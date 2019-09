München fehlt in der Champions League nur noch ein Punkt zum Achtelfinale. Beim 3:2 in Ambrì geht Trainer Jackson dennoch auf die Schiedsrichter los. Zur Beruhigung verpflichtet der EHC Olympia-Teilnehmer Sanguinetti.

Sieben Buchstaben. Zwei Wörter. Das erste (vier Buchstaben) begann mit einem F, das zweite lautete wahlweise "you" oder "off", gefolgt von mehreren Ausrufezeichen. Und damit es auch keine Missverständnisse gab, wen er meinte, zeigte Don Jackson, der Trainer des EHC Red Bull München, immer wieder auf die Schiedsrichter: "Fuck you! Fuck off! Fuck you!!!"

Wie einst Kanzler Kohl in Halle beim Durchwandern blühender Landschaften stapfte Jackson los, als sei er soeben mit faulen Eiern beworfen worden. Und vermutlich hätte der Coach kurzen Prozess mit zwei oder drei Regelhütern gemacht, wenn ihm nicht unterwegs die Taktiktafel vor die Füße gefallen wäre, als er sie vor Wut gegen die Bande donnerte.

Detailansicht öffnen Mit Vorsicht zu behandeln: Der Trainer und Spielerflüsterer Don Jackson offenbart bisweilen sein explosives Temperament. (Foto: Markus Fischer)

Jacksons Zornesausbruch offenbarte, dass der Amerikaner - zweimaliger Stanley-Cup-Champion und mit acht Titeln Rekordtrainer der Deutschen Eishockey Liga - auch mit 63 Jahren keine Spur von erfolgssatt ist. Und dass "Donnie", wie ihn die Kollegen liebevoll nennen, der sanfte Riese, der zumeist eher flüstert als spricht, bisweilen eine recht kurze Zündschnur hat. Kleiner Merksatz aus der Chemie und Sprengstoffkunde: Wird eine kritische Masse falsch behandelt, reicht der kleinste Funke, und die ganze Ladung geht hoch.

Detailansicht öffnen Wiesn-Trikots kann er jedenfalls schon mal tragen: Verteidiger Bobby Sanguinetti – hier in seiner Zeit beim EHC Kloten – ergänzt den EHC München. (Foto: imago/Geisser)

Der Grund für Jacksons Explosion war ein vermeintlich nichtiger. 2:2 stand es im Champions-League-Duell am Samstag zwischen dem HC Ambrì-Piotta und dem EHC Bull München, 21 Sekunden waren in der Verlängerung noch zu spielen. Es war wie das Hinspiel (3:0 für München) eine enge und harte Partie in der Valascia, dem traditionsreichen Stadion des Dorfklubs in den Tessiner Bergen. Zugang Chris Bourque hatte die Münchner im Powerplay früh in Führung geschossen (6.), Kapitän Patrick Hager den EHC ein zweites Mal nach vorne gebracht (41.). Doch die Schweizer hielten vor 4999 Zuschauern in dem engen Tonnengewölbe mit allen Mitteln dagegen und glichen zweimal durch Matt D'Agostini (22.) und Marco Müller (46.) aus. Vor allem die Reihe mit D'Agostini, Müller und dem ehemaligen Ingolstädter Robert Sabolic und die zweite Formation der Schweizer mit den Österreichern Fabio Hofer und Dominic Zwerger stellte den EHC vor immer neue Aufgaben. Doch die Münchner Abwehr konnte sich auf Nationaltorhüter Danny aus den Birken verlassen, der 94 Prozent der Schüsse auf sein Tor entschärfte. Als die Uhr schließlich nur noch 21 Sekunden anzeigte, verhängten die Schiedsrichter eine diskutable Zwei-Minuten-Strafe gegen Münchens Nationalverteidiger Konrad Abeltshauser. Und als die Referees Münchens Trainer mitteilten, dass sie die Zeit kontrollieren wollten - womöglich sei die Uhr zu spät angehalten worden und statt 21 Sekunden wären noch 23 oder 24 zu spielen - begann bei Jackson der Countdown zu ticken: ... eins, null - bumm!

Detailansicht öffnen Bobby Sanguinetti als Gewinner des Calder Cups mit den Charlotte Checkers. (Foto: imago images / Icon SMI)

Der Mann, der seiner Statur wegen oft mit einem Bären verglichen wird, erwies seiner Mannschaft damit einen Bärendienst. Neben der Strafe gegen Abeltshauser kassierte München noch eine Bankstrafe und musste die letzten (dann doch nur 21) Sekunden mit zwei Mann weniger über die Zeit bringen. Aus den Birken rettete den EHC ins Penaltyschießen, in dem Frank Mauer den Zusatzpunkt sicherte.

Das hart erkämpfte 3:2 planiert den Münchner Weg ins Achtelfinale. Mit neun Zählern hat der EHC als Tabellenführer der Gruppe G nun fünf Punkte Vorsprung auf die Schweizer (4) und benötigt in den beiden abschließenden Partien gegen Färjestad (8. und 15. Oktober) nur noch einen Punkt, um sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. So schnell er hoch gegangen war regte sich der Sportsmann Jackson dann auch wieder ab. "Man muss vor Ambrì-Piotta den Hut ziehen, sie haben toll gespielt. Aber umso wichtiger war es, dass auch unsere Mannschaft eine starke Leistung gezeigt und den Sieg geholt hat", sagte er. Zu seiner weiteren Beruhigung gab der Klub am Sonntagmorgen die Verpflichtung von Abwehrspieler Bobby Sanguinetti, 31, bekannt. Der amerikanische Olympia-Teilnehmer gewann in der vergangenen Saison mit den Charlotte Checkers die Meisterschaft in der American Hockey League und kennt das europäische Eishockey aus seiner Zeit in der Schweizer National League bei Kloten (2016/17) und Lugano (2017/18). Sein Name verheißt jedenfalls einiges. Der Sanguiniker gilt nach der Temperamentenlehre als der heitere, von leichtem Sinn getragene Typ. Die ideale Komplementärbegabung zum Teilzeit-Choleriker Jackson.