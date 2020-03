Der Kanadier Jason Jaffray hat mit dem EHC München drei Meisterschaften gefeiert. Nach 13 Monaten Verletzungspause fand er zuletzt in seine alte Führungsrolle. Dennoch wird diese Saison seine letzte sein, kündigt der 38-Jährige an.

Seine Zeit in München begann mit einem Ausrufezeichen. Genauer: acht Ausrufezeichen. Acht Tore in seinen ersten acht Spielen in der Deutschen Eishockey Liga: Das hatte vor Jason Jaffray noch keiner geschafft - und nach ihm bislang auch keiner. Seit der Saison 2015/16 geht der Kanadier für den EHC Red Bull München aufs Eis. Und wenn er auch nicht der einzige Grund dafür gewesen sein dürfte: Aber es war sicher auch kein Zufall, dass der EHC am Ende jener Saison erstmals die deutsche Meisterschaft feierte - und in den beiden darauf folgenden Jahren noch zwei weitere Titel. "Durch seine Gewinnermentalität, seine Führungsqualitäten und seinen Willen macht er jede Mannschaft besser", sagt EHC-Manager Christian Winkler über das "Paradebeispiel eines Musterprofis". Am vergangenen Freitag beim 3:6 gegen die Straubig Tigers schoss Jaffray das Tor zum 1:4. Bis auf 3:4 kamen die Münchner noch einmal heran, es wäre nicht die erste Aufholjagd gewesen, zu der Jaffray geblasen hat. Nun aber geht die Karriere des Stürmers, der für Vancouver, Calgary und Winnipeg 49 Mal in der NHL gespielt hat, zu Ende: "Ich möchte nach dieser Saison den Fokus auf meine Familie legen und zurück in meine Heimat gehen", ließ der 38-Jährige am Montag über seinen Klub mitteilen. "So sehr ich meine Zeit hier in München liebe, wurde mir klar, dass das meine letzte Saison sein sollte."

Es war eine Saison, die für Jaffray nach fast 13 Monaten Pause infolge einer Verletzung und einer OP an der Hüfte erst Ende November begann. "Das war die härteste Zeit meiner Laufbahn. Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass ich in dieser Saison an die zehn Tore schießen würde, hätte ich ihn ausgelacht", sagte der Stürmer, der auf dem Eis weder sich noch seine Gegner schont. "Wie er zuletzt nach seiner langen und schweren Verletzung den Weg zurück ins Team fand, nötigt höchsten Respekt ab", sagt Winkler, der Jaffrays Entscheidung "persönlich bedauert. "Dennoch respektieren wir natürlich seinen selbstbestimmten Entschluss, seine Karriere zu beenden."

In bislang 234 DEL-Spielen sammelte Jaffray 154 Scorerpunkte (70 Tore, 84 Vorlagen). Höhepunkt sei der erste Titel 2016 gewesen: "Das war hundertprozentig mein tollster sportlicher Moment in Deutschland. Diese Meisterschaft werde ich nie vergessen." Nach allem, was er in den vergangenen eineinhalb Jahren durchgemacht habe, sei aber auch die laufende Saison für ihn "unglaublich befriedigend". Er hoffe, dass "jetzt noch ein langer Playoff-Lauf folgt". Auf wen der EHC vom 17. März an im Viertelfinale trifft, wird noch ermittelt.

Bis zu seinem Abschied hat Jaffray noch zwei Ziele. Erstens: gesund zu bleiben. "Zum anderen würde ich es lieben, so wie mein ehemaliger Münchner Mitspieler Keith Aucoin abzutreten: Den Pokal im Wissen hochzustemmen, dass es dein letztes Spiel als Profi war." Es wäre ein wohl gesetzter Schlusspunkt hinter einer Karriere mit vielen Ausrufzeichen.