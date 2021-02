Eine friedliche Fanaktion am Tag vor dem Spiel verfehlt ihre Wirkung: Die SpVgg Unterhaching verliert auch das fünfte Heimspiel in Serie gegen Saarbrücken.

Von Stefan Galler, Unterhaching

Finstere Gesellen, oft mit dichten Vollbärten in speckigen Fankutten - so stellt man sich gemeinhin den besonders engagierten Fußballanhänger vor. Ultras nennen sich diejenigen, die mit allem, was sie haben, hinter einem Verein stehen. Und für sich das Recht einfordern, auch mal ihrem Ärger lautstark Luft machen zu dürfen, wenn es sportlich nicht läuft.

Bei der SpVgg Unterhaching ist das ein bisschen anders: Die Fans sind nicht so zahlreich und auch weniger aggressiv, weshalb sich rund 50 von ihnen trotz der anhaltenden Talfahrt in der dritten Liga am Samstag eher zu einer unterstützenden Aktion aufmachten. Sie hängten Transparente auf mit Botschaften wie "Alles für die drei Punkte" oder "Kämpfen für die Vorstadt. Wir stehen hinter euch" und suchten nach dem Training den Dialog mit Spielern und Trainer Arie van Lent. Letzterer hat weiterhin die volle Rückendeckung von Präsident Manfred Schwabl - und auch die Anhänger setzten sich kritisch-konstruktiv mit ihm auseinander.

Die positiven Impulse konnten die Hachinger dann tags darauf im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken nicht in ein Erfolgserlebnis ummünzen: Es setzte abermals eine Niederlage, das 0:1 (0:1) war die fünfte Heimpleite in Serie, die SpVgg wartet nun schon seit zehn Spielen auf einen Sieg und steckt weiterhin tief im Abstiegskampf.

Saarbrücken dominiert in der ersten Halbzeit nach Belieben. Erst eine Systemumstellung bringt Haching besser ins Spiel

Auch die Gäste hatten zuletzt einen alles andere als positiven Lauf: Nur eines der letzten elf Spiele konnte man gewinnen. Doch diese bösen Geister wollte die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Trainers Lukas Kwasniok vertreiben, vom Start weg war der Aufsteiger aus dem Saarland die aggressivere Mannschaft, streckenweise wurden die Rot-Blauen am eigenen Strafraum festgenagelt. Erste Chancen durch Sebastian Jakob, dessen Versuch SpVgg-Verteidiger Christoph Greger gerade noch blocken konnte (3.) und Timm Golley, der mit seinem Schuss nach einem Abpraller zu hoch zielte (7.), blieben zwar ungenutzt.

Doch Saarbrücken blieb spielbestimmend und ging nach einer knappen halben Stunde in Führung: Nach einem Eckball knallte Nicklas Shipnoski die Kugel an die Latte, Julian Günther-Schmidt drückte den Ball schließlich zum 0:1 über die Linie. Vor der Pause hätten die Gäste sogar noch nachlegen können, verdaddelten jedoch eine Fünf-gegen-Drei-Kontersituation (41.).

Von Haching war in der ersten Halbzeit offensiv fast gar nichts zu sehen gewesen, zweimal verpasste Paul Grauschopf mögliche Kopfballchancen (39., 43.), ansonsten rührte sich vorne kaum etwas. Dementsprechend angefressen zeigte sich Coach van Lent hinterher: "35 Minuten lang waren wir überhaupt nicht da. Wir haben mutlos gespielt, viele technische Fehler gemacht und den Gegner zu Chancen eingeladen." Er reagierte mit einer Systemumstellung, zog aus der Dreierkette Robert Müller nach vorne ins Mittelfeld, dafür rückten Markus Schwabl und Max Dombrowka auf die Außenverteidigerpositionen.

Mit den vier Mann hinten ließ Haching deutlich weniger zu - und kam nun auch offensiv besser zur Geltung. Einen Kopfball von Dominik Stroh-Engel aus acht Metern (59.) parierte FCS-Torwart Daniel Batz ebenso glänzend wie zwei Versuche des eingewechselten Niclas Anspach aus jeweils etwa 20 Metern (64./70.). Zwischenzeitlich hatte Felix Göttlicher nach einem Eckball per Kopf sogar getroffen, das Tor zählte wegen eines Fouls abseits des Balles jedoch nicht (65.). "Wir haben viel geflankt, waren viel im letzten Drittel, aber die letzte Konsequenz fehlt, um ein Tor zu machen", sagte van Lent.

"Noch kämpfen alle füreinander", sagt Routinier Dominik Stroh-Engel

Das galt auch für die letzten Minuten, als Luca Marseiler und Felix Göttlicher noch jeweils Kopfbälle drübersetzten, dann war es vorbei. Mit weiterhin 21 Punkten nach 24 Spielen bleibt die SpVgg auf einem Abstiegsplatz, die meisten Konkurrenten im Tabellenkeller haben noch zwei Nachholpartien in der Hinterhand. "Die Spiele werden weniger, wir sind noch nicht abgestiegen, aber wir brauchen noch ein paar Punkte. Ich hoffe, dass das Glück irgendwann zu uns springt", sagte der Hachinger Übungsleiter.

Auch Mittelstürmer Stroh-Engel hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Noch kämpfen alle füreinander, im Spiel und auch im Training. Und so lange das so ist, mache ich mir keine Sorgen", sagte der 35 Jahre alte Routinier bei Magentasport. Am kommenden Samstag beim punktgleichen Tabellensiebzehnten MSV Duisburg gehe es um sehr viel: "Das ist fast schon ein Endspiel, wir brauchen jeden Punkt", so Stroh-Engel. Allerdings sei in der dritten Liga jederzeit alles drin: "Jeder kann gegen jeden gewinnen, der Letzte kann den Ersten schlagen, alles kann passieren." Deswegen sei der Abstiegskampf besonders hart.