12. August 2019, 11:24 Uhr Eishockey Starbull für ein Jahr

Das Tölzer Eishockey-Talent Marinus Reiter wechselt zu den Starbulls Rosenheim, wird aber zur Saison 2020/21 zu den Löwen zurückkehren. Reiter, der eine Ausbildung zum Industriekaufmann macht, möchte mehr Spielanteile haben.

Eishockey-Zweitligist EC Bad Tölz ist weiterhin eifrig bei der Sache, um personell alle Weichen für die kommende Saison zu stellen. So wird der junge Verteidiger Marinus Reiter in der neuen Spielzeit nicht für die Tölzer Löwen auflaufen. Das 21-jährige Talent unterschreibt einen Vertrag bei den Starbulls Rosenheim, wird aber zur Saison 2020/21 nach Bad Tölz zurückkehren. Reiter befindet sich aktuell in seinem letzten Ausbildungsjahr zum Industriekaufmann. In der Saison wäre es nicht möglich gewesen, die schulische Belastung und den Prüfungsstress mit dem Spiel- und vor allem Trainingsalltag in der DEL2 zu vereinbaren. "Wir freuen uns, wenn Marinus in einem Jahr als Industriekaufmann und als hervorragender Eishockeyspieler zurückkommt", so der Tölzer Geschäftsführer Christian Donbeck.

Die offene Position wird kurzfristig nicht neu besetzt. Der neue Trainer Kevin Gaudet möchte stattdessen Nachwuchsspieler in den nächsten Wochen auf deren Potenzial testen und sich dazu mit U-20-Trainer Florian Funk austauschen. Aus dem Nachwuchs trainieren Maximilian Leitner, Oliver Ott, Thomas März und Lars Jäger seit ein paar Tagen mit dem Profiteam der Löwen.

Marinus Reiter sieht den vorübergehenden Schritt in die dritthöchste Liga keinesfalls als Rückschritt: "Ich denke, ich werde in Rosenheim eine wichtige Rolle spielen. Wahrscheinlich eine wichtigere, als es in Tölz der Fall gewesen wäre", so Reiter. Der Verteidiger war seit der Aufstiegssaison 2016/17 fester Bestandteil des Löwenteams.