27. Mai 2019, 18:45 Uhr Eishockey Legende Junior

Der EHC Red Bull München verpflichtet für die kommende DEL-Saison Stürmer Chris Bourque, 33, den Sohn von Bostons Verteidiger-Ikone Ray Bourque.

Von Johannes Schnitzler

Chris Bourque ist 1,72 Meter groß. Nicht sehr groß für einen Eishockeyprofi. Aber auch wenn er 1,90 Meter messen würde - sein Name wäre größer. Denn Chris Bourque, 33, seit Montag offiziell Zugang beim EHC Red Bull München für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga, ist der Sohn von Ray Bourque, des legendären Verteidigers und Kapitäns der Boston Bruins mit 1826 Einsätzen und 1759 Scorerpunkten in der nordamerikanischen Liga NHL, Stanley-Cup-Champion, Mitglied der "Hall of Fame".

Chris Bourque kommt von den Bridgeport Sound Tigers aus der zweitklassigen AHL nach München. In 932 AHL-Spielen hat der Stürmer 864 Scorerpunkte gesammelt. In der NHL hat er immerhin 51-mal gespielt, für Washington, Pittsburgh - und Boston (oben ein Bild aus dem Jahr 2013). Außerdem war er in der osteuropäischen KHL und in der Schweiz aktiv. "Seine Erfahrung spricht für sich", sagt EHC-Trainer Don Jackson. Seinen einzigen Stanley Cup, den Titel in der NHL, gewann Ray Bourque übrigens im zarten Alter von 40. Da geht noch was für den Junior.