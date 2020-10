Von Christoph Ruf, Saarbrücken/Unterhaching

Arie van Lent trat energisch seinen Trainerstuhl um, als er realisiert hatte, was da gerade passiert war. In der letzten Sekunde der Nachspielzeit hatte Sebastian Jacob zum 2:1 für Saarbrücken eingeköpft. Es war der bittere Schlusspunkt einer hochklassigen Drittligapartie, in der Unterhaching nach gut einer Stunde in Führung gegangen war und vielleicht sogar einen Punkt verdient gehabt hätte. Oder doch nicht? "Ein halbes Tor besser" sei sein Team gewesen, fand FCS-Trainer Lukas Kwasniok. Auch van Lent hatte den in der zweiten Hälfte physisch überlegenen Gegner einen Tick besser gesehen: "Wir hätten gern einen Punkt mitgenommen. Und der wäre vielleicht auch ein bisschen verdient gewesen."

Im Ludwigspark, Baujahr 1953, waren beide Mannschaften zuletzt 2014 aufeinandergetroffen. Und während Hachings Mittelfeldmann Lucas Hufnagel, der einzige Spieler auf beiden Seiten, der vor sechs Jahren schon dabei war, damals in einem echten Nachkriegsrelikt auflief, präsentierte sich das Stadion nun nach mehr als vier Jahren Umbau runderneuert, schick - und menschenleer. Aufgrund der angestiegenen Infektionszahlen musste die Partie anders als geplant vor leeren Rängen stattfinden. Für die gut 50 Menschen, die die Partie aus beruflichen Gründen dennoch sehen konnten, hatte das den Vorteil, dass sie gut verstehen konnten, wie Schiedsrichter Thorben Siewer ("Lassen Sie mich mal ausreden, das ist respektlos") mit dem an und für sich recht gelassen wirkenden van Lent nach einer gelben Karte für dessen Co-Trainer Roman Tyce debattierte. Der hatte kurz die Coaching-Zone verlassen, ein offenbar gelbwürdiges Vergehen, wie van Lent nach dem Spiel irritiert berichtete.

Alle Zuschauer, die coronabedingt ausgesperrt blieben, verpassten dafür ein überdurchschnittliches Drittliga-Spiel. Während es vor allem bei älteren Semestern gängige Lehrmeinung ist, dass in dieser Spielklasse nur robuste Zweikämpfe und lang geschlagene Bälle zum Erfolg verhelfen, sind in Saarbrücken und Haching mit Kwasniok und van Lent zwei Trainer am Werk, die lieber sauber von hinten aufbauen und den Ball am Boden lassen - gekämpft wurde natürlich trotzdem. Dass man auch so flott zu Torabschlüssen kommt, zeigte die Partie am Sonntag vor allem in der ersten halben Stunde. Folgerichtig waren schon in der ersten Hälfte mehr als ein halbes Dutzend Torchancen zu verzeichnen, fair verteilt auf beide Teams. Auf Hachinger Seite vergaben Hufnagel nach schönem Alleingang von Max Dombrowka (11.), der seinen hundertsten Drittliga-Einsatz für die Spielvereinigung absolvierte. Patrick Hasenhüttl (20.) und Moritz Heinrich (42.) zwangen kurz darauf Saarbrückens Pokalhelden aus der vergangenen Saison, Keeper Daniel Batz, zum Nachweis, dass er nicht nur bei gegnerischen Elfmetern seinen Job versteht. "Wir waren im letzten Drittel nicht konsequent genug", monierte van Lent. "Das hat mich in der ersten Halbzeit geärgert."

Allerdings hatte auch SpVgg-Keeper Nico Mantl einiges zu tun, er war gegen Manuel Zeitz (9.) und Mario Müller (45.) zur Stelle und machte nach dem Seitenwechsel da weiter, wo er vorher aufgehört hatte. Diesmal parierte er einen Schuss von Kianz Froese (47.), ehe er endlich selbst jubeln konnte, weil Felix Schröter die 1:0-Führung für die Oberbayern erzielt hatte (60.). Zu diesem Zeitpunkt war Haching am TSV 1860 vorbei an die Tabellenspitze gerückt. Die Freude darüber relativierte sich gut 20 Minuten später, als Markus Mendler mit einem wuchtigen Schuss zum 1:1 ausglich (79.), ehe Jacob kurz vor Abpfiff nachlegte - beide Tore hatte der eingewechselte Lukas Schleimer vorbereitet.

Nach dem unglücklichen Last-Second-Tor für Saarbrücken liegt Haching auf Platz fünf. Für die Löwen ist das indes nur bedingt ein Grund zur Freude. Der Neuling aus dem Saarland, der noch ein Nachholspiel in Duisburg bestreiten muss, ist nach dem Sieg über Haching bis auf einen Punkt herangerückt.