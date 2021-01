Löwen feiern siebtenHeimsieg in Serie

Bad Tölz - An Weihachten ging es noch einmal hoch her. 7:8 verloren die Tölzer Löwen am zweiten Feiertag in Bietigheim. Seitdem haben sie in den fünf darauf folgenden Partien nie mehr als zwei Gegentore in der regulären Spielzeit bekommen. Die defensive Stabilität trägt dazu bei, dass sich das Team von Trainer Kevin Gaudet - kleiner Kader hin, Verletzungen her - in der Spitzengruppe der DEL 2 etabliert hat. Nach dem 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) am Freitag im Topspiel gegen den EHC Freiburg, für Gaudet "die beste Mannschaft der Liga", rückten sie bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten heran, und das, obwohl die Löwen coronabedingt vier Spiele weniger absolviert haben; auch die Partie am Sonntag beim EC Bad Nauheim wurde verlegt.

Für Tölz war es der siebte Heimsieg in Serie. "Ich muss meinen jungen Spielern ein großes Kompliment geben", sagte Gaudet. "Sie haben großen Anteil am Erfolg." Stürmer Luca Tosto etwa: Der 20-Jährige erzielte zum 2:0 (25.) bereits seinen elften Saisontreffer, die weiteren Tölzer Tore steuerten Andreas Schwarz (15.), Reid Gardiner (37.) und Lubor Dibelka (39.) bei. Das nächste Spiel bestreiten die Löwen am Dienstag auswärts. Gegner ist abermals der EHC Freiburg. sjo