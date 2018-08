19. August 2018, 18:48 Uhr Eishockey Schlecht gepokert

Der deutsche Meister EHC München verliert beide Heimtestspiele in Garmisch gegen Prag und Bern deutlich, immerhin hinterlassen die Zugänge einen guten Eindruck.

Maximilian Kastner hatte in den vergangenen Tagen eine Zusatzaufgabe, die er gerne übernahm. Der Garmisch-Partenkirchener fungierte in seiner Heimat als Fremdenführer für seine Mannschaftskollegen, da der EHC Red Bull München mehrere Tage am Fuße der Zugspitze zu Gast war. Beim Besteigen des höchsten Berges Deutschlands oder einem Pokerabend in der Spielbank hatte Kastner so das ein oder andere zu erzählen. Dort wurde er beim Sieg von Jason Jaffray allerdings nur Neunter. Auf dem Eis war der Ausflug für den EHC eher ein Reinfall.

Der deutsche Meister kassierte beim Red Bulls Salute, seinem einzigen Testturnier vor dem Saisonstart, zwei deutliche Niederlagen. Gegen den SC Bern glich Andreas Eder, der das Garmisch-Partenkirchener Olympiastadion sehr gut kennt, da er in der vergangenen Saison oft für den damals noch in Liga zwei spielenden SC Riessersee aufgelaufen war, nach dem frühen Rückstand in Minute 15 zum 1:1 aus. Der Schweizer Topklub, gegen den die Münchner in der letztjährigen Champions-League-Saison im Achtelfinale gescheitert waren, gewann letztlich 4:1. Trotz der Niederlage hinterließ die Reihe um John Mitchell, Mark Voakes und Justin Shugg, die allesamt neu beim EHC sind, einen guten Eindruck. "Man hat gemerkt, dass es das erste Spiel war", sagte Eder. "Das ist immer schwer nach dem Sommer, aber wir werden es morgen besser machen." Das Vorhaben scheiterte, gegen Sparta Prag kassierte der EHC eine 1:8-Klatsche. "Wir haben nicht das Eishockey gezeigt, das wir spielen können und auch spielen wollen", sagte Nationalspieler Frank Mauer. Das einzige EHC-Tor gegen Prag erzielte Kastner. Er verließ seine Heimat damit immerhin mit einem kleinen Erfolgserlebnis.