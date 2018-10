7. Oktober 2018, 19:38 Uhr Eishockey Schlau war nur Ingolstadt

Nach dem 5:4-Erfolg in Mannheim nach Penaltyschießen verliert der EHC München das Oberbayern-Derby in eigener Halle mit 2:4.

Von Christian Bernhard

Bei neun Spielen in 19 Tagen kann man selbst als Profisportler mal die Übersicht verlieren. Frank Mauer, Stürmer des EHC Red Bull München, sagte nach dem Münchner 5:4-Erfolg am Freitag bei den Mannheimer Adlern, dass der EHC nach drei Siegen in Serie "gestärkt nach Ingolstadt fahren" könne. Nach Ingolstadt mussten Mauer und seine Teamkollegen am Sonntag nicht, gegen Ingolstadt spielen allerdings schon. Und eine Niederlage schlucken ebenfalls. 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) verlor der deutsche Meister am neunten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den ERC Ingolstadt und kassierte damit in seinem vierten Derby der Saison die erste Niederlage. "Wir haben zu wenig Chancen kreiert und es nicht geschafft, unser Forechecking auszuüben", sagte Yannic Seidenberg, der den verletzten Michael Wolf als EHC-Kapitän vertrat. Sein Fazit: "Wir haben uns nicht schlau genug angestellt."

EHC-Trainer Don Jackson musste im Oberbayern-Derby auf drei Stammstürmer verzichten. Nach Mads Christensen, der bereits zum dritten Mal in Serie fehlte, und Kapitän Wolf, der beim 4:1-Derbysieg in Nürnberg unglücklich am Knie getroffen worden war, hatte sich in Mannheim auch Trevor Parkes am Oberkörper verletzt. Damit war die produktivste Münchner Angriffsformation um Topscorer John Mitchell, Justin Shugg und Parkes erstmals in dieser Saison gesprengt, und Jackson standen nur elf Angreifer zur Verfügung. Im Tor schenkte er zum zweiten Mal in dieser Saison Kevin Reich das Vertrauen. Bei seinem ersten Spiel hatte der 22-jährige Ersatz von Nationaltorwart Danny aus den Birken bei der 3:8-Schlappe in Iserlohn alle acht Treffer kassiert.

Die Münchner hatten von ihren letzten neun Heimspielen gegen Ingolstadt lediglich eine Partie verloren: Das erste Duell der vergangenen Saison im September 2017 (0:4). Damals im Tor: Ex-EHC-Publikumsliebling Jochen Reimer, der auch am Sonntag den ERC-Kasten hütete. Im ersten Drittel zeigten die Ingolstädter, warum Mauer sie als "sehr gefährliche, sehr aggressive und sehr unangenehme" Mannschaft, "gegen die wir zuletzt Probleme hatten", angekündigt hatte. Der ERC war schneller, bissiger und machte jede Menge Druck auf das Tor von Reich. Besonders einfach machte es den Gästen Ryan Button, als er in der neutralen Zone die Scheibe verlor. David Elsner zog davon und bezwang Reich mit einem platzierten Handgelenkschuss zum 1:0 (7.). Ingolstadt kontrollierte auch danach das Geschehen, verpasste es aber, trotz sehr guter Möglichkeiten den zweiten Treffer nachzulegen. Maury Edwards traf den Außenpfosten (12.), Tim Wohlgemuth scheiterte nach schöner Vorlage des Ex-Münchners Joachim Ramoser aus kurzer Distanz an Reich (14.). "Man darf und soll sich gegen München nicht verstecken", erklärte Ramoser nach dem Startdrittel. "Wir spielen von hinten souverän raus und geben ihnen keinen guten Schuss." Magere fünf Münchner Versuche fanden den Weg auf Reimers Tor, auf der anderen Seite waren es 16.

In Minute 26 zeigte Tyler Kelleher, warum er den roten Helm des ERC-Topscorers trägt. Mit viel Tempo zog der quirlige Angreifer, der erst kürzlich zum Ingolstädter Spieler des Monats September gekürt worden war, vor das Münchner Tor und ließ Reich mit einem überlegten Rückhand-Heber keine Chance. Nur eine Minute später war der EHC aber wieder zurück im Spiel, da Button die Scheibe ins Gäste-Tor hämmerte und so seinen Patzer vor dem 0:1 ausbügelte. Damit war ein erneutes Zu-Null-Spiel Reimers in seiner ehemaligen sportlichen Heimat vom Tisch. Die gute Ingolstädter Mannschaftsleistung fand aber eine Fortsetzung, Brett Olson scheiterte in Überzahl aus kurzer Distanz an Reich (29.). Und als Maximilian Kastner freie Schussbahn hatte, war Reimer zur Stelle (33.). Für Kastner endete das Mitteldrittel schmerzvoll, als er einen harten Schuss von Seidenberg unfreiwillig blockte (37.). Noch mehr weh tat dem EHC Brett Olson in Minute 48, als er in Überzahl einen Schlenzer von Ville Koistinen zum 3:1 für Ingolstadt abfälschte. Patrick Hagers Überzahltreffer zum 2:3 (55.) machte es noch einmal spannend, doch Mike Collins fixierte den Ingolstädter Sieg mit einem Schuss ins leere Tor (60.).

In Mannheim hatte es aus Münchner Sicht am Freitag noch deutlich besser ausgeschaut. Beim 5:4-Sieg entschied Mauer die Partie, weil er als einziger im Penaltyschießen traf. "Das war eine ganz schwere Probe für uns. Wir lagen dreimal in Rückstand, haben uns aber zurückgekämpft, weil alle an einem Strang gezogen haben. Daran merkt man, dass der Zusammenhalt stimmt", sagte Konrad Abeltshauser. Mauer sprach von zwei Teams auf Augenhöhe und betonte, dass er viel Spaß auf dem Eis hatte: "Solche Spiele wünscht man sich jeden Spieltag." Am Sonntag ging dieser Wunsch für den EHC nicht in Erfüllung. Am Dienstag nun steht das vierte besagter neun Spiele an, in der Champions Hockey League (CHL) ist Malmö zu Gast. Kleiner Hinweis an Mauer: Nach Schweden geht es erst eine Woche später.