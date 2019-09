Der Titel in der Champions Hockey League (CHL) ist - neben der Rückholung des deutschen Meisterpokals aus Mannheim - das erklärte Saisonziel des EHC Red Bull München. Das ist durchaus ambitioniert, aber nicht vermessen. Sollte das Team von Cheftrainer Don Jackson die beiden Gruppenspiele an diesem Donnerstag (17 Uhr) beim slowakischen Meister HC Banska Bystrica und am Samstag (19.45 Uhr) beim HC Ambrì-Piotta in der Schweiz für sich entscheiden, wäre die Teilnahme am Achtelfinale (November) noch vor den abschließenden Partien gegen Färjestad Karlstad (8. und 15. Oktober) gesichert - die Hinspiele entschied der EHC vergangene Woche jeweils 3:0 für sich. Andreas Eder könnte frühestens im Viertelfinale im Dezember wieder für die Münchner in der CHL aufs Eis gehen. Wie beide Klubs zehn Tage vor dem Start in die Deutsche Eishockey Liga mitteilten, leiht der EHC den Stürmer bis zum 30. November an die Ice Tigers nach Nürnberg aus. Die Franken reagieren damit auf zahlreiche Verletzungen während der Vorbereitung. Eders Arbeitsvertrag in München ruht in diesem Zeitraum. "Mit Andreas Eder bekommen wir einen Stürmer, der uns sofort weiterhelfen kann", erklärte Ice-Tigers-Sportdirektor André Dietzsch. Vergangene Saison absolvierte der 23-Jährige alle 13 Champions-League-Partien für München inklusive des mit 1:3 verlorenen Endspiels, 2017 und '18 feierte er mit dem EHC die deutsche Meisterschaft und absolvierte drei Länderspiele mit der deutschen Nationalmanschaft. Eders Bruder Tobias, 21, wechselte vor dieser Saison innerhalb der DEL vom EHC zur Düsseldorfer EG.