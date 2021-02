Mit einem Tor und zwei Assists beendet Kapitän Patrick Hager beim 4:3-Erfolg des EHC Red Bull München in Nürnberg eine kleine Flaute. Trotzdem macht sich sein Team das Siegen schwer beim Schlusslicht - und muss in der Abwehr weiter improvisieren.

Von Christian Bernhard, München

Ein erfahrener Trainer wie Don Jackson weiß natürlich, dass in gewissen Situationen schon ein kleiner, scheinbar nebenbei platzierter Satz helfen kann. Kürzlich, als der EHC Red Bull München eine bittere 3:6-Heimniederlage gegen die Adler Mannheim kassiert hatte, sprach Jackson so ein Sätzchen aus. Es sei schön zu sehen, dass Patrick Hagers Überzahl-Einheit ein Tor erzielte, sagte der Münchner Trainer. Der Satz war eine Aufmunterung für die Angriffsreihe um Kapitän Hager, die - anders als die Formationen um Kalle Kossila und Mark Voakes - zuletzt stets bemüht, aber wenig effizient vor dem gegnerischen Tor war. Solche Phasen, die jeder Eishockeystürmer früher oder später kennenlernt, bringen Angreifer oft ins Grübeln, wodurch ihre Leichtigkeit auf der Strecke bleibt. Bei Hager dauerte dieser Prozess acht Spiele an, in denen er ohne Tor blieb.

Am Samstag machte Hager einen ersten Schritt aus der Scoring-Krise. Beim 4:3-Auswärtssieg bei den Nürnberg Ice Tigers, dem abgeschlagenen Schlusslicht der Gruppe Süd in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), erzielte Hager in Minute 15 per Abpraller das 1:0 - und bereitete auch noch das 2:0 und 4:1 vor. Die Münchner Zufriedenheit hielt sich nach dem Sieg, der auf die zwei Heimniederlagen gegen Ingolstadt und Mannheim folgte, allerdings in Grenzen. "Am Ende haben wir uns das Ding ein bisschen zu schwer gemacht", sagte Angreifer J.J. Peterka. Bis zur 50. Minute hatte der EHC scheinbar komfortabel mit 4:1 geführt, dann aber belohnten sich die Nürnberger, die zwei Tage zuvor eine 0:8-Klatsche gegen Ingolstadt kassiert hatten, für ihr Engagement. "Wir hatten Glück, so ein Polster zu haben", fand Trevor Parkes.

Nach Daubners Verletzung muss diesmal Jakob Mayenschein als Aushilfsverteidiger ran

Kapitän Hager hatte nach dem 3:6 im Spitzenspiel gegen Mannheim den Fokus auf die Defensivarbeit seiner Mannschaft gelegt. Ob der vielen Gegentore, die der EHC zuletzt regelmäßig kassierte, "müssen wir den Finger in die Wunde legen und uns schleunigst verbessern", forderte er. Bei den Franken, die zum sechsten Mal in Serie verloren, fruchtete das 40 Minuten lang. "Wir hatten hinten eine bessere Zuteilung und haben es auch ein bisschen cleverer hinten rausgespielt", erklärte Peterka. Kevin Reich im Tor der Münchner hielt seinen Kasten zwei Drittel lang sauber, besonders wichtig war seine Parade gegen den freistehenden Andrej Bires beim Stand von 1:0 für den EHC (22.). Im Schlussdrittel wurde Reich allerdings nach nur 15 Sekunden von Eric Cornel zum 1:3 überwunden und fing sich dann noch zwei Tore von Brett Pollock ein (50., 60.). Das zweite, 16 Sekunden vor der Schlusssirene, war nur noch Ergebniskosmetik. Trotzdem ärgerte sich Reich sichtlich darüber: Nach dem Ertönen der Schlusssirene knallte er seine Flasche aufs Eis.

Direkt vor Reich, in der Abwehr, war es personell wieder einmal eng. Nachdem sich auch Aushilfsverteidiger Maximilian Daubner gegen Mannheim eine Beinverletzung zugezogen und sich so zu den bereits verletzten Konrad Abeltshauser, Nicolas Appendino, Luca Zitterbart und Maximilian Kastner gesellt hatte, rutschte in Jakob Mayenschein der nächste EHC-Stürmer in die Abwehr. In Minute 34 verlor Jackson auch noch Yannic Seidenberg, der für einen gefährlichen Check an Pollock eine Fünf-plus-Spieldauer-Disziplinarstrafe aufgebrummt bekam. Der kürzlich verpflichtete Ethan Prow kam aufgrund der Corona-Quarantäne-Bestimmungen noch nicht zum Einsatz, er dürfte diese Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.

Der aus Salzburg zurückgekehrte Peterka erzielt sein erstes Saisontor für den EHC

Die wenigen Verteidiger traten allerdings auch sehr positiv in Erscheinung, indem sie zwei Tore beisteuerten. Jenes von Zach Redmond (39.), dem punktbesten Verteidiger der Liga, gehört mittlerweile fast schon zum Münchner Standardrepertoire. Andrew MacWilliams Tor aus kurzer Distanz zum 2:0 (23.), nach schöner Vorarbeit von Hager, war bemerkenswerter, da es der erste DEL-Treffer des Kanadiers war, der primär wegen seiner Defensivfähigkeiten verpflichtet wurde.

Große Freude kam auch bei Peterka auf. Der 19-Jährige, der nach einem Check gegen die Bande im Gesicht gezeichnet war, markierte auch mit Schnittwunde und Pflaster in Überzahl das 4:1 (47.), es war sein erstes Saisontor für den EHC. "Zum Glück hat es heute geklappt", sagte der Stürmer, der bis Dezember an Salzburg ausgeliehen gewesen und nach der U-20-Weltmeisterschaft in Kanada zum EHC zurückkehrt war. Der Treffer sei wichtig gewesen, denn man habe die Phase ohne Torerfolg "immer so ein bisschen im Hinterkopf", betonte der Angreifer, der sechs Spiele lang auf ein Tor hatte warten müssen. Wahre Worte, dürfte sich Patrick Hager da denken.