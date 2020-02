Keith Aulie war zwar nicht direkt beteiligt, wusste aber sofort, was er zu tun hatte. Der imposante Verteidiger des EHC Red Bull München erhob sich auf der Bank und gab Derek Roy anerkennend einen aufmunternden Klaps auf den Helm. Diesen hatte sich Roy mehr als verdient: Der kanadische Angreifer war Sekunden zuvor mit beeindruckender Geschmeidigkeit in das gegnerische Drittel gelaufen, hatte einen Gegenspieler elegant ausgetanzt und die Scheibe dann gefühlvoll an den Pfosten gesetzt. Das technisch hochwertige Solo war ein nonverbales Statement: Schaut mal her, ich bin wieder da.

Roy hat am vergangenen Wochenende endlich wieder das machen können, was ihn im Sommer nach München geführt hat: Eishockey spielen. Knapp fünf Monate zwang den 36-Jährigen eine Schulterverletzung zum Zuschauen, ehe er gegen den ERC Ingolstadt und die Düsseldorfer EG wieder auf dem Eis der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stand. Dass die Münchner beide Heimspiele nach späten Gegentreffern 2:3 verloren, konnten sie aufgrund der komfortablen Tabellenführung - der Zweite Straubing hat vier Spieltage vor Ende der Hauptrunde acht Punkte Rückstand - einigermaßen verkraften. Trainer Don Jackson zeigte sich davon jedenfalls "überhaupt nicht beunruhigt".

Die Rückkehr von Roy erfreute ihn sichtlich. "Wenn er an die Scheibe kommt, fällt er auf", sagte Jackson. Der Stürmer wisse, wohin der Puck muss, und am Ende, erklärte der DEL-Rekord-Trainer, sei er dank Roy "an einer guten Stelle". Zwei Spiele reichten aus, um der Konkurrenz vorzuführen, dass der EHC kurz vor dem Beginn der Playoffs eine zusätzliche und besonders vielversprechende Offensivoption zur Verfügung hat. Der erste Profiteur von Roys Rückkehr war John Jason Peterka.

Der 18-Jährige, der zusammen mit Roy und Jason Jaffray eine Angriffsformation bildete, verwertete am Sonntag einen Querpass des Kanadiers zum 2:1 und schwärmte hinterher von Roys Qualitäten. "Er bekommt den Puck irgendwie um den Schläger rum und passt ihn perfekt zu mir", berichtete Peterka. "Super Mann, der Typ." Generell könne man von so einem erfahrenen Spieler sehr viel lernen, sagte der mutmaßlich kommende NHL-Spieler über die ehemalige NHL-Größe.

Knapp 800 Spiele hat Roy in elf Jahren in der besten Eishockey-Liga der Welt bestritten, denen er starke Jahre in der Schweiz, Russland und Schweden folgen ließ. All das machte ihn zu einer der spektakulärsten Verpflichtungen im vergangenen Sommer. Die Münchner hofften, nach den Weggängen von Dominik Kahun und Keith Aucoin wieder einen zweiten eleganten Spielmacher neben Mark Voakes an Land gezogen zu haben. Diese Hoffnungen befeuerte Roy mit starken Auftritten in den ersten Champions-League-Spielen. Als Mittelstürmer zwischen Trevor Parkes und Chris Bourque zeigte er, dass seine Passqualität und Übersicht weit über dem Liga-Durchschnitt anzusiedeln sein würde. Nach vier DEL-Einsätzen, in denen er vier Vorlagen verbuchte, war aber schon Schluss mit den Roy-Festspielen: Die Schulter zwickte und musste schließlich operiert werden. Der Kanadier wurde vom großen Versprechen zum Dauerpatienten, der viele Wochen alleine an seinem Comeback arbeiten musste. "Das waren lange Tage", erzählte er in den Katakomben der Münchner Olympia-Eishalle, während er in der Mixed-Zone mithilfe einer Faszienrolle seine Muskeln lockerte.

Er sehe sich im Moment bei 75 Prozent seiner Leistungsfähigkeit, berichtete er nach seinem ersten Spiel, die Schulter habe er nicht gespürt. Am Sonntag gegen Düsseldorf stand er bereits knapp 16 Minuten auf dem Eis und bekam wie auch schon gegen Ingolstadt viel Überzahl-Eiszeit. Obwohl er so lange nicht dabei gewesen war, suchten und fanden ihn seine Mitspieler im Powerplay auffällig oft. Roy lenkte seine Überzahleinheit dabei schon fast wie zu Saisonbeginn. Einzig der stark spielende Düsseldorfer Torhüter Hendrik Hane verhinderte seinen ersten DEL-Treffer.

Roy, der am Wochenende auf der für ihn ungewohnten Flügelposition zum Einsatz gekommen ist, will sich jetzt, nach der erfolgreichen Rückkehr, schnellstmöglich auf das körperliche Niveau seiner Mitspieler bringen. "Da habe ich einiges aufzuholen", sagte er grinsend, "die spielen ja schon fünf Monate länger als sich." Das Ziel ist klar: "Mich bereit für die Playoffs zu machen." Damit ihm Aulie auch in der entscheidenden Saisonphase auf den Helm klapsen kann.