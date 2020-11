Von Johannes Schnitzler, Bad Tölz/München

So ein Gewerkschaftstreffen kann eine informative Sache sein. Der für den EV Landshut spielende Erdinger Felix Schütz zum Beispiel hätte am Samstagabend dem Tölzer Korbinian Holzer erzählen können, wie das so ist, in Russland Eishockey zu spielen. Schütz, 32, Olympia-Zweiter von Pyeongchang, hat 120 Mal in der Kontinentalen Hockey League (KHL) gespielt, für Admiral Wladiwostok, Awangard Omsk, Dinamo Riga und Torpedo Nischni Nowgorod. Er hat dabei mehr verdient, als in Deutschland üblich ist, ist sehr viel mehr geflogen, als in Deutschland üblich ist - die Entfernungen zwischen zwei "Derby"-Gegnern betragen schon einmal mehrere Tausend Kilometer - und hat so einige anekdotische Erlebnisse aus den Tiefen Sibiriens mitgebracht. Aber das für Samstag anberaumte informelle Treffen zwischen den beiden Gründungsmitgliedern der Spielervereinigung Eishockey (SVE) fand nicht mehr statt. Zwar gastierte der Nationalspieler Schütz, der sich zumindest bis zum DEL-Start dem Zweitligisten EV Landshut angeschlossen hat, beim Ligakonkurrenten in Bad Tölz, der Heimat Holzers, wo sich der NHL-Profi zuletzt fit gehalten hatte. Am Samstag aber stand Holzer schon nicht mehr für die Tölzer Löwen auf dem Eis. Erstens, weil er Sonntagmittag bereits in den A-Kader des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für den diese Woche stattfindenden Deutschland Cup einrücken sollte. Zweitens, weil er sich am Samstag für ein Engagement beim russischen KHL-Klub Automobilist Jekaterinburg entschieden hat. Sein Vertrag gilt bis Saisonende.

Es könne nun schnell gehen, hatte Holzer vor wenigen Tagen am Telefon erklärt, "täglich" ergäben sich neue Optionen. Der Vertrag des 32-jährigen Nationalverteidigers mit dem NHL-Klub Nashville Predators war ausgelaufen, nach gerade einmal drei Spielen. Holzer war erst wenige Wochen vor dem Saisonabbruch von den Anaheim Ducks an den Klub aus Tennessee abgegeben worden. Seitdem war seine Situation ungeklärt. Nordamerika, Deutschland, Russland, alles schien möglich - selbst ein Engagement bei den Tölzer Löwen in der DEL2, für die er immerhin zwei Testspiele absolviert hat. "Ich habe seit März nicht mehr gespielt", sagte Holzer. Zwar könne man auch allein an seiner Fitness arbeiten. "Aber egal in welcher Liga: Dinge wie Zweikämpfe oder die Intensität im Spiel kannst du nicht Off-Ice trainieren." Die Spielpraxis dürfte dem 1,90 Meter großen Verteidiger in der körperbetonten KHL zugutekommen: "So musst du nicht komplett aus der kalten Hose spielen", sagt Holzer. In Jekaterinburg, der viertgrößten Stadt Russlands, östlich des Ural in Asien gelegen, trifft er in Brooks Macek auch auf einen ehemaligen Münchner.

Die vergangenen Monate habe er nicht nur persönlich, sondern für die ganze Branche als "extrem schwierig" empfunden, sagt Holzer. Die Corona-Krise habe schonungslos offen gelegt, wie es "wirklich um die DEL bestellt ist". Seit März ruht in der höchsten deutschen Liga der Spielbetrieb, vor Mitte Dezember wird es nicht weitergehen, die Klubs haben ein Defizit von 60 Millionen Euro ausgemacht. "Kaputt" nennt Holzer ihren Zustand: "Man lebt von der Hand in den Mund, da ist keine Nachhaltigkeit - und das war schon vor Corona so." Er habe in den Monaten der Krise konstruktive Lösungsvorschläge der Klubs vermisst. "Die Politik allein kann es auch nicht richten", sagt Holzer. Immer nur "zu fordern und zu jammern, das ist mir persönlich zu einfach". Wie auch Felix Schütz gehörte er deshalb zu den Gründungsmitgliedern der SVE, die sich um einen offeneren Dialog zwischen Klubs und Profis bemühen will. Auf bis zu 60 Prozent ihres Gehalts verzichten die Spieler, dafür, findet Holzer, hätten sie ein Mitspracherecht verdient. In der zweiten Liga seien die Tore gleich groß und auch die Probleme die gleichen: "Auch da gibt es Kurzarbeit, auch da ist nicht alles gut. Aber ich habe das Gefühl, dass dort die Verantwortlichen von Anfang an transparenter kommuniziert und nach eigenen Lösungen gesucht haben."

Die DEL2 startet am nächsten Freitag in ihre Saison, Bad Tölz empfängt dann zum Auftakt Ravensburg. Das letzte Testspiel gegen den EV Landshut gewannen die Löwen 5:2. Auch ohne Korbinian Holzer. Er wird wohl mal mit Felix Schütz telefonieren müssen.