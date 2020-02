Kurz vor dem Ende der Wechselperiode in der DEL 2 am 15. Februar haben sich die Tölzer Löwen von Verteidiger Jan Bednar getrennt. Der 21-jährige Deutsch-Tscheche hatte sich zu Saisonbeginn über einen vierwöchigen Probevertrag für eine Festanstellung empfohlen. Zuletzt kam der Abwehrspieler allerdings kaum noch zum Einsatz und bat deshalb um die Freigabe. "Wir haben uns am Wochenende beraten und möchten Jan keine Steine in den Weg legen", sagt Geschäftsführer Christian Donbeck. Bednar wechselt innerhalb der DEL 2 zum ESV Kaufbeuren. An seiner Stelle soll Maximilian Leitner, 19, aus dem Tölzer DNL-Team, der im Januar einen Profivertrag über drei Jahre unterschrieben hat, in die Mannschaft integriert werden und wird bereits für die beiden Spiele gegen den EV Landshut am Freitag (19.30 Uhr, Wee-Arena) und am Sonntag (17 Uhr) in Landshut im Aufgebot stehen. Da sich bei Luca Tosto der Verdacht auf Gehirnerschütterung nicht bestätigt hat, kann Trainer Kevin Gaudet am Freitag auf den kompletten Kader zugreifen.

