26. September 2018, 21:10 Uhr FC Bayern Basketball Mindestens wettbewerbsfähig

Meister FC Bayern sieht der Doppelbelastung aus Basketball-Bundesliga und Euroleague gespannt entgegen - und verpflichtet NBA-Routinier Derrick Williams.

Von Ralf Tögel

Am Mittwoch hat sich ein Verdacht erhärtet: Es gibt den Präsidenten des FC Bayern München in zwei Ausfertigungen. Einen Fußball-Uli-Hoeneß und einen Basketball-Uli-Hoeneß. An jenem Vormittag sollte der oberste Repräsentant des Münchner Vorzeigevereins zur bevorstehenden Saison der prosperierenden Unterabteilung sprechen. Der FC Bayern entsandte also den Basketball-Uli-Hoeneß in den Audi Dome, wo er sich gewohnt gut gelaunt und bescheiden präsentierte. Was man vom Fußball-Uli-Hoeneß nicht immer behaupten kann. Also sagte der Basketball-Hoeneß: "Wir dürfen nicht arrogant sein und sollten demütig ...