Von Christian Bernhard

Zu viel Schönheit kann auch Schattenseiten haben - das bekam der EHC Red Bull München am Sonntag zu spüren. "Wir wollten zu lange zu schön spielen", sagte EHC-Verteidiger Konrad Abeltshauser nach der 1:2-Heimniederlage gegen die Schwenninger Wild Wings. "Wir hätten von Anfang an zielstrebiger Richtung Tor gehen müssen." Da die Münchner das aber versäumten, kassierten sie die erste Niederlage beim Magentasport Cup. Weiter geht es für den EHC am Samstag mit dem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin.

Im ersten Heimspiel unter Wettkampfbedingungen seit mehr als acht Monaten trat der EHC in der leeren Olympia-Eishalle noch ohne den kanadischen Verteidiger Andrew MacWilliam an, der am Freitag verpflichtet wurde. Früh zeichnete sich ab, dass die Schwenninger mit ihrem mutigen Forechecking ein unangenehmer Gegner sind. Das hatten am Freitag schon die Eisbären Berlin zu spüren bekommen, die zu Hause 1:5 gegen die Wild Wings verloren. Zweifacher Torschütze in Berlin war Andreas Thuresson - und in München legte er früh Treffer Nummer drei nach (8.). EHC-Torhüter Daniel Fießinger konnte gegen die Direktabnahme des Schweden aus kurzer Distanz wenig machen, da er Sekunden zuvor seinen Schläger hinter dem Tor verloren hatte.

Kurz vor der ersten Drittelpause hatten die Münchner ihre beste Phase. Chris Bourque (18.) und Patrick Hager (19.) scheiterten aber an Wild-Wings-Torhüter Patrik Cerveny. "Wir sind noch nicht voll da", befand EHC-Verteidiger Keith Aulie nach den ersten 20 Minuten. "Wir müssen besser in Schwung kommen und so spielen, wie wir es können."

Das zweite mutierte zum Drittel der Alleingänge. Hager ließ dabei beim Tricksen die Scheibe liegen (26.) und Bastian Eckl scheiterte am starken Cerveny (31.). Der Alleingang von Schwenningens Dylan Yeo endete am Torgestänge (28.). In Minute 33 landete die Scheibe dann doch im Schwenninger Kasten, Philip Gogulla traf nach starker Vorarbeit von Dominik Kahun. Damit war Leihspieler Kahun auch am vierten Cup-Tor der Münchner beteiligt, die Freitag in Mannheim 3:2 gewonnen hatten. In die zweite Drittelpause ging der EHC aber dennoch wieder mit einem Rückstand, da Jamie MacQueen das 2:1 für die Gäste markierte (37.).

Der EHC tat sich auch im Schlussabschnitt gegen die läuferisch starken und diszipliniert verteidigenden Wild Wings schwer. Am Ende reichten selbst 45 Torschüsse nicht. Ob München bald wieder in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielen kann, soll sich diesen Donnerstag entscheiden. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke ist jedenfalls zuversichtlich: Die Vereine seien "in der Spur und auf einem sehr guten Weg", sagte er. Tripcke merke, "dass alle Klubs wollen und alles dafür tun, dass sie spielen können".

Eine Option sei, die Liga in die zwei Divisionen Nord und Süd zu teilen, erklärte er, um die Reisethematik für die Vereine zu vereinfachen.