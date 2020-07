Das Gewicht, nach dem Eishockey-Stürmer gewogen werden, heißt Tore, daran hat sich seit den Zeiten von Maurice Richard nichts geändert. Der Kanadier, der zwischen 1942 und 1960 in 1111 NHL-Spielen für die Montréal Canadiens 626 Treffer erzielte, war zwar nur 1,78 Meter groß, aber schnell wie eine Rakete und ungemein torgefährlich, weshalb er den Beinamen "The Rocket" trug. Max French ist ebenfalls Kanadier und 1,78 Meter groß, schnell und torgefährlich. In 46 Spielen für die Tölzer Löwen in der DEL 2 hat der 27-Jährige vergangene Saison 26 Treffer erzielt und 53 Scorerpunkte gesammelt, die meisten im Team nach Marco Pfleger und Lubor Dibelka. Deswegen nennt Geschäftsführer Christian Donbeck ihn den Tölzer "Rocket Man", wenn er über French spricht. Am Freitagabend gaben die Löwen bekannt, dass French auch in der kommenden Saison in der Kurstadt durchstarten wird. "Er ist einer der besten Ausländer in der ganzen Liga und arbeitet offensiv wie defensiv, wie man es selten von einem Kontingentspieler sieht", sagt Donbeck.

Mit French ist die Tölzer Paradereihe um Pfleger und Johannes Sedlmayr komplett (zusammen schoss das Trio 63 Tore), drei der vier Kontingentstellen sind besetzt (die Verträge von Shawn Weller und Tyler McNeely laufen noch bis 2021). "Wir hatten eine geniale Zeit in unserem ersten Jahr in Tölz", sagt French, der aus der ersten dänischen Liga von Esbjerg Energy zu den Löwen kam und mit ihnen Platz fünf belegte. "Durch das Virus wurde uns letzte Saison die Belohnung geklaut. Jetzt ist das Ziel, noch konstanter zu werden." Vier, drei, zwo, eins...