28. April 2019, 18:56 Uhr EHC Red Bull München Das Herz des Meisters

München liefert im Finale der Deutschen Eishockey Liga noch mal eine Energieleistung ab. Dennoch verliert der Champion der letzten drei Jahre seinen Titel an Mannheim - und muss sich außerdem von Kapitän Michael Wolf verabschieden.

Von Christian Bernhard

Da war er wieder. Einer dieser Momente, auf die Michael Wolf am liebsten verzichtet hätte. Als die komplette Mannheimer Arena am Freitagabend nur darauf wartete, dass ihre Adler endlich den Meisterpokal der Deutschen Eishockey Liga (DEL) überreicht bekommen, tauchte plötzlich Wolfs Bild und ein "Servus, Michi" auf dem imposanten Videowürfel auf. Dazu erklärte der Stadionsprecher, dass sich das deutsche Eishockey von einem großen Namen verabschiede. Das, betonte er, "wollen wir heute Abend nicht unter den Tisch fallen lassen." Dann applaudierten knapp 14 000 Menschen - inklusive aller Spieler auf dem Eis, auch der Mannheimer - Michael Wolf, dem Kapitän des EHC Red Bull München.

"Fast unangenehm" sei ihm das gewesen, sagte Wolf. "Aber vielen Dank dafür, das war nicht selbstverständlich und für mich sehr emotional." Münchens Chefcoach Don Jackson, der erfolgreichste Trainer der DEL-Geschichte, sagte, er sei stolz, Teil von Wolfs letztem Spiel gewesen zu sein. Wolfs 782. DEL-Partie, die die Adler zum Meister machte und verhinderte, dass Wolf mit dem vierten Meistertitel in Serie abtreten konnte, war seine letzte. 337 DEL-Tore und 322 Vorlagen sind nun in die Statistikbüchern gemeißelt, seine 104 Treffer im EHC-Trikot machen ihn zum erfolgreichste DEL-Torschützen der Klubgeschichte. An den beeindruckenden Zahlen dürfte sich auch nichts mehr ändern. "Endgültig ist bei mir endgültig", betonte er, "alle, die mich kennen, wissen das."

Betretene Mienen: die Spieler des EHC Red Bull München nach der finalen 4:5-Niederlage. (Foto: Michael Bermel/Eibner/imago)

Die irre 4:5-Niederlage seines Teams, das trotz 0:3- und 1:4-Rückstands noch "mit dem Herzen des Meisters" (Frank Mauer) eine Verlängerung erzwungen hatte, spreche ein bisschen für die ganze Finalserie, sagte Wolf: "Wir haben die Serie nicht heute verloren, sondern in den Spielen zuvor, wo wir es nicht geschafft haben, die Adler hinten reinzudrängen." Seine Gratulation an den neuen Meister fehlte natürlich auch nicht: "Die Adler waren einfach immer ein Quäntchen besser als wir."

Gegen die in Vollbesetzung angetretenen Adler machte sich bei den Münchnern das Fehlen ihrer fünf verletzten Stammspieler Mark Voakes, Konrad Abeltshauser, Maximilian Kastner, Justin Shugg und Jason Jaffray besonders bemerkbar. Die Verletzungen konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dem EHC an generellen Dingen mangelte, speziell in der Offensive: In den ersten vier Finalspielen waren dem Meister der Jahre 2016, 2017 und 2018 nur drei Tore gelungen. Von erfahrenen und klingenden Namen wie John Mitchell oder Matt Stajan kam offensiv zu wenig, Trevor Parkes gelangen in den gesamten Playoffs nur zwei Tore. Fast alle der nicht wirklich vielen Münchner Final-Treffer gingen auf das Konto der deutschen Nationalspieler Patrick Hager, Frank Mauer und Yasin Ehliz. Wolf war in seiner letzten Finalserie kein Tor vergönnt.

Kapitän Michael Wolf, der seine Karriere beendet, zwischen den verletzten Kollegen Konrad Abeltshauser, links, und Jason Jaffray. (Foto: Michael Bermel/Eibner/imago)

Dem Münchner Kapitän war schon auf dem mit blauem und goldenem Konfetti überzogenen Mannheimer Eis klar, dass es ein bisschen dauern werde, bis er es wirklich realisiert, dass für ihn jetzt endgültig Schluss ist mit dem Profi-Eishockey. Eines wusste er aber schon am Freitag: "Einfach wird es nicht." Das gilt auch für den EHC. Einen wie Wolf könne man nicht so einfach ersetzen, sagte Don Jackson. Co-Trainer Matt McIlvane hob hervor, dass die Münchner Erfolge der letzten Jahre "ihren Ursprung in Michael Wolf" gehabt hätten. Nach dem Umbruch im vergangenen Sommer, als sich der EHC von prägenden Spielern wie Dominik Kahun, Keith Aucoin, Brooks Macek, Jon Matsumoto und Steve Pinizzotto verabschiedete, muss er in der kommenden Spielzeit ohne seinen "ultimativen" Spieler, wie Wolf von Jackson genannt wird, auskommen.

Noch nicht bestätigt, aber als sicher gilt der Wechsel von Philip Gogulla nach München, der zuletzt 27 Tore für die Düsseldorfer EG erzielte. Sein Sturmpartner Jaedon Descheneau, der ebenfalls im Gespräch war, wird nicht kommen, er hat beim schwedischen Top-Klub Brynäs IF in Gävle unterschrieben. Als potenzielle Abgänge gelten Justin Shugg und Tobias Eder (Düsseldorf), McIlvane wird wohl beim Red-Bull-Bruderklub Salzburg seine ersten Schritte als Cheftrainer machen, um mittelfristig Jackson in München zu beerben. Laut Abendzeitung haben Torhüter Danny aus den Birken, Ehliz, Voakes, Hager und Kastner Verträge für die nächste Saison.

Wolfs letzter offizieller Termin wird die Saisonabschlussfeier am Mittwoch sein. "Dann verabschieden wir uns da noch kurz", sagte er. Und dann übernimmt er das elterliche Schuhgeschäft in Füssen. Der "Bua vom Chef, der halt Eishockey spielt", wie sich Wolf im Magazin The Red Bulletin selbst bezeichnete, wird nun zum Betriebs-Leitwolf.