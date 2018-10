21. Oktober 2018, 20:33 Uhr Eishockey Emotionale Aufbauarbeit

Der hat Augen im Hinterkopf, das sollten sie in Wolfsburg wissen: Mark Voakes (Mitte) kam von den Grizzlys zum deutschen Meister und lieferte am Wochenende die Vorlagen zu drei der vier Münchner Treffer. Eines schoss Jason Jaffray (re.), der sich artig bedankt. Konrad Abeltshauser (li.) findet das ebenfalls gut.

Der EHC München bezwingt den harmlosen Tabellenvorletzten Grizzlys Wolfsburg ohne Probleme mit 4:0, der deutsche Meister bleibt dabei erstmals in der laufenden Saison ohne Gegentreffer.

Von Christian Bernhard

Emotionale Spiele in Wolfsburg sind für den EHC Red Bull München nichts Neues. Die ersten beiden der vergangenen drei Meistertitel hat die Mannschaft von Trainer Don Jackson im Playoff-Endspiel gegen die von Pavel Gross trainierten Niedersachsen geholt, da war verlässlich Feuer im Spiel. Am Sonntagnachmittag war ein solches Szenario weit entfenrt - was die Jahreszeit betrifft, aber auch die Tabelle. Der EHC gastierte als Tabellenfünfter der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Vorletzten Wolfsburg, der seit dieser Saison ohne Trainerfuchs Gross auskommen muss und unter dem neuen Coach Pekka Tirkkonen nur zwei seiner ersten zwölf Spiele gewinnen konnte. Immerhin wurde es dennoch emotional. Oder genau deswegen? Seinen Anteil daran hatte auch einer, den sie in München sehr gut kennen: David Leggio. Doch dazu später mehr.

Der Meister ließ sich von der Emotionalität nicht aus dem Konzept bringen und gewann souverän 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Durch den zweiten Sieg gegen ein DEL-Krisenteam - am Donnerstag hatte der EHC den abgeschlagenen Letzten Schwenningen 4:2 bezwungen -, hielt der Meister den Rückstand auf Primus Adler Mannheim bei sechs Punkten. Zwei wichtige Siege, wie auch Frank Mauer betonte, denn: "Wir haben davor nicht so gespielt, wie wir wollten und waren mit uns am hadern."

Der verletzungsgeplagte EHC gab erneut den jungen Angriffs-Talenten Dennis Lobach (18) und Tobias Eder (20) eine Chance. Justin Schütz (18) war nicht am Start, weil er Anfang der Woche seine erste Matura-Klausur in Salzburg schreibt. Nach etwas mehr als fünf Minuten mussten die Münchner auf einen weiteren Spieler verzichten - allerdings nicht verletzungsbedingt. Patrick Hager hatte seinen Nationalmannschaftskollegen Gerrit Fauser mit einem Kniecheck erwischt und bekam dafür eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Fauser musste in die Kabine begleitet werden, kam im Mitteldrittel aber zurück. In der fünfminütigen Überzahl machten die Wolfsburger eindrucksvoll deutlich, warum sie das schlechteste Überzahlteam der Liga sind und nur drei Tore erzielten: Minutenlang schafften sie es nicht, sich im EHC-Drittel festzusetzen - zudem hatten die Münchner trotz Unterzahl die besseren Torchancen. John Mitchell scheiterte noch an Leggio (8.), doch Jason Jaffray, der als Kapitän auflief, überwand seinen Ex-Teamkollegen nur kurz später mit einem platzierten Schlenzer zum 1:0 (9.). Ermöglicht hatte den Treffer Mark Voakes, der sich die Scheibe an der Bande erkämpft und Jaffray schön in Szene gesetzt hatte. "Der Bursche hat Augen in seinem Hinterkopf, das weiß jeder hier in Wolfsburg", sagte Jaffray über Voakes. Der feine Spielmacher hatte Wolfsburg im Sommer nach vier Jahren und knapp 200 DEL-Spielen in Richtung München verlassen.

In Minute 13 verpasste Maximilian Kastner nur knapp das 2:0, sein Schuss ging an die Oberkante der Latte. Dafür, dass die Emotionen hochkochten, war aber Leggio zuständig: Kurz vor der ersten Drittelpause schlug er Jakob Mayenschein zweimal heftig mit seiner Torwartkelle in die Beine. Er bekam dafür eine Zwei-Minuten-Strafe, der er im Mitteldrittel eine weitere, diesmal fragwürdige, folgen ließ. Das sieht man selten. Jaffray musste erst einmal herzlich lachen, als er auf Leggios Aktion angesprochen wurde: "Er war ein wichtiger Spieler für uns, wir respektieren ihn sehr. Wir wissen, dass er ein großer Kämpfer ist. Das war einfach Legg wie er leibt und lebt."

"Das ist Legg, wie er leibt und lebt": EHC-Ex-Goalie Leggio kassiert gleich drei Zeitstrafen

Leggio, der bei allen drei Münchner Meistertitel dabei war, stand stellvertretend für die überemotionalen Gastgeber, die immer wieder auf der Strafbank Platz nahmen. München bedankte sich, indem Derek Joslin auf 2:0 erhöhte, die Vorlage dazu lieferte erneut Voakes (29.). "Wir bestrafen uns selbst", sagte Wolfsburgs Verteidiger Armin Wurm. "Wenn man so oft auf der Strafbank ist wie wir, gewinnt man kein Spiel." München dagegen, so seine Einschätzung, sei diszipliniert. Das belegten die nur zwölf Torschüsse, die der Meister den Grizzlys in den ersten 40 Spielminuten zugestand. Die wenigen gefährlichen entschärfte Nationaltorhüter Danny aus den Birken. Auch im Schlussdrittel hatte der EHC das Spiel im Griff. Matt Stajan erzielte erneut in Unterzahl das 3:0 (46.), Mauer in Überzahl den 4:0-Endstand (52.). Voakes verbuchte dabei seinen dritten Scorerpunkt des Tages. Stajan sammelte mit der Schlusssirene den Puck auf und drückte ihn aus den Birken für dessen erstes Zu-Null-Ligaspiel der Saison in die Fanghand.

"Jetzt haben wir auch mal eine Woche, in der wir etwas durchschnaufen können", betonte Mauer, der mit seinen gesunden Teamkollegen zuletzt aufgrund der Doppelbelastung mit den Spielen in der Champions Hockey League (CHL) regelmäßig dreimal pro Woche im Einsatz war. Bald stehen für den Angreifer und fünf Teamkollegen aber gleich drei Spiele in nur vier Tagen an: Bundestrainer Marco Sturm nominierte für den Deutschland Cup, der vom 8. bis 11. November in Krefeld ausgetragen wird, neben Mauer auch aus den Birken, Hager, Daryl Boyle, Konrad Abeltshauser und Yannic Seidenberg.