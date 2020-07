Danilo Barthel meldete sich ein letztes Mal zu Wort, aus dem Teamhotel, als die Basketballer des FC Bayern München abreisten. Am Abend davor waren sie im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft überraschend an Ludwigsburg gescheitert, der Titel war weg, Barthel sagte etwas über fehlende Energie, unerklärliche Schwächephasen, er wirkte fast erleichtert, dass es vorbei war. Denn diese Meisterschaft wird in die Basketball-Historie eingehen: erst monatelang wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt, dann unter Quarantäne beendet. Neuer Meister ist Alba Berlin. Barthel verabschiedete sich an jenem Morgen in die Sommerpause - und damit in eine ungewisse Zukunft. Denn nun ist der 28-Jährige arbeitslos, sein Vertrag beim entthronten Meister ist ausgelaufen.

Der Power Forward muss indes keine Existenzängste haben, Barthel hat eine gute Saison gespielt, auch wenn die Bayern alle Saisonziele deutlich verpasst haben: Pokalaus in Runde eins, Vorletzter in der Euroleague und nun das Aus im DM-Viertelfinale. Doch dem Vernehmen nach sind sich Klub und Nationalspieler einig, dass man die Schmach der abgelaufenen Spielzeit gemeinsam zu tilgen gedenkt. Die Zusammenstellung der Teams für die kommende Saison ist in diesen Zeiten besonders schwierig, weil niemand weiß, wie es genau weitergeht. Wird bald wieder gespielt, mit oder ohne Zuschauer, wie wirken sich die vergangenen drei Monate aus? Immerhin hat der Bund ein Hilfspaket für die Profiligen in Aussicht gestellt, von dem auch die Klubs der Basketball-Bundesliga (BBL) profitieren werden.

Detailansicht öffnen Südländisches Temperament: Keiner verkörpert diese Floskel ostentativer als Andrea Trinchieri, 51, zurzeit Coach von Partizan Belgrad. (Foto: Tilo Wiedensohler/Camera 4/Imago)

Beim FC Bayern läuft auch der Vertrag von Nationalspieler Maodo Lo aus. Ob der Spielgestalter in München bleibt, ist fraglich. Center Greg Monroe dürfte seinen Abschied dagegen schon hinter sich haben, das hat FCB-Sportdirektor Daniele Baiesi kürzlich angedeutet. Man werde sich die Dienste des langjährigen NBA-Spielers wohl nicht mehr leisten wollen. Auch der französische Center Mathias Lessort hat sich in der abgelaufenen Spielzeit nicht als unersetzlich präsentiert. Geschäftsführer Marko Pesic hat jedenfalls nach der verkorksten Saison Änderungen beim Personal angekündigt. Doch vor allen anderen gilt es die Königspersonalie zu klären: die Frage nach dem künftigen Trainer.

Eine Vertragsklausel ermöglicht Trinchieri den Wechsel zu einem Euroleague-Klub

Oliver Kostic wird wohl seinen Stuhl räumen müssen, trotz aller Respektbekundungen, dass er in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen habe. Kostic hatte bekanntlich wegen anhaltend schlechter Ergebnisse im Januar seinen Chef Dejan Radonjic beerbt. Nun bleibt lediglich die Frage, ob sich der Serbe wieder ins zweite Glied einreiht und Co-Trainer bleibt. Was wohl auch vom neuen Chef abhängt. Und hier deutet sich eine pikante Lösung an: Andrea Trinchieri. Der Italiener dürfte in München nicht in bester Erinnerung sein. Von 2014 bis 2018 war der 51-Jährige in vier Spielzeiten beim seinerzeit größten Konkurrenten Brose Bamberg engagiert und führte die Oberfranken mit teils begeisterndem Basketball zu drei Meistertiteln und einem Pokalerfolg, ehe er im Unfrieden ging und zu Partisan Belgrad wechselte. Dort will er dem Vernehmen nach einen Gehaltsverzicht, den der serbische Klub angesichts der Corona-Krise für unerlässlich hält, nicht akzeptieren. Eine Vertragsklausel ermöglicht Trinchieri den Wechsel zu einem Euroleague-Klub, neben den Bayern steht auch der türkische Topklub Fenerbahçe Istanbul im Raum.

Ein Wechsel zum FC Bayern würde einige Brisanz bergen. Als Trinchieri die drei Titel nach Bamberg holte, schaltete er jedes Mal den FC Bayern aus, 2015 entthronte er Meister München noch knapp mit 3:2 Siegen in der Best-of-five-Serie, in den beiden Jahren darauf eliminierte er die Bayern jeweils mit 3:0 im Halbfinale. Besonders der damalige Bayern-Coach Svetislav Pesic war dem Italiener in herzlicher Abneigung verbunden, beide beherrschen das Handwerk der psychologischen Kriegführung auf hohem Niveau. Flogen schon vor den Spielen Giftpfeile zwischen Oberfranken und Oberbayern hin und her, gerieten die gemeinsamen Pressekonferenzen zu wahren Feuerwerken gegenseitiger Missachtung. Unvergessen jene Ende Mai 2016, nachdem die Bayern in der Brose-Arena mit 65:96 deklassiert worden waren und Trinchieri seinen Triumph im Presseraum besonders auskostete. Womit er sein Gegenüber derart reizte, dass Pesic spontan seinen Rücktritt, den er Wochen vorher für das Saisonende angekündigt hatte, vor Zorn bebend zurücknahm (freilich gab der impulsive Serbe sein Amt dann doch wie angekündigt auf). Freunde werden die beiden Trainer wohl nicht mehr.

Könnten Trinchieri und Baiesi wieder zusammen arbeiten? Die beiden Italiener überwarfen sich damals in Bamberg

Es ist nicht die einzige Erinnerung, die Trinchieri nach München begleiten würde. In den erfolgreichen Bamberger Zeiten bildete er mit Sportdirektor Baiesi jenes kongeniale Duo, das die Erfolgsmannschaft entwickelt hatte. Doch die beiden Italiener überwarfen sich im dritten gemeinsamen Jahr, Baiesi verlor die Kraftprobe, verließ verärgert den Klub - und heuerte beim FC Bayern an. Nun also deutet sich eine neuerliche Zusammenarbeit an. Bleibt die Frage, ob der alte Zwist noch im Raum steht.

Detailansicht öffnen Die Zukunft des bisherigen FCB-Cheftrainers Oliver Kostic – hier nach Münchens Viertelfinale-Aus gegen Ludwigsburg – ist noch offen. (Foto: Imago)

Die Bayern bestätigen Gespräche mit mehreren Kandidaten, gleichwohl verdichten sich die Zeichen, dass es in der Tat auf den impulsiven Trinchieri hinauslaufen könnte. Sicher ist indes, dass die Verhandlungen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten schwierig sind - zumal Platinsponsor Wirecard Insolvenz angemeldet hat. Das betrifft im Übrigen alle Positionen.