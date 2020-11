Von Johannes Schnitzler, Bad Tölz

Mal trifft dich ein Puck am Kopf, mal am Bein, mal bricht ein Kiefer, mal splittert ein Knochen. Er habe "in dreißig Jahren als Coach viele Verletzungen gesehen", sagt Kevin Gaudet, der Cheftrainer der Tölzer Löwen: "Die meisten waren Pech." Was der 57-jährige Kanadier damit ausdrücken will: Man dürfe als Trainer "nicht zu viel machen und nicht zu wenig". Wenn ein Sportlerkörper nach acht Monaten Wettkampfpause plötzlich wieder in den Spielbetrieb geworfen wird, könne er als Trainer aber nur bedingt beeinflussen, was passiert. Bestes schlechtes Beispiel: die Corona-Pandemie, der Grund für diese lange Pause. "Das ist wie im Kino. Du denkst, das wird im echten Leben nie passieren. Aber es passiert." Shit happens.

Die DEL2 steht vor einer außergewöhnlichen Spielzeit, von der niemand sagen kann, ob sie im April 2021 in Playoffs münden wird. Oder ob schon an Weihnachten Schluss ist. Der Starttermin musste vom 2. Oktober auf 6. November verschoben werden, Zuschauer sind trotz vorliegender Hygienekonzepte vorerst nicht zugelassen, aber immerhin: Im Gegensatz zur Deutschen Eishockey Liga, die am 19. November darüber entscheiden wird, ob sie nach zwei Verlegungen nun endlich am 18. Dezember startet und mit wem (oder ob nicht), fängt die zweite Liga jetzt mal an. Wann dann passieren will, wird passieren.

Detailansicht öffnen Kann losgehen: Die Tölzer Löwen, rechts Manuel Edfelder im letzten Testspiel gegen den EV Landshut (5:2), sind startklar. (Foto: Michael Sigl/imago)

Seit dem Abbruch der vergangenen Saison im März war vieles Improvisation. Gerade einmal vier Testspiele haben die Löwen absolviert, davon lediglich das letzte (5:2 gegen Landshut) gegen einen Ligakonkurrenten, sonst nur gegen Drittligisten. Es wird also zwar kein Kaltstart werden, wenn sie an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars beginnen, den letzten Meister von 2019. Aber so richtig warm und rund läuft es noch nicht. Wie auch. Trotzdem herrscht in Bad Tölz neben großer Vorfreude auch eine gewisse Zuversicht.

Nationalspieler Korbinian Holzer, der sich dieser Tage beim Deutschland Cup in Krefeld die nötige Spielpraxis holen will für seinen Wechsel aus der NHL (Nashville) in die KHL (Jekaterinburg), hat die vergangenen Wochen bei seinem Heimatverein mittrainiert und diesen Eindruck gewonnen: "Das ist eine gute Mannschaft. Sie haben den Stamm an deutschen Spielern gehalten und sich gut verstärkt, der Trainer hat auch gezeigt, dass er Erfolg haben kann - könnte eine interessante Saison werden." Einen Platz unter den besten Sechs traut Holzer den Löwen zu, vielleicht auch die Top 4. Sechs Weggängen stehen zwar lediglich drei Zugänge gegenüber, aber Geschäftsführer Christian Donbeck ist überzeugt: "Wir haben uns fast in jedem Bereich verbessert." In der Abwehr ersetzt der Kanadier Kenney Morrison seinen Landsmann Matt MacKenzie, der für einen Verteidiger fabelhafte 59 Scorerpunkte sammelte; Morrison sei aber größer, stärker und bringe noch mehr Präsenz mit. Die Abschiede der Stürmer Stefan Reiter (Bad Nauheim) und Shawn Weller, der aus privaten Gründen in den USA blieb, seien "ein großer Verlust", sagt Trainer Gaudet; der mit großen Erwartungen geholte Kanadier Reid Gardiner, 24, vergangene Saison Topscorer der Düsseldorfer EG in der DEL, verletzte sich prompt und fällt den ganzen November aus. Der Kader ist also extrem dünn. Aber in Andrej Bires, 26, Topscorer in Bad Nauheim, steht leihweiser Ersatz aus Nürnberg bereit. "Wir haben eine komplett eingespielte Mannschaft", sagt Donbeck, "das ist ein Riesenvorteil". Und, ganz klar: "Wir wollen mindestens genauso viel erreichen wie im Vorjahr."

Kader der Tölzer Löwen für die Saison 2020/21 Tor: Maximilian Franzreb (24 Jahre), Josef Hölzl (20), Henrik Huwer (19) Verteidigung: Manuel Edfelder (24), Markus Eberhardt (26), Niklas Heinzinger (20), Maximilian Leitner (20), Sasa Martinovic (36), Kenney Morrison (28), Andreas Schwarz (25) Angriff: Andrej Bires (26), Max French (28), Lubor Dibelka (37), Reid Gardiner (24), Tyler McNeely (33), Thomas Merl (28), Oliver Ott (18), Marco Pfleger (29), Philipp Schlager (34/Kapitän), Johannes Sedlmayr (30), Luca Tosto (19) Zugänge: Bires (Nürnberg IT/Leihe bis 30.11.), Gardiner (Düsseldorfer EG), Merl (Ravensburg Towerstars), Morrison (HK Nitra/SVK) Weggänge: Sinisa Martinovic (Ziel unbekannt), Matt MacKenzie (Dornbirn Bulldogs, IceHL/AUT), Christoph Kiefersauer (EHC Freiburg, DEL2), Stefan Reiter (EC Bad Nauheim, DEL2), Mark Heatley (ERV Schweinfurt, Bayernliga), Shawn Weller (Vertragsauflösung) Trainer: Kevin Gaudet

Damals im März, nach Abschluss der Vorrunde, lagen die Löwen auf Platz fünf. "Nach 52 Spieltagen lügt die Tabelle nicht", sagt Donbeck. Trauen sich die Tölzer in dieser Saison also noch mehr zu? Das Finale oder sogar den Aufstieg? Langsam, bremst Donbeck. "Wir haben die für einen Lizenzantrag erforderliche Bürgschaft nicht hinterlegt (816 000 Euro, Anm. d. Red.). Das können wir auch nicht. Wir müssen realistisch bleiben und erst mal ganz sauber und ohne Risiko durch die Saison kommen, um hier mittel- bis langfristig erfolgreich Eishockey spielen zu können. Wir sind immer noch Bad Tölz." Dass es jetzt trotz aller Unwägbarkeiten losgeht, begrüßt der Geschäftsführer: "Wir müssen spielen! Es geht nicht, dass wir herumeiern wie auf der Minigolf-Anlage! Das sind wir unseren Spielern, Fans und Sponsoren schuldig." Dafür hätten sie acht Monate "gearbeitet wie die Irren". Im Training sei so viel Tempo und "Geilheit" auf Eishockey zu beobachten, "das motiviert einen auch selbst".

Auch Kevin Gaudet freut sich. Er habe in der Zwangspause gelernt, dass "man das Leben genießen muss". Andererseits: Ehrgeiz kann man schlecht verlernen. "Ich war fünf Mal Meister. Meister zu werden, ist so geil, es gibt keine größere Euphorie. Dieses Gefühl kann man nicht kaufen", sagt er. "Zweiter zu sein, ist trauriger als jede andere Position." Dass der Aufstieg von vornherein ausgeschlossen ist, sei "schade", sagt Gaudet: "Ich will immer der Beste sein!" Und deshalb macht er sich Sorgen, dass der Kader zu dünn sein könnte. 33 von 52 Spielen habe sein Team in der vergangenen Saison mit einem Tor Unterschied gewonnen oder verloren. "Mit Bires haben wir drei Reihen, eine solide Mannschaft. Aber was ist, wenn sich einer verletzt?" Umso wichtiger wird Torhüter Maximilian Franzreb sein. "Er ist klar die Nummer eins", sagt Gaudet. In Franzreb, 24, Henrik Huwer, 19, und Josef Hölzl, 20, stellen die Löwen das jüngste Torhütergespann der Liga. "Wegen Corona müssen wir sparen", sagt Gaudet. Er "bete zum Hockey-Gott, dass sich keiner verletzt". Denn das wäre wirklich verdammtes Pech.