"Ich will doch nur spielen" - man darf wohl davon ausgehen, dass dieser Liedtext nie bis ins kanadische Prince Albert in der Provinz Saskatchewan vordrang. Wahrscheinlich hat der dort geborene Reid Gardiner auch während seines ersten Jahrs in Europa nie etwas vom Werk der Interpretin Annett Louisan gehört, auch wenn ihr Künstlername fast ein bisschen kanadisch klingt. Und doch passt ihre Zeile nun gut als Erklärung dafür, wie es passieren konnte, dass der 24-jährige Gardiner sein zweites Jahr in Deutschland ausgerechnet beim Zweitligisten Tölzer Löwen verbringen wird - was dieser zu recht als "Kracher-Transfer" meldet. Denn Gardiner war Topscorer der Düsseldorfer EG, mit elf Toren und 24 Vorlagen in 52 Spielen. Er bildete die Top-Sturmreihe des DEL-Klubs mit Kapitän Alex Barta und dem Tölzer Maximilian Kammerer. Nun ist er bei den Löwen Nachfolger des erst kürzlich verabschiedeten Shawn Weller, dessen Weggang sich aber schon länger angedeutet habe, wie der Tölzer Geschäftsführer Christian Donbeck berichtet. Gardiner sei aus einer großen Auswahl der wirtschaftlich beste Transfer gewesen, zumal es ihm im ersten Gespräch "völlig zweit- oder drittrangig" gewesen sei, "was er verdient". Die Rückkehr nach Deutschland sei Gardiner wichtig gewesen, und, noch wichtiger bei all der Unsicherheit in der Pandemie: "Ich wollte einfach Eishockey spielen! Bad Tölz klingt nach einem super Ort, das zu tun." In seiner letzten Saison bei den Prince Albert Raiders (WHL) kam er auf 92 Punkte in 71 Spielen. Während der Playoffs 2017 war er drittbester Scorer der Liga, obwohl sein Team im Halbfinale ausschied. "Ich denke ich bin ein intelligenter Spieler auf dem Eis", skizziert er selbst, "ich fackle nicht lange und versuche so viel zu schießen wie möglich".