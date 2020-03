Detailansicht öffnen Später Jubel zweier EHC-Torschützen: Jason Jaffray herzt Philip Gogulla (li.), der in der Verlängerung zum 3:2-Endstand traf. (Foto: Markus Fischer/Passion2Press/Imago)

Justin Schütz hatte keine Lust, am liebsten wäre der Stürmer des EHC Red Bull München so wie seine Teamkollegen direkt in die Kabine gelaufen. Doch einer musste sich ja zu diesen ersten 40 Spielminuten äußern. Widerwillig bremste Schütz, nahm seinen Helm ab und sagte auf der Eisfläche der Münchner Olympia-Eishalle im Gespräch mit Magenta Sport: "Heute geht bis jetzt noch gar nichts. Wir kommen hinten nicht raus und vorne läuft es auch nicht."

Im Schlussdrittel ging dann doch noch was. Durch zwei Tore rettete sich der EHC - immerhin Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) - im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings, den Tabellenletzten, in die Verlängerung. Dort gewannen die Münchner das Spiel gerade noch 3:2. Dadurch sicherten sie sich zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde den Hauptrundensieg.

Gegen die Schwarzwälder bekam Torhüter Danny aus den Birken seinen vierten Start in Serie, um nach seiner Verletzungspause Schwung mit Blick auf die Playoffs aufzunehmen. "Danny findet seinen Rhythmus", sagte EHC-Co-Trainer Steve Walker. Die beste Torchance des Startdrittels bot sich dann passenderweise den Gästen: Troy Bourke lief von der Strafbank kommend auf aus den Birken zu und scheiterte am EHC-Torwart (9.). Da die Schwarzwälder aggressiv und nah am Mann verteidigten, taten sich die Münchner schwer, Offensivlösungen gegen den Tabellenletzten zu finden. "Wir haben nichts mehr zu verlieren", sagte Wild-Wings-Angreifer Cedric Schiemenz. "Wir spielen locker auf, aber mit Vollgas."

„Ich bin stolz auf alle!“ Tölzer Löwen stehen im DEL-2-Viertelfinale Die Tölzer Löwen stehen erstmals seit der Rückkehr in die DEL 2 vor drei Jahren im Playoff-Viertelfinale. Mit einem 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)-Heimsieg am Freitagabend vor 2989 Zuschauern gegen den Tabellennachbarn EC Bad Nauheim qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Kevin Gaudet am vorletzten Spieltag der Hauptrunde vorzeitig für die am 13. März beginnende Runde der besten acht Teams. Die Tore für Tölz schossen Lubor Dibelka (2) jeweils in Überzahl und Shawn Weller, der den Puck eine Sekunde vor Schluss ins leere Nauheimer Tor schob. Vor dem letzten Spieltag (nach Redaktionsschluss beendet) waren die Löwen damit nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen. "Ich muss meinen Hut ziehen vor meiner Mannschaft. Sie hat das ganze Jahr gekämpft, wir hatten nur in zwei Spielen eine komplette Mannschaft", sagte Gaudet. "Was wir hier erreicht haben, ist einfach super. Ich bin stolz auf die Mannschaft und auf die Zuschauer. Auf alle!" sjo

Der Tabellenletzte spielte auch im Mitteldrittel nicht wie ein Tabellenletzter - ganz im Gegenteil. In Minute 22 verloren die Münchner die Scheibe hinter dem eigenen Tor, Schwenningen blieb dran und ermöglichte es Maximilian Hadraschek so, die Scheibe gekonnt von hinter dem Tor kommend aus spitzem Winkel zum 0:1 über die Linie zu drücken. Mitte der Partie erspielte sich der EHC Möglichkeiten, doch Dustin Strahlmeier wehrte weiter stark ab - und das Münchner Publikum wurde unruhig. "Wir wollen euch kämpfen sehen", tönte es aus der Münchner Nordkurve. In die zweite Drittelpause wurde der Tabellenführer sogar mit Pfiffen verabschiedet. Da stand es nämlich nicht mehr nur 0:1, sondern bereits 0:2. David Cerny hatte sich in der 39. Minute im Laufduell gegen Philip Gogulla durchgesetzt und die Scheibe im Tor untergebracht. Dabei war er in aus den Birken gefallen, doch da dies die Folge eines Münchner Fouls war, bestätigten die Schiedsrichter den Treffer nach Studium des Videobeweises. In doppelter Überzahl verkürzte Jason Jaffray in der 51. Minute auf 1:2, 34 Sekunden vor Ende traf Maximilian Kastner zum 2:2. In der Verlängerung traf Gogulla zur Entscheidung.

Am Freitag hatte der EHC seine dritte Niederlage in Serie kassiert. In Nürnberg verlor er das Derby gegen die Ice Tigers mit 1:2, der Ex-Münchner Andreas Eder hatte zweieinhalb Minuten vor Spielende in Überzahl getroffen. Kurz zuvor hatte Mark Voakes in Unterzahl das 1:1 und damit den einzigen Treffer für die Münchner erzielt (57.). Niklas Treutle im Tor der Nürnberger wehrte starke 32 Schüsse des EHC ab, was ihm von Eder das Prädikat "weltklasse" einbrachte. Treutles Stärke war aber auch Münchens Schwäche. "Wir haben unsere Chancen nicht genutzt", sagte EHC-Kapitän Patrick Hager. Dazu kam, dass "unser Powerplay auch nicht so funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt haben". Alle fünf Überzahlmöglichkeiten ließen die Münchner ungenutzt und setzten damit einen Powerplay-Negativtrend fort, der sich bereits in den vorangegangenen Partien angedeutet hatte. "Wir machen die Scheiben nicht rein - und das schon die letzten drei Partien", sagte Schütz nach der Derbyniederlage. "Du kannst keine Spiele gewinnen, wenn du nur ein oder zwei Tore schießt. Daran müssen wir bei unseren drei letzten Auftritten arbeiten", betonte Schütz.

Trotz der komfortablen Tabellensituation wollte Hager die Niederlagenserie am Freitag nicht kleinreden. Man könne sich immer schönreden, dass so etwas kurz vor den Playoffs einen Hallo-Wach-Effekt zur Folge haben könnte, sagte er, Fakt sei: "Wir haben dreimal einen Weg gefunden, Spiele zu verlieren, in denen wir eigentlich gut genug waren, sie zu gewinnen." Deshalb gelte es, "hellwach" zu sein. Das machte auch das Schwenningen-Spiel deutlich.