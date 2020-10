Die vergangene Spielzeit hinterließ das Gefühl einer unerfüllten Mission bei den Spielerinnen des Eishockey-Bundesligisten ESC Planegg-Würmtal: Kurz vor der Finalserie gegen den ECDC Memmingen wurde die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Rekordmeister Planegg muss sich also in dieser Saison, die mit zwei Auswärtsspielen am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr) bei den Mad Dogs Mannheim beginnt, aufs Neue daran machen, Memmingen den Titel zu entreißen. In den vergangenen beiden Jahren setzten sich jeweils die Allgäuerinnen durch. Seit 2011 machen diese beiden Teams die Meisterschaft unter sich aus, und obwohl im Frauen-Eishockey, das kaum Profis kennt, die Kader mitunter großer Fluktuation unterliegen, dürfte auch in diesem Jahr der Titel nur über diese beiden zu holen sein. Das Team aus dem Würmtal ist bereits in Form: Im Supercup der European Women's Hockey League setzte sich der ESC in seiner Gruppe klar mit drei Siegen gegen Neuchatel, Bratislava und Salzburg durch.