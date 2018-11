18. November 2018, 19:37 Uhr EHC Red Bull München Maximale Effizienz

München nutzt konsequent, was Straubing ihm anbietet. Das 4:3 ist der siebte Sieg nacheinander gegen die Niederbayern - dank der Treffer der Maximilians Daubner und Kastner.

Von Christian Bernhard

Derbys gegen vermeintlich Kleine sind für den Großen oft die gefährlichsten. Der Kleine wächst in solch emotionalen Situationen besonders gerne über sich hinaus und macht nichts lieber, als den Großen zu Fall zu bringen. Zwischen München, gut 1,5 Millionen Einwohner, und dem 45 000-Seelen-Städtchen Straubing herrscht genau dieses Kräfteverhältnis: Auf der einen Seite die üppig ausgestatteten Eishockey-Hauptstädter, auf der anderen das gallisch-niederbayerische Dorf der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Allerdings ist der EHC Red Bull München seit knapp zwei Jahren gegen diese Gefahr immun. Am Sonntagnachmittag gewann der deutsche Meister sein Heimspiel gegen die Straubing Tigers 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) und feierte so den siebten Erfolg in Serie über die Tigers. Das Team von Don Jackson verteidigte damit Platz zwei in der DEL-Tabelle.

Jackson musste auch am Sonntag auf sein verletztes Stammstürmer-Quintett bestehend aus Kapitän Michael Wolf, Mads Christensen, Patrick Hager, Trevor Parkes und Jason Jaffray verzichten. Er vertraute denselben Feldspielern, die am Donnerstag überraschend 3:4 nach Verlängerung beim Tabellenletzten Schwenningen verloren hatten. Im Tor gab es allerdings eine Änderung: Nationaltorhüter Danny aus den Birken und nicht Kevin Reich hütete den Münchner Kasten. Der EHC hätte schon früh in Führung gehen können, doch Yasin Ehliz schoss in seinem ersten Heimspiel für München knapp neben das Tor von Jeffrey Zatkoff (2.), zwei Minuten später traf John Mitchell nur den Pfosten. Da der Meister seine frühen Chancen nicht nutzte und Straubing mutig mitspielte, lag er plötzlich zurück. Marcel Brandt hatte an der Blauen Linie viel Platz und Zeit, näherte sich deshalb noch einige Meter dem Münchner Tor an und bezwang aus den Birken mit einem satten Schuss (12.). Die Reaktion des EHC: Powerplay-Tore.

Am längeren Hebel: Matt Stajan, links, und der EHC München stoppen Straubings Michael Connolly. (Foto: dpa)

Topscorer Maximilian Kastner fand Mark Voakes mit einem Querpass in der Mitte, und der Kanadier überwand Zatkoff mit einer Direktabnahme (17.). Zwei Minuten später waren die Münchner zum zweiten Mal in Überzahl - und jubelten zum zweiten Mal: Diesmal dank des Hammers von Derek Joslin von der Blauen Linie, der die Scheibe wie zuvor schon Voakes knapp unter die Querlatte beförderte. Damit nutzten die Münchner effektiv aus, was ihnen das vor der Partie statistisch zweitschlechteste Unterzahlspiel der Liga anbot. "Die Strafen waren ein bisschen unnötig", sagte Straubings Stürmer Thomas Brandl nach dem Startdrittel, ehe er auf die Frage, was sein Team in Unterzahl besser machen könne, pragmatisch antwortete: "Das einfachste ist, von der Strafbox wegzubleiben."

Das gelang den Gästen im Olympia-Eisstadion allerdings auch im Mitteldrittel nicht, freilich nutzte der EHC seine nächsten zwei Überzahlspiele nicht, wodurch Straubing im Spiel blieb. Kurz vor der zweiten Drittelpause traf der Meister aber bei Fünf gegen Fünf: Verteidiger Ryan Button schlenzte die Scheibe Richtung Zatkoff und Maximilian Daubner fälschte zum 3:1 ab (39.). "Es war wichtig, uns noch mal vor dem letzten Drittel zu belohnen, weil wir alle wissen, wie Eishockey ist: Ein Tor ist nichts", sagte Verteidiger Konrad Abeltshauser. An der Marschroute für das Schlussdrittel sollte sich deshalb laut dem Nationalspieler nichts ändern. Angriff, betonte er, "ist die beste Verteidigung." Kastner füllte diesen Satz mit Leben, als er nach Steven Seigos Treffer zum 2:3 (49.) in Überzahl das 4:2 für den EHC markierte (52.), das der Meister aufgrund des späten Tores von Antoine Laganière (60.) auch brauchte.

Die Nordkurve begrüßt den via NHL aus Nürnberg gekommenen Nationalstürmer Yasin Ehliz vor seinem ersten Heimspiel im Münchner Olympia-Eissportzentrum. (Foto: imago/Eibner)

Am Dienstag steht der EHC beim EV Zug schon wieder auf dem Eis. Nach der 2:3-Hinspiel-Heimniederlage müssen die Münchner im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League (CHL) in der regulären Spielzeit gewinnen, um die Chance auf den ersten Viertelfinaleinzug zu wahren. In der Zentralschweiz bekommt es der EHC im Unterschied zum Hinspiel mit einem altbekannten und einem klingenden Namen zu tun. Garrett Roe, der in der Saison 2014/15 Münchens Topscorer gewesen war, feierte am vergangenen Samstag nach sechswöchiger Verletzungspause sein Comeback und harmonierte dabei schon sehr gut mit Dennis Everberg. Der Stürmer, der in diesem und dem vorangegangenen Jahr Teil der schwedischen Weltmeister-Auswahl war, ist seit wenigen Tagen neu in Zug. Kleine Gegner sehen anders aus.