3. März 2019, 19:25 Uhr Eishockey / Basketball Die Konferenz der Tiere

Münchner Moment: Eisbär und Pinguin, in der Natur weit entzweit, zum Fressen nah (hier durch eine Glasscheibe getrennt in Hellabrunn).

Fliegende Pinguine, zahme Eisbären, ein Ententanz und ein heulender Wolf: EHC und FC Bayern empfangen die Bremerhavener Stadtrepräsentanten zum Doppel-Duell.

Von Felix Haselsteiner und Johannes Schnitzler

In der Natur begegnen sich Pinguin und Eisbär nie. Der Eisbär (wissenschaftlicher Name: Ursus maritimus), größtes Landraubtier der Erde, durchstreift die nördlichen Polarregionen; Pinguine (Spheniscidae), mangels Flugtauglichkeit potenziell leichte Beute für den Eisbären, bevölkern die südlich gelegene Antarktis. Weiter kann man sich nicht aus dem Weg gehen. Ausnahmen gibt es nur in zoologischen Gärten, im Artenschutzraum Deutsche Eishockey Liga (Berlin/Krefeld) - und in Bremerhaven, wo Eishockey-Profis (wissenschaftlicher Name: Fischtown Pinguins) und Basketballer (Eisbären) in friedlicher Koexistenz leben.

Lag es am Klimawandel? An Gerüchten über die Müdigkeit des Münchners zur Faschingszeit? An einem besonders günstigen Gruppenticket der Bahn? Am Sonntag jedenfalls spielten die Bremerhavener Stadtrepräsentanten keine acht Kilometer voneinander entfernt parallel in der bayerischen Landeshauptstadt: die Pinguins im Olympia-Eissportzentrum gegen den deutschen Eishockey-Meister EHC Red Bull München, die Eisbären beim deutschen Basketball-Meister FC Bayern im Audi Dome. Die Rangordnung war vorher klar: Der EHC, das stand nach der 3:5-Niederlage vom Freitag in Schwenningen fest, würde die Hauptrunde auf Platz zwei abschließen; der FCB war gegen den Tabellenletzten Bremerhaven der eisberghohe Favorit. Und damit hinüber zur Münchner Planungssicherheitskonferenz.

EHC - Pinguins, vor Spielbeginn: Letztes Halali für Wolf. Also: nicht für Isegrim. Sondern für Michael Wolf, den mit 336 Toren gefährlichsten Stürmer der DEL-Geschichte. Das Spiel gegen Bremerhaven ist das 699. - und letzte - DEL-Punktspiel für den Münchner Kapitän. Nach den Playoffs ist Schluss für den 38-Jährigen. Zum Aufwärmen tragen alle Mitspieler seine Rückennummer 13. Auf dem Videowürfel laufen Grußbotschaften von alten Weggefährten. Und Wolf? Nun ja, Wolf heult, er ist ja auch nur ein Mensch. Und als solcher "nicht zu ersetzen", wie Manager Christian Winkler sagt. "Die Kinder zu wahren Menschen zu erziehen, ist die höchste und schwerste Aufgabe", sagte schon Erich Kästner, nicht zu verwechseln mit dem Münchner Maximilian Kastner. Kastner ist Stürmer. Kästner schrieb "Die Konferenz der Tiere".

FCB - Eisbären, vor Spielbeginn: Der Audi Dome versprüht an diesem Sonntag weitaus weniger Romantik. Die Eisbären begegnen beim Einlaufen ihrem entfernten Artgenossen Berni, dem bärigen Maskottchen des FC Bayern. Die Gründe für viele frei bleibende Plätze liegen auf der Tatze, äh, Hand: Frühlingswetter und eine überaus deutliche Ausgangssituation mit dem Tabellenführer auf der einen Seite, der vor weniger als 48 Stunden in der Euroleague einen verdienten Auswärtssieg in Podgorica feiern konnte, und den Eisbären auf der anderen, die in der BBL zuletzt 15 Spiele nacheinander verloren haben. Berni wird an diesem Tag in seinem Maskottchen-Job übrigens von einer überdimensionierten Ente namens Paulino unterstützt, die beim Tip-off begeistert mit den Flügeln klatscht. Scheint zu helfen: Bayern führt nach nicht einmal eineinhalb Minuten mit 9:2.

EHC - Pinguins, 9. Minute: Bremerhaven geht in Führung. Torschütze Kevin Lavallée spielte bis 2011 in München, lange bevor Wolf in sein Revier kam. 41 Sekunden später steht es 0:2. Die Fans der Pinguine singen: "Nur noch acht."

FCB - Eisbären, nach dem 1. Viertel: Das einzige, was die Gäste bislang mitnehmen können, ist ein kleiner Sprachkurs in bayrischer Zählweise: Immer wieder heißt es "Oans, zwoa, drei", die Münchner umspielen die Eisbären-Defense teilweise mit sehenswerten Zügen und führen mit 27:14. Berni und Paulino führen - kein Scherz - einen Ententanz auf.

EHC - Pinguins, nach dem 1. Drittel: "Das war ein gutes Drittel für uns", sagt Bremerhavens Alex Friesen. Zur Erinnerung: Die Pinguins haben in dieser Saison bislang alle drei Spiele gegen den EHC gewonnen. Drei Siege gegen den Meister gelangen in dieser Saison sonst nur: dem Tabellenletzten, den wilden Schwänen aus Schwenningen. Ausgerechnet.

EHC - Pinguins, 26. Minute: Erst Torhüter Danny aus den Birken und dann der Pfosten bewahren München vor dem 0:3. Hier vollzieht sich ein evolutionärer Sprung: Die Pinguine fliegen.

FCB - Eisbären, Halbzeit: Ein Blick auf die sonst stets hochkarätig besetzte VIP-Tribüne zeigt: Auch die Fußballer des FC Bayern genießen offensichtlich das schöne Wetter. Vielleicht hatte Arjen Robben beim Gedanken an Eisbären aber auch einfach kein gutes Gefühl. Im Kader der Basketballer fehlt Kapitän Danilo Barthel, der stattdessen riesige Schecks an die neugegründete Hilfsvereinigung des FCB überreicht. Nach dem dritten Viertel bräuchten auch die Gäste dringend Unterstützung: Sie liegen mit 17 Punkten zurück (61:78).

EHC - Pinguins, 34. Minute: Powerplay Bremerhaven. Aus den Birken vereitelt zwei weitere Großchancen. Michael Wolf hätte so was blind verwandelt. Blöd: Münchens Nummer 13 hatte bislang keine Torchance. Auch nach 40 Minuten steht es 0:2. Magere Zeiten für hungrige Torjäger.

FCB - Eisbären, 34. Minute: Eine Nummer 13 hat der FC Bayern nicht, dafür eine sehr gute Nummer zwölf: Nationalspieler Maodo Lo macht ein hervorragendes Spiel, seine zwölf Punkte werden bislang nur vom finnischen Bärenexperten Petteri Koponen (15) überboten. Immer wieder schleicht Lo katzenhaft durch die gegnerische Defense, aber wen wundert's: er wurde ja auch in den USA bei den Columbia Lions ausgebildet.

FCB - Eisbären, 37. Minute: Nicht, dass es noch wirklich spannend wäre, doch die Eisbären kommen zwei Minuten vor Schluss noch mal auf zehn Punkte heran. Die Bayern wirken müde. Nihad Djedovic macht einen tapsigen Schrittfehler, der ein wenig an Berni erinnert.

EHC - Pinguins, 44. Minute: Jetzt ist es doch passiert: 0:3. Viele Pinguine sind des Roten Bullen Tod. Oder so. Den Treffer erzielt Münchens Andrew Bodnarchuk, aber weil es im Eishockey keine Eigentore gibt, lautet der Schütze - Waidmannsglück - offiziell Mark Zengerle. Zengerle, the Pengerle. Pardon.

EHC - Pinguins, 48. Minute: Hoppla! Totgesagte leben länger. Daryl Boyle verkürzt auf 1:3, das vierte Saisontor für den Verteidiger und das erste nach 13 Spielen ohne Treffer. Auf seiner linken Schulter trägt Boyle, wie alle Münchner, eine goldene 13. Keine Ahnung, wie wir jetzt darauf kommen, aber: Was macht eigentlich Michael Wolf? Hat sich an Faschingssonntag als Frank Mauer verkleidet und - nein! - macht nicht den Anschlusstreffer für München. Der Nationalstürmer findet in Tomas Pöpperle seinen Jägermeister. Im Gegenzug scheitert Justin Feser an Danny aus den Birken, der, wenn er Stürmer wäre, vermutlich schon 13 Mal getroffen hätte. EHC-Trainer Don Jackson, der alte Taktikfuchs, nimmt 2:36 Minuten vor dem Ende eine Auszeit. Und Aus den Birken vom Eis.

FCB - Eisbären, Ende: 91:80 heißt es am Schluss. Im Hintergrund applaudieren ein Braunbär und eine Ente tapferen Eisbären, während Alex King sich bei den Fans bedankt. King sagt, er wäre "bei dem schönen Wetter auch gern draußen gewesen".

EHC - Pinguins, 60. Minute: Patch Alber schießt den Puck zum 1:4-Endstand ins leere Münchner Tor. Die Pinguine gewinnen auch das vierte reguläre Saisonspiel gegen den Meister. Michael Wolf gratuliert trotzdem. Stürmer Patrick Hager brummt wie ein Braunbär nach dem Winterschlaf: "Das war das letzte Hauptrundenspiel vom Wolfi, da hätten wir einfach mehr zeigen müssen." Der EHC kann während der ersten Playoff-Runde trotzdem entspannt auf seinen Viertelfinal-Gegner warten, das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Der Gegner könnte Pinguins Bremerhaven heißen.