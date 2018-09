9. September 2018, 19:45 Uhr Eishockey Das Kopfschütteln der Cheerleader

Der EHC München überzeugt beim 3:0-Auswärtssieg in Minsk und macht die Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League perfekt. Trevor Parkes und John Mitchell harmonieren erneut wunderbar.

Von Christian Bernhard

Noch hat die Saison in der Deutschen Eishockey Liga gar nicht begonnen, doch der EHC Red Bull München weiß jetzt schon, dass er in dieser Spielzeit zwei neue Stürmer in seinen Reihen hat, die anscheinend ohne Anlaufschwierigkeiten auskommen. Trevor Parkes und John Mitchell bewiesen auch am Sonntag, dass sie bereits wunderbar harmonieren. Das Duo leitete den Münchner 3:0-Sieg bei Yunost Minsk ein, durch den der EHC die Achtelfinal-Qualifikation perfekt machte und die Führung in der Gruppe B der Champions Hockey League (CHL) übernahm.

"Es war nicht leicht hier", sagte Nationaltorhüter Danny aus den Birken, der alle 22 Schüsse auf seinen Kasten abwehrte. "Minsk hat gezeigt, dass sie extrem heimstark sind. Wir hatten einen guten Start, dann kamen die besser ins Spiel. Aber unser Unterzahlspiel war richtig gut. Jetzt können wir mit Selbstvertrauen in die DEL-Saison starten." Die Münchner haben nach vier von sechs Spieltagen so wie das schwedische Spitzenteam Malmö Redhawks neun Punkte auf dem Konto, in den letzten zwei Partien gegen Malmö im Oktober werden sie um den Gruppensieg spielen.

Für Parkes sprechen sechs Tore in vier CHL-Spielen für die Münchner, die den Ex-Augsburger zum erfolgreichsten Torschützen des Wettbewerbs bisher machen. Wie wichtig Mitchell bereits für den deutschen Meister ist, macht nicht nur ein Blick auf seine üppigen Eiszeiten deutlich. In der weißrussischen Hauptstadt trug er auch das große A auf seinem Trikot, das ihn als Assistenz-Kapitän von Michael Wolf auswies.

Parkes hatte vor dem Spiel in Minsk erklärt, die Mannschaft habe aus den Fehlern der Partie im finnischen Turku, die am Donnerstag mit 3:5 verloren ging, gelernt und werde wieder an die Leistungen aus den ersten beiden Duellen anknüpfen. Das wurde in die Tat umgesetzt. Die Münchner starteten gut - besonders defensiv. Obwohl sie im Startdrittel zwei Unterzahlspiele zu überstehen hatten, ließen sie nur sechs Yunost-Schüsse auf ihren Kasten zu. Offensiv richteten es Parkes und Mitchell. Parkes, der im Topscorer-Trikot auflief, traf per Direktabnahme zum 1:0 (7.), was einige der spärlich bekleideten Yunost-Cheerleader, die auf einer eigens errichteten Bühne hinter dem Tor platziert waren, mit einem enttäuschten Kopfschütteln quittierten. Die Vorlage war von seinem Reihenkollegen Mitchell gekommen, der damit seinen siebten Königsklassen-Assist der Saison verbuchte. Münchens Führung nach dem Startdrittel hätte noch höher ausfallen können, doch Voakes traf in Überzahl mit einer schönen Direktabnahme den Pfosten - und verfehlte damit das Tor denkbar knapp (11.).

EHC-Trainer Don Jackson hatte zwei Wechsel in der Aufstellung vorgenommen. Verteidiger Keith Aulie, der in Turku noch gespielt hatte, fehlte im Aufgebot; Mark Voakes und Patrick Hager tauschten ihre Plätze: Der Ex-Wolfsburger Voakes lief zwischen Wolf und Maximilian Kastner auf, dafür rückte Hager als Center zu Mads Christensen und Frank Mauer. Das Mitteldrittel begann mit einer Schrecksekunde, als EHC-Verteidiger Derek Joslin den Puck bei einem Befreiungsversuch der Weißrussen ins Gesicht bekam und nach einer kurzen Behandlungspause auf dem Eis in der Kabine verschwand (22.). Minuten später stand er aber schon wieder auf dem Eis.

Dazwischen vergab Maximilian Daubner die große Chance zum 2:0, als er nach einem langen Pass aus dem eigenen Drittel alleine auf und davon war, mit seinem Abschluss aber an Igor Brikun im Tor von Minsk scheiterte (27.). Yunost tauchte nun etwas öfter vor aus den Birken auf, die Münchner Defensive aber verrichtete weiterhin gute Arbeit gegen die Weißrussen, die drei Tage zuvor an selber Stelle Malmö sechs Tore eingeschenkt hatten. Zu Beginn des Schlussdrittels mussten die Münchner eine Drangphase von Minsk überstehen, ehe Kastner mit einer feinen Einzelaktion das 2:0 erzielte (46.). Hager legte in Überzahl noch das 3:0 nach (56.).

Nach dem Sieg in Minsk trennte sich die Münchner Reisegruppe. Während der Großteil der Mannschaft nach München zurückflog, bestiegen Frank Mauer, Andrew Bodnarchuk, aus den Birken, Wolf und Voakes ein Flugzeug nach Frankfurt, von wo aus sie per Auto weiter nach Mannheim fuhren. Dort vertreten sie den EHC am Dienstag beim "Stars & Skills"-Wettbewerb der Deutschen Eishockey Liga, die für die Münchner am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel beim letztjährigen Finalgegner Eisbären Berlin beginnt. Sie kommen damit nicht wie der Rest des Teams in den Genuss eines freien Tages. Verdient hätten sie ihn allemal.