Eigentlich klingt alles ganz logisch. Mathematik eben. Nur zwei Teams in der zweiten deutschen Eishockeyliga (DEL 2) haben mehr Tore geschossen als die Tölzer Löwen (121), nämlich der Tabellenerste Kassel (128) und der -zweite Heilbronn (142) - andererseits haben auch nur vier Teams mehr Gegentore geschluckt. 115 Gegentreffer sind für ein Team, das um die direkte Playoff-Qualifikation kämpft, zu viele. Nach 33 von 52 Spieltagen belegt Tölz Platz acht. Zu Platz sechs (Ravensburg) und dem Viertelfinale fehlen den Löwen lediglich zwei Punkte, auf Platz elf und einer frühen Sommerpause haben sie immerhin fünf Zähler Vorsprung. Dennoch. 115 Gegentore sind zu viel. Daraus abzuleiten, dass der Torhüter daran schuld ist, wäre aber zu einfach, findet Geschäftsführer Christian Donbeck: "Alle müssen ihren Job machen." Wenn die Stürmer das Tor nicht mehr träfen wie zuletzt bei den beiden fast identischen 1:2-Heimniederlagen gegen Frankfurt und Dresden, zwei Teams, die laut Donbeck "mit DEL-Profis gespickt" sind, als die Tölzer Angreifer jeweils im zweiten und dritten Drittel leer ausgingen, dann könne der Torwart wenig dafür. Trotzdem haben die Löwen am Donnerstag einen neuen Schlussmann präsentiert. Einen, der sich im Isarwinkel auskennt. Maximilian Franzreb, gebürtiger Tölzer, wechselt von den Eisbären Berlin in seine Heimatstadt. Am Nachmittag sollte der 23-Jährige in München landen.

Detailansicht öffnen Raus aus der Warteposition: Maximilian Franzreb. (Foto: Christian Thiel / imago)

Seitdem sich Andreas Mechel, die Nummer zwei hinter Sinisa "Silo" Martinovic, vor einigen Wochen zum Oberligisten Selb verabschiedet hat, "war klar, dass das Risiko zu hoch wäre", sagt Donbeck. Sollte Martinovic, 39, sich verletzen, hätten die Löwen nur noch auf Henrik Huwer bauen können, doch der 18-Jährige soll vor allem die Tölzer U20 zum Aufstieg in die DNL-Division I führen.

Der Zufall kam den Löwen zu Hilfe. Weil Berlin in dem Kanadier Justin Pogge einen ehemaligen NHL-Profi als Alternative zum dänischen Nationalkeeper Sebastian Dahm verpflichtete, sah Franzreb seine Einsatzmöglichkeiten in der Hauptstadt auf ein Minimum schwinden. Und beim Berliner Kooperationspartner Lausitzer Füchse, für den Franzreb in dieser Saison drei Mal in der DEL 2 gespielt hat, drängt Rekonvaleszent Marvin Cüpper auf Eiszeit. So schnell, wie eine Feuerwerksrakete in der Silversternacht in den Himmel steigt, vollzog sich deshalb über den Jahreswechsel der Transfer Franzrebs nach Tölz, wo er einst für die Kleinstschüler des ECT spielte, ehe er mit sieben Jahren zum Hamburger SV kam.

U20 vor Klassenerhalt Verteidiger Niklas Heinzinger von den Tölzer Löwen und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft stehen bei der U-20-Weltmeisterschaft in Tschechien kurz vor dem Klassenerhalt. Der Aufsteiger besiegte im ersten Spiel der Relegationsrunde (best of 3) am Donnerstag Kasachstan 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) und benötigt noch einen weiteren Erfolg am Samstag (11 Uhr) oder Sonntag (11 Uhr) zum Verbleib in der A-Gruppe. Die Treffer für das DEB-Team erzielten Lukas Reichel (Berlin), Louis Brune (Mannheim/Heilbronn), John Jason Peterka (München) und Schweden-Legionär Dominik Bokk (Rögle BK). Heinzinger, 19, stand 13:42 Minuten auf dem Eis.

Sein DEL-Debüt gab Franzreb in der Saison 2014/15 für die Hamburg Freezers. 2016 wechselte er zu den Eisbären, für die er in der vergangenen Saison fünf Mal in der Champions League zum Einsatz kam. Der Schritt zurück in die Heimat sei für ihn zum jetzigen Zeitpunkt perfekt: "Ich denke, ich kann in Tölz jede Menge Spiele machen und mich dadurch wieder für die DEL empfehlen. Mit Silo werde ich ein gutes Torhüter-Duo bilden." Womöglich auch mehr. Franzreb gilt als Kandidat, der Martinovic um die Nummer eins herausfordern kann. "Wir haben keinen Lückenbüßer gesucht", sagt Christian Donbeck. Er glaube, Franzreb könne "ein sehr starker Kombattant zu Silo" werden. Jedenfalls meldete Franzreb für die beiden Partien gegen die Bietigheim Steelers - am Freitag auswärts, am Sonntag (18.30 Uhr) zu Hause - schon Einsatzbereitschaft: "Ich hatte jetzt drei Tage kein Eistraining, aber man ist jederzeit bereit zu spielen." So oder so werden die Löwen einen stabilen Torhüter brauchen. Die beiden ersten Duelle mit den Steelers in Bietigheim (5:9) und zu Hause (0:5) gingen deutlich verloren. Es waren einfach zu viele Gegentore.