21. Oktober 2018, 20:33 Uhr Dritte Liga Seltenes Erfolgserlebnis

Verteidiger Marc Endres sichert mit Tor das Unentschieden der SpVgg Unterhaching beim Halleschen FC. Es ist die fünfte Punkteteilung für die Schromm-Elf in Serie.

Von Christoph Leischwitz, Halle/München

Marc Endres hatte in den vergangenen dreieinhalb Jahren genau ein Pflichtspieltor erzielt - vor einem Jahr im Chemnitzer Dress gegen Erfurt; aber das Toreschießen gehört freilich auch nicht zu den Hauptaufgaben des Abwehrspielers, der seit dieser Saison für die SpVgg Unterhaching verteidigt. Insofern war sein Kopfball in der 64. Minute im Spiel beim Halleschen FC aus mehreren Gründen beachtlich: Den Hachinger Offensivkräften gelang nämlich über 90 Minuten kein einziger Schuss, der direkt auf das gegnerische Tor ging. Dass der Versuch von Endres darüber hinaus auch noch den Weg ins Netz fand, ließ einen insgesamt sehr anstrengenden und chancenarmen Nachmittag doch noch in einem halbwegs positiven Licht erscheinen. "Ich bin ja eher der positive Typ", sagte Endres nach dem 1:1 (0:0), dem fünften Unentschieden in Serie, "man kann das ja auch so sehen, dass wir seit fünf Spielen ungeschlagen sind".

"Wir haben viel Druck verspürt", sagt Trainer Schromm über die Anfangsphase der Partie

Auch andere Spieler hatten diesmal andere Hauptaufgaben. Torwart Lukas Königshofer zum Beispiel, der zwischen 2014 und 2016 in Halle unter Vertrag stand (aber nur selten zum Einsatz kam). Er musste in dieser Partie wenige Bälle halten, dafür viele lange Bälle nach vorne schlagen. Angreifer Stephan Hain, der wenig Gefahr ausstrahlte, wurde oft im eigenen Strafraum gesichtet, und Spielmacher Sascha Bigalke arbeitete sich in zahlreichen Zweikämpfen im Mittelfeld auf, Platz für kluge Pässe blieb ihm selten. "Wir haben viel Druck verspürt", sagte Trainer Claus Schromm über die Anfangsphase, erst später habe man besser hineingefunden. Doch bis zur Pause blieb das Spiel langweilig, der einzige Aufreger im Hallenser Strafraum entsprang einem Bigalke-Freistoß, den Keeper Kai Eisele vor die Füße von Lucas Hufnagel faustete - doch dessen Schuss wurde geblockt (20.). Hains gefährlichste Szene, ein Kopfball aus kurzer Distanz, wurde wegen Abseits zurückgepfiffen (39.).

"Und in der zweiten Halbzeit kommt ihr dann richtig gut raus", lobte Schromm den Gegner. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff bekam seine Mannschaft minutenlang den Ball nicht aus der Gefahrenzone, ein Eckball nach dem anderen segelte an den Fünfer, und dann war es soweit: Jan Washausen, ein Abwehrspieler, der noch seltener ins Tor trifft als Hachings Endres, köpfelte in der 56. Minute völlig unbedrängt zum 1:0 für Halle ein. Den Treffer habe er auch seinem Mitspieler Sebastian Mai zu verdanken, sagte Washausen später, denn der Hüne im Angriff ziehe viel Aufmerksamkeit auf sich. Mai ist 1,95 Meter groß, und hat damit noch einmal fünf Zentimeter mehr als sein Bruder Lars Lukas, der beim FC Bayern in der U23 spielt.

Während die Hachinger in den vergangenen zwei Wochen lediglich ein Verbandspokalspiel gegen den Bayernligisten Erlangen (2:0) zu absolvieren hatten, musste Halle drei Spiele in zehn Tagen bestreiten. "Und es kostet sehr viel Kraft, das Hachinger Spiel zu unterbinden", lobte deren Trainer Torsten Ziegner. Es gelang zwar über weite Strecken. Doch es war wohl auch der Grund, warum der Hallenser Druck nach der Führung schlagartig nachließ.

Das 0:1 wirkte wie ein Weckruf auf die Hachinger, die sich plötzlich mehrmals an den gegnerischen Sechzehner kombinierten. Hain legte zu spät auf den freistehenden Finn Porath ab, sonst wäre das wohl schon das 1:1 gewesen (62.). Wenig später aber brachte Außenverteidiger Alexander Winkler mal wieder eine scharfe Freistoßflanke herein. "Wir wollten bei Standards genau in diesen Raum kommen", sagte Schromm, denn das sei gegen Halle aus dem Spiel heraus sehr schwer. Dort stand diesmal Endres, der sich auch von einem Rempler seines Gegenspielers Mathias Fetsch nicht beirren ließ, und über den herausgeeilten Torwart hinweg köpfelte (64.).

In der 90. Minute schaffte es dann ein Flitzer aufs Spielfeld, für die Hachinger bedeutete das: eine noch längere Nachspielzeit, die sich vor allem in ihrem Strafraum abspielte, von Kräfteverschleiß beim HFC war da wenig zu sehen. Wohl auch deshalb war Haching hernach mit dem Remis zufrieden. Man sei auswärts zudem noch ungeschlagen, betonte Schromm, und das, obwohl man "schon ein bisschen unterwegs" gewesen sei, sprich: bei starken Gegnern. Und dann ist es ja auch noch so: Trotz oder wegen der sieben Remis aus zwölf Spielen ist Haching immer noch Tabellenvierter