Bayern landete der Ball auch prompt im Netz. Wriedt hatte den Gegenstoß eingeleitet, dann folgte eine Kombination, die acht Tage zuvor auch schon den Sieg im Derby gegen Unterhaching brachte: Wooyeong Jeong ließ mit einem Solo einen Gegenspieler aussteigen und legte quer auf Jann-Fiete Arp. Der Jungprofi traf zum 1:0 (61.), diesmal mit einem präzisen Flachschuss ins ferne Ecke (61.). "Wenn ich letzte Woche nicht getroffen hätte, hätte ich den wohl an den Pfosten gesetzt", sagte der 20-Jährige später. Was er damit meinte: Das Selbstvertrauen ist da, es läuft einfach. Arp durfte neben Wriedt diesmal in einer Doppelspitze agieren, eine Formation, die Trainer Hoeneß selten wählt. Und auch, wenn der zweite Angreifer in diesem 4-4-2-System gar nicht besonders viele Aktionen hatte, so steht seine Leistung stellvertretend für jene der gesamten Mannschaft.

Obendrein scheint es, als ob auch der Trainer zurzeit einfach nichts falsch machen könnte. Diesmal hatte er Sarpreet Singh zunächst auf der Bank gelassen, obwohl der Neuseeländer fraglos zu jenen gehört, die sich dank ihrer Auftritte in der dritten Liga immer mehr aufdrängen für einen Einsatz weiter nördlich, in der Arena in Fröttmaning. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kam in der 51. Minute für Kern ins Spiel, der wegen einer Gehirnerschütterung möglicherweise auch am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Ingolstadt fehlen wird. Gut 20 Minuten später stand Singh genau richtig, als eine Flanke von der rechten Seite abgefälscht wurde. Singh nahm die Bogenlampe direkt und traf wuchtig und volley ins Netz, ohne dass Torwart Maximilian Reule eine Reaktion gezeigt hätte (72.). "Sarpreet hat mal wieder gezeigt, dass er da ist", sagte Hoeneß.

In der Nachspielzeit kamen die Gäste das eine oder andere Mal gefährlich vor das Tor, insbesondere der Ex-Bayern-Spieler Marco Hingerl hätte den Anschlusstreffer erzielen können. Trotzdem konnte Hoeneß auch diesmal wieder die Defensive ganz besonders loben dafür, wie "aufmerksam" sie doch Konter des Gegners verhindere - erneut gelang auch ein zu Null. In der ersten Halbzeit hatte Keeper Christian Früchtl nur eine Doppelchance von Jonas Behounek entschärfen müssen (32.). Die defensive Stabilität ist auch der große Unterschied zur Hinrunde, in der man ja auch schon oft ins gegnerische Tor getroffen hatte. Früchtl musste seit Januar nur fünf Mal in acht Spielen hinter sich greifen. In den ersten 19 Spielen waren es 41 Gegentore gewesen. Nur so ist es auch zu erklären, dass Hoeneß die Viererkette nicht mehr umstellt und der vielleicht wichtigste Spieler der vergangenen Jahre, Nicolas Feldhahn, bestenfalls noch für Kurzeinsätze auf den Rasen darf. Selbst, wenn am kommenden Wochenende der 30-jährige Kern tatsächlich ausfallen sollte und der Platz für einen dritten Ü-23-Spieler frei wäre, wird das Trainerteam weiter der jungen Innenverteidigung mit Lars-Lukas Mai und Chris Richards vertrauen.

In der Offensive sieht das anders aus. Arp könnte nach seinen beiden wichtigen Toren Joshua Zirkzee Konkurrenz machen, der seit der Verletzung von Robert Lewandowski häufig zum Einsatz kommt. Kaum vorstellbar allerdings, dass dies den kollektiven Offensivdrang der zweiten Mannschaft nachhaltig hemmen könnte.