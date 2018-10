29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Eishockey Irrweg durch den Acker

Zwei Tage nach dem überzeugenden 3:2-Sieg gegen Dresden verlieren die Tölzer Löwen in der DEL2 ausgerechnet beim Schlusslicht Bayreuth.

Von Christian Bernhard, Bad Tölz

Bad Tölz ist ein sehr leidenschaftlicher Eishockey-Standort, und damit auch besonders anfällig für emotionale Schwankungen, ins Positive wie ins Negative. Markus Berwanger bekommt diese Ausschläge als Trainer der Tölzer Löwen besonders intensiv mit, so auch nach dem 3:2-Heimsieg vom Freitag gegen die Dresdner Eislöwen, dem vierten Erfolg in den jüngsten fünf DEL2-Spielen. Berwanger wollte ausdrücklich nicht von Euphorie sprechen, die sich rund um seine junge Mannschaft breit machte, ihm war nicht entgangen, dass die Erwartungshaltung in Bad Tölz in solchen Fällen "gleich mal gewaltig ansteigt". Da müsse man immer aufpassen, warnte er. Ziel der Löwen sei weiterhin Platz zehn, betonte Berwanger also zur Sicherheit: "Aber das ist kein Selbstläufer, das muss man wissen."

Wer es zufällig trotzdem nicht gewusst haben sollte, dürfte es spätestens zwei Tage später erkannt haben. Denn da kassierten die Löwen ausgerechnet beim Tabellenletzten, den Bayreuth Tigers, eine 2:4-Niederlage. "Bei uns muss immer alles passen, das war in Bayreuth nicht der Fall", erklärte Berwanger. Gleichzeitig appellierte er bei nur drei Punkten Rückstand auf Rang sechs: "Man muss vorsichtig sein, wir sind immer noch gut im Soll."

Die "sehr ärgerliche" Niederlage in Bayreuth führte Berwanger auf die Spielweise zurück. "Wir haben es viel zu kompliziert gemacht, wollten alles immer spielerisch lösen", klagte er. Das war auf dem schlechten Eis, das er vom Mitteldrittel an als "Acker" bezeichnete, der falsche Weg. Bei solchen Bedingungen "muss man das Spiel ganz einfach halten", erklärte der Coach, "wenn man da zu viel passt, wird es nichts." Dabei hätte es nach Stephen MacAulays 1:0 in Minute zwölf durchaus etwas werden können - Bayreuths Trainer Petri Kujala verschwieg nicht, dass jeder Rückstand seine Mannschaft derzeit "brutal nervös" mache. Diesmal allerdings nicht: Innerhalb von sieben Minuten machten die Gastgeber aus einem 0:1 ein 3:1, und die Bad Tölzer halfen dabei kräftig mit.

Berwanger hofft auf einen zusätzlichen Stürmer, doch die Mittel des Klubs sind begrenzt

Beim 1:2 misslang ein Ausflug von Löwen-Torhüter Ben Meisner aus seinem Torraum, was Berwanger seinem Stammtorhüter, der die zweitmeisten Minuten der Liga vorweist und noch am Freitag fehlerlos gehalten hatte, aber nicht vorwerfen wollte: "Dafür hält er uns mit der Scheibe auch immer im Spiel." Das 1:3 gefiel Berwanger überhaupt nicht, "da haben wir das Zweikampfverhalten komplett eingestellt", schimpfte er. Lubor Dibelka verkürzte vor der Drittelpause auf 2:3 (20.), trotz einer druckvollen Schlussphase blieb das aber der letzte Löwen-Treffer der Partie.

Dibelka war damit einer der wenigen Tölzer Lichtblicke in Bayreuth. Der Stürmer, der mit einer Knieverletzung die ersten Saisonwochen verpasst hatte, erzielte gegen Dresden und in Bayreuth seine ersten Saisontreffer. "Lubor ist ein schlauer Spieler, er weiß, wo er die Scheibe hinbringen muss", sagte Berwanger. Der Trainer ist froh, eine zusätzliche Scoring-Option zu haben, denn das Toreschießen "ist bei uns schon ein Manko". Als einer von wenigen Rechtsschützen im Team gibt Dibelka den Löwen mehr Optionen - auch in Überzahl. "Er ist ein gefährlicher Schütze und Passgeber, das ist in Überzahl natürlich gefragt", erklärte Berwanger. In Bayreuth funktionierte das Powerplay, das noch gegen Dresden alle drei Löwen-Treffer hervorgebracht hatte, allerdings gar nicht.

Mit den Ergebnissen der Konkurrenz will sich Berwanger übrigens nicht befassen. Dresden etwa schlug am Sonntag Tabellenführer Ravensburg, was ihm überhaupt nicht ins Konzept passte. "Die Liga ist ein Wahnsinn", staunte er. Aber: "Wenn wir auf die anderen auch noch schauen, machen wir uns total verrückt." Also schaut er lieber auf den eigenen Kader - und hätte hier ganz sicher nichts dagegen, wenn er demnächst einen neuen Stürmer begrüßen könnte. "Damit wir permanent mit vier Angriffsreihen spielen können", wie er sagt. Für ihn wäre das eine "ganz wichtige Sache". Allerdings muss Berwanger auch in diesem Punkt mit den Tölzer Umständen klarkommen. "Nauheim holt mal locker flockig zwei Spieler aus der DEL", sagte er, "das können wir nicht." Die Augen und Ohren der Verantwortlichen seien trotzdem offen.