Ein paar herrlich überkandidelte Schlösser haben die bayerischen Regenten da in die Landschaft gesetzt. Normalerweise strömen im Frühling die Besucher aus Bayern und dem Rest der Welt ins Ostallgäu nach Füssen, um die Stein gewordenen Phantasmagorien unter anderem des Märchenkönigs Ludwig II. zu bestaunen. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Die Geschäfte sind zu, auch das Schuhhaus der Familie Wolf. Füssen eine Geisterstadt? "Ja, das kann man schon so sagen", sagt Michael Wolf. "Wir leben vom Tourismus. Aber so ruhig wie in den vergangenen Wochen habe ich die Stadt nie erlebt. Die Innenstadt war praktisch leer."

Nun logierte - man darf sagen: gottlob - ein paar Tage vor dem Kini der liebe Herrgott persönlich in der Stadt, seines Zeichens ein großer Schöpfer und Landschaftsarchitekt, und hat zum Ausgleich für den barocken Überschwang ein paar bemerkenswert bodenständige Menschen in dieses Bilderbuchpanorama gepflanzt. Menschen, die so leicht nichts aus der Ruhe bringt. Menschen wie Michael Wolf. Der sagt am Telefon: "Wir sind gesund, das ist das Wichtigste. Wenn das Wetter gut ist, gehe ich radeln." So allmählich wird es aber sogar einem wie Wolf zu still. Als Familienvater mit Frau und zwei Töchtern gebe es ja immer etwas zu tun. "Aber es wäre schon schön, wenn man irgendwann wieder arbeiten könnte, wenn wieder etwas Normalität einkehren würde." Etwas mehr Unruhe.

337 Tore, drei Meistertitel Michael Wolf, 39, hat 782 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gemacht. Mit 337 Treffern ist er nach dem noch aktiven Patrick Reimer (357) der zweitbeste Torschütze der DEL-Geschichte. Zweimal war er Torschützenkönig: in der Saison 2007/08 (46 Treffer) und 2010/11 (34). Für die deutsche Nationalmannschaft spielte Wolf 152 Mal (52 Tore), unter anderem bei sieben Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Mit dem EHC Red Bull München wurde er drei Mal deutscher Meister (2016-18) und erreichte 2019 das Finale der Champions League (1:3 gegen Frölunda). Nach der Finalserie gegen Mannheim (1:4) beendete er seine Karriere. Wolf lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Füssen. SZ

Vor einem Jahr war das noch anders. Alles war anders, nur eben anders anders. Da war dem Ruhe liebenden Allgäuer Michael Wolf ein bisschen zu viel Tourismus rund um seine Person. Im Frühjahr hatte der damals 38-Jährige angekündigt, dass er zum Ende der Saison seine Karriere als Eishockeyprofi beenden wird. Eine der erfolgreichsten deutschen Eishockeykarrieren der vergangenen Jahrzehnte. Wolf war dreimal deutscher Meister, Kapitän der Nationalmannschaft, Teilnehmer an sieben WM-Turnieren und den Olympischen Spielen 2010. Jahrelang duellierte er sich mit dem Mindelheimer Patrick Reimer um den inoffiziellen Titel als erfolgreichster Torschütze der Deutschen Eishockey Liga. Wolfs Karriere war umso bemerkenswerter, als er erst 2005, mit 24 Jahren, in die erste Liga gewechselt war. Er habe erst sicher sein wollen, dass er gut genug sei, hat Wolf einmal gesagt.

Von Füssen über die Zweitligisten Bietigheim und Essen gelangte er nach Iserlohn. Seilersee statt Hopfensee. Im Sauerland, wo die sportlichen Erwartungen niedrig sind, die Emotionen der Fans aber umso höhe ausschlagen, avancierte der stille Torjäger im Duett mit dem kongenialen Vorlagenkönig Robert Hock zum Publikumsliebling. Neun Jahre blieb er dort, bis es ihn wieder näher an die Heimat zog - und näher an eine Titelchance. 2014 wechselte Wolf zum EHC Red Bull München.

Detailansicht öffnen Ehrengeleit: Zu seinem letzten Punktspiel in München begleitete sein Neffe (im Trikot des EV Füssen) Michael Wolf aufs Eis. Nach seinem letzten Spiel in Mannheim erhob sich das ganze Stadion – „eigentlich ist mir das bis heute unangenehm“, sagt der Stürmer, der nie im Mittelpunkt stehen wollte. (Foto: Florian Ertl/Gepa Pictures/imago)

In München verwirklichte Wolf mit 35 Jahren seinen Sportlertraum. 2016, 2017 und 2018 führte er das Team zur deutschen Meisterschaft; Trainer Don Jackson nannte ihn den "perfekten Kapitän".

Wolf sagt, er sei "froh, diese Zeiten erlebt zu haben". Vor allem die erste Meisterschaft: Den Pokal hochzuhalten nach dem entscheidenden Sieg in Wolfsburg am 22. April 2016 - "das war Wahnsinn!" Besonders dann, "wenn man schon so alt ist wie ich und weiß, dass nicht mehr so viele Gelegenheiten kommen."

Auch Michael Wolfs Karriere bestand nicht nur aus Siegen. Nach Olympia 2010 erreichte er mit der Nationalmannschaft bei der Heim-WM im selben Jahr das Halbfinale, einer der größten Erfolge der deutschen Eishockey-Geschichte. 2013 gehörte er aber auch jenem DEB-Team an, das in Bietigheim die Olympia-Qualifikation vergeigte - gegen Österreich. Seitdem gilt Bietigheim als "Eishockey-Córdoba". Wolf schoss die 2:1-Führung, aber die Deutschen kassierten noch den Ausgleich. Das 3:2 nach Verlängerung reichte nicht. Nach der WM 2015 in Prag (wo es unter anderem ein 0:10 gegen Kanada setzte und das DEB-Team das Viertelfinale verpasste) beendete er seine Zeit als Nationalspieler. Nach dem Einzug ins Finale in der Champions Hockey League 2019 kündigte Wolf dann sein Karriereende an. Das Finale ging verloren, 1:3, auch die Endspielserie der DEL gegen Mannheim. An Wolfs Entschluss änderte das nichts. Schluss heißt Schluss.

EHC München holt Verteidiger Redmond Der EHC Red Bull München hat den US-amerikanischen Verteidiger Zach Redmond für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Wie der dreimalige Meister am Sonntag bekannt gab, kommt der 31-Jährige von den Rochester Americans aus der American Hockey League (AHL). Redmond bringt die Erfahrung aus 133 Partien in der Eliteklasse National Hockey League und 414 AHL-Einsätzen mit. Mit der Nationalmannschaft der USA holte Redmond 2015 WM-Bronze. "Redmond wird uns durch seine Fähigkeiten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive besser machen. Zudem besitzt er absolute Führungsqualitäten", erklärte Trainer Don Jackson. In der Saison 2018/19 wurde Redmond in der AHL als "Bester Verteidiger" ausgezeichnet. dpa

Jetzt, ein Jahr nach seinem letzten Spiel, sagt er: "Es fehlt schon etwas. Am Anfang war da ein Kribbeln, weil es eine ungewohnte Situation war. Ich habe mir freitags und sonntags die Spiele angeschaut, live im Stadion oder im Fernsehen, auch mal zweite oder dritte Liga. Aber ich kann sagen: Es war definitiv die richtige Entscheidung, meine Karriere zu beenden."

Am Ende, nach vielen Triumphen, kamen dem immer so kontrolliert wirkenden Wolf sogar die Tränen: Als nach dem letzten Hauptrundenspiel in München ein Film mit den Höhepunkten seiner Laufbahn über den Videowürfel flimmerte und sein Neffe mit ihm Hand in Hand auf dem Eis stand, wischte sich Wolf über die Augen. Und als er, der nie im Mittelpunkt stehen wollte, der sagt, er "hasse es", über sich selbst zu sprechen, der "generell nicht gerne" Bilder von sich sieht, als er dachte, das Schlimmste wäre vorbei - da erhoben sich die Menschen von ihren Plätzen.

Nach dem letzten Finalspiel, am 26. April 2019 - die Adler warteten auf dem Eis auf die Pokalübergabe - standen die Fans in der Mannheimer SAP Arena auf und applaudierten ihm, Wolf, dem Gegner. Dem Verlierer. "Ich weiß noch, wie damals der Stadionsprecher anfing zu reden ... Ich habe ja nicht gedacht, dass es jetzt um mich geht." Diese Ehre rührt Wolf bis heute: "Das war nicht alltäglich. Dafür muss ich mich immer noch bedanken. Und eigentlich ist es mir bis heute unangenehm."

Die Szene hat sich in Wolfs Gedächtnis eingebrannt, ebenso die Stimmung in der Kabine. "Ja, das vermisse ich", sagt er: "Diese Unbekümmertheit. Du machst die ganze Zeit Blödsinn, egal wie alt du bist." So ein Team sei ja doch nur ein Haufen Kerle, "die sich weigern, erwachsen zu werden".

Bei dem Gedanken muss Wolf lachen. Es ist ein Lachen ohne Wehmut. Er schwelge nicht in Erinnerungen. Zu Hause in seinem Billardzimmer hat er ein paar Memorabilien, das Olympia-Trikot oder das von der ersten Meisterschaft. "Aber ich schaue und denke relativ wenig zurück. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Vielleicht habe ich mir das durchs Eishockey angewöhnt. Da darf man nicht zu viel nachdenken, wenn es mal besonders gut oder schlecht läuft. Zwei Tage später geht es weiter."

Er habe "gute Kontakte" nach München: "Ich schreibe oft mit Franky Mauer, telefoniere mit Yannic Seidenberg und Patrick Hager. Auch mit Mads Christensen und Danny aus den Birken habe ich relativ viel Kontakt, mit Christian Winkler. Und mit Dominik Kahun." Eine Funktion beim EHC hat er nicht. "Ich war eine Zeitlang als Scout unterwegs. Aber was willst du momentan scouten?" Er könne sich zwar einiges vorstellen. Aber in den nächsten Monaten werde nicht viel passieren. Und eins schließt er aus: "Dass ich als Spieler noch mal anfange." Fürs Erste reicht ihm der Trubel, wenn er demnächst wieder Schuhe verkaufen darf.