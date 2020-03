Die kleine Gruppe Norweger trotzte dem winterlichen Wetter. Dort wo am Deisenhofener Sportplatz der Wind am heftigsten durchzog, hatten sich die Skandinavier postiert, ließen sich das bayerische Bier aus dem Plastikbecher schmecken und stimmten ein paar Sprechchöre in ihrer Landessprache an. Zwischenzeitlich feierten sie dann ihren Kumpel Hannes Sigurdsson, den isländischen Trainer des Bayernliga-Zweiten FC Deisenhofen. Nach dem Spitzenspiel des Aufsteigers gegen den ungeschlagenen Tabellenführer FC Pipinsried hatten die Nordmänner dann vermutlich Aufbauarbeit zu leisten, denn der stolze Ex-Profi Sigurdsson musste eine 2:7 (0:4)-Packung verdauen.

Zum Scherzen war dem ansonsten meist gut gelaunten Isländer nach der erst zweiten Heimniederlage jedenfalls nicht zumute. "Ein Spiel, in dem so gut wie nichts funktioniert hat", schimpfte er und sparte auch nicht mit Kritik an seiner Elf: "Wir hatten einen sehr schlechten Tag, allerdings wurden auch die Arbeitsaufgaben nicht erledigt, einige Spieler haben sich einfach nicht an den Spielplan gehalten", so Sigurdsson. Darüber werde er mit der Mannschaft reden müssen: "Wenn sie es einsehen, ist alles gut. Wenn nicht, haben wir ein Problem miteinander."

Was den Deisenhofenern ebenfalls nicht gerade in die Karten spielte, war die Tatsache, dass der Gast vom Start weg voll da war: Schon nach einer Minute musste FCD-Keeper Enrico Caruso Kopf und Kragen riskieren, um vor Pipinsrieds Angreifer Steffen Krautschneider zu retten. Vier Minuten später leistete sich Marinus Poschenrieder im eigenen Strafraum einen leichtsinnigen Ballverlust, Amar Cekic fackelte nicht lange und überwand Caruso mit seinem trockenen Schuss aus acht Metern - 0:1 (8.). Deisenhofen mühte sich, ins Spiel zu finden, doch die Pipinsrieder hatten immer eine passende Antwort parat: "Der Schlüssel war unser Umschaltspiel nach Ballgewinn", sagte Fabian Hürzeler, der im Gegensatz zum zweiten FCP-Spielertrainer Muriz Salemovic an der Seitenlinie und nicht auf dem Platz stand. "Wir hatten den besseren Zugriff auf unsere Gegenspieler, haben immer den freien Mann im Mittelfeld gefunden und sind gut hinter die letzte Kette des Gegners gekommen", so Hürzeler weiter.

Das war auch das Erfolgsrezept beim 0:2: Spielertrainer Salemovic bediente Cekic mit einem langen Ball auf dem rechten Flügel, dieser kreuzte flink nach innen und vollstreckte eiskalt (17.). Der Pipinsried-Express rollte weiter und nutzte immer wieder die Räume, die ihnen die viel zu hoch stehenden Deisenhofener anboten: Und so liefen diese beispielsweise nach einem eigenen Eckball in einen Konter, den Daniel Leugner etwas leichtfertig vergab (21.). Zwei Minuten später machte es der frühere Pullacher dann besser, wieder verloren die Gastgeber die Kugel in der Nähe der Mittellinie, Leugner schloss von der halbrechten Seite zum 0:3 (21.) ab.

Erst jetzt kam der Aufsteiger besser ins Spiel, Tobias Muggesser (25.) und Michael Vodermeier, der eine Freistoßflanke von Leon Müller-Wiesen knapp verpasste (29.) hatten erste Gelegenheiten. Vier Minuten vor der Pause folgte das, was Deisenhofens Sportlicher Leiter Franz Perneker später als "Knackpunkt" bezeichnen sollte: Nachdem Vodermeier bei einem beherzten Sprint in den Pipinsrieder Strafraum gefoult worden war, scheiterte Müller-Wiesen mit seinem Elfmeter an Torwart Johann Hipper, der FCP konterte blitzschnell. Als FCD-Keeper Caruso vor Benjamin Kauffmann klären wollte, kam er ins Straucheln, der Routinier blieb ganz cool und lief mit dem Ball am Fuß ins Tor: 0:4 statt 1:3. "Wenn wir da rangekommen wären, hätte es vielleicht noch einmal eng werden können", sagte Perneker hernach. "Aber seien wir mal ehrlich: Der Sieg für Pipinsried geht absolut in Ordnung."

Und zwar auch deshalb, weil der Spitzenreiter nach dem Wechsel unvermindert aufs Gaspedal drückte: Eine Freistoßflanke von Stephan Thee verwandelte Christoph Rech im zweiten Versuch zum 0:5 (47.); einen von Poschenrieder verursachten Foulelfmeter nutzte Krautschneider zum 0:6 (64.), es war der 17. Saisontreffer für den 28-jährigen Offensivspieler.

Erst jetzt durften auch die Gastgeber mitmachen beim munteren Scheibenschießen: Nach einem Freistoß von Tobias Rembeck erzielte Poschenrieder das 1:6 (70.), dann nutzte Rech eine weitere Unsicherheit von Caruso, der nach einer Ecke den Ball fallen ließ, zum 1:7 (74.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Deisenhofens Stürmer Michael Bachhuber (88.).

Fabian Hürzeler räumte hinterher ein, dass die jüngsten Nachrichten aus Pipinsried über den Weggang von Manager Roman Plesche und die Ankündigung von ihm selbst und seinem Trainerkollegen Salemovic, den Klub im Sommer zu verlassen, "viel Unruhe im Verein" erzeugt hätten. "Dieses Spiel war ein Statement zum richtigen Zeitpunkt, dass gegen uns nichts zu holen ist", so Hürzeler. Sein Gegenüber Hannes Sigurdsson grantelte noch ein bisschen über den schlechten Platz, betonte, dass er lieber auf Kunstrasen gespielt hätte und wandte sich dann seinen bierseligen Freunden aus Norwegen zu.