Vergangene Woche erschien die Lage noch abstrakt: Playoffs abgesagt, Saison beendet. Der Schreck über das Virus und seine Auswirkungen ließ die Nachricht irgendwie unwirklich erscheinen. Nun ist die Situation ganz konkret eingetreten: Diese Woche hätte Hauptrundensieger EHC Red Bull München sein Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestreiten sollen. Hätte. Hat er aber nicht. Auch wenn Spieler und Fans nun eine Woche Zeit hatten, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen - leichter wird er dadurch nicht. Auch nicht für Mads Christensen. Der dänische Nationalstürmer spielte sechs Jahre lang für den EHC München. Zusammen holten sie drei deutsche Meistertitel (2016, '17, '18) und zogen ins Finale der Champions Hockey League (2019) ein. "Als ich hierher kam, hätte ich nicht gedacht, dass wir so erfolgreich sein werden. Wir hatten sechs unglaubliche Jahre. Das macht mich stolz und wird immer in meiner Erinnerung bleiben", sagt der 32-Jährige. München ohne Christensen, das war auch eine bizarre Vorstellung. Fast so unwirklich wie die Annahme, André Rankel könnte einmal nicht mehr für die Berliner Eisbären spielen. Gemeinsam mit Rankel und den Eisbären hatte Christensen zuvor ebenfalls drei Meistertitel gewonnen, der Trainer hieß jeweils Don Jackson. Aber so, wie am Mittwoch die Eisbären verkündeten, dass Rankel nach 17 Jahren nicht mehr das Berliner Trikot tragen werde, hatten es die Münchner tags zuvor schon in der Personalie Christensen getan. Der Däne wird keinen Vertrag mehr in Münchenerhalten.

Wenn eine langfristige Beziehung endet, kann man sich im Guten trennen. "Ich bin nicht verbittert", sagt Christensen. Aber: "Ich bin ein bisschen traurig, dass es nach so vielen Jahren und so viel Erfolg jetzt zu Ende ist." Es habe in der jüngsten Vergangenheit "ein paar kleine Sachen gegeben, von denen ich nicht begeistert war." Die beiden jüngsten Spielzeiten waren schwierig für Christensen, er war oft verletzt, erst die Hand, dann die Hüfte. Seit November hat er kein Spiel bestritten - obwohl er sich wohl wieder fit gefühlt hätte, zumindest für die Playoffs. Es kam anders.

"Ich habe zehn Jahre mit Don zusammengearbeitet. Ich verstehe nicht immer alles, was er plant", sagt Christensen.Er trage aber niemand etwas nach, die Trennung sei "keine Katastrophe". Er werde München vermissen. "Aber ich glaube, dass sie mich nächstes Jahr auch vermissen werden. Typen wie mich gibt es nicht so viele."

Typen, die, wie er sagt, es "hassen zu verlieren", die wie er "auch die Momente lieben, wenn es weh tut". Typen wie Jason Jaffray, der mit 38 Jahren, nicht zuletzt wegen anhaltender Hüftbeschwerden, aufhört.

Christensen will weitermachen. Er werde "mit kaltem Blut" entscheiden, was für seine Familie und ihn das Beste ist. Er will in Deutschland bleiben, bei einem Klub, der Ambitionen hat, so wie er. Man wird Mads Christensen also ziemlich sicher wieder in München sehen. Nur eben dann in einem anderen Trikot. Auch wenn es schwer vorstellbar ist.