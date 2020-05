Fast 82 Tage liegen zwischen dem Ende des 27. und dem Auftakt zum 28. Spieltag der 3. Liga. Knapp 1962 Stunden, in denen sich die Welt verändert hat, und der Fußball natürlich auch. Es wird kein Publikum mehr in den Stadien geben, wenn es an diesem Samstag weitergeht, aber dass nichts mehr ist, wie es war, stimmt auch nicht. Zum Beispiel haben die drittplatzierte SpVgg Unterhaching und der sechstplatzierte TSV 1860 München weiterhin konkrete Aufstiegsambitionen, und auch der FC Bayern II auf Rang sieben liegt nur drei Punkte hinter dem Zweiten Mannheim. Und alle drei haben Torjäger, auf die sie sich bislang verlassen konnten.

Der Gott des Feuers

Als sich der Vertrag von Sascha Mölders beim TSV 1860 München im März 2019 per Option verlängerte, weil er soeben seinen 20. Startelfeinsatz der Saison absolviert hatte, musste sich der Stürmer erst einmal aufregen. Über all jene Querulanten im stetig quengelnden Löwenumfeld, die fragten, ob da jetzt ein 34-Jähriger mit einem kleinen Bäuchlein, quasi im Vorruhestand, den Löwen womöglich ein weiteres Jahr auf der Tasche liegen könnte. "Jetzt habe ich überall gelesen, dass ich dankbar sein muss, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe. Ich denke aber, dass das für den Verein auch ganz gut ist", sagte Mölders damals.

Und nun, ein Jahr später, sah der Fußballgott, wie Mölders gerufen wird, dass es gut war. 13 Tore und zehn Vorlagen in 27 Spielen sammelte er, bis diese Drittliga-Saison wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde - und er sich schon wieder aufregen musste, diesmal über die Klubs und Kollegen, die die Spielzeit abbrechen wollten. "Wenn ich höre, dass andere Spieler fordern, die Saison abzubrechen und nicht weiterspielen wollen, kann ich nur sagen: Das ist eine absolute Frechheit", sagte Mölders. "Wer so etwas von sich gibt, der hat den Sport nie geliebt." Weil Mölders ihn liebt, teilte er mit: "Ich bin am Ende meiner Laufbahn und möchte mich sicherlich nicht so verabschieden. Ich will noch ein Jahr spielen und wenn jetzt abgebrochen wird, sehe ich die Gefahr, dies nicht mehr tun zu können."

Detailansicht öffnen „Die Löwen steigen auf“, glaubt Sascha Mölders. (Foto: Renate Feil/Imago/MIS)

Eine erneute Vertragsverlängerung um ein Jahr steht nun unmittelbar bevor. Mölders wird also noch mit 36 Jahren im Profifußball spielen - statt, wie ursprünglich angedacht, als Spielertrainer bei einem Klub in der Regionalliga anzuheuern. "Es wäre schade, wenn Sascha mit seinem Talent und seiner Qualität, die er nach wie vor hat, jetzt aufhören würde", sagte 1860-Trainer Michael Köllner zuletzt der Abendzeitung: "Umso mehr freut es mich, wenn Sascha jetzt wieder Feuer gefangen hat, die Liebe zum Verein weiterhin lodert und hoffentlich noch lange Zeit brennt."

Am Sonntag (13 Uhr) will Mölders im Geister-Heimspiel gegen Tabellenführer Duisburg gleich an seine beeindruckenden Statistiken anknüpfen - und wenn es nach ihm geht, wird er im Fußball-Rentenalter gar noch mal in der zweiten Bundesliga spielen: Er glaubt daran, dass Sechzig gemeinsam mit dem MSV nach oben geht, er schrieb jedenfalls bei Instagram: "Zebras und Löwen steigen auf." Wenn das stimmt, dann auch wegen seiner Tore.

Otschie auf Abschiedstour

Für die U23 des FC Bayern bringt das Training in Quarantäne einen Wettbewerbsnachteil. Denn ihre Angreifer Joshua Zirkzee und Oliver Batista-Meier, der Abwehrspieler Lars Lukas Mai und Keeper Christian Früchtl waren mit den Profis nach Dortmund gereist. Das bedeutet, dass sie dem U-23-Trainer Sebastian Hoeneß am Samstag (14 Uhr) beim FC Ingolstadt nicht zur Verfügung stehen. Das Fehlen von Stammtorhüter Früchtl dürfte besonders schwer wiegen. Im Sturm wiederum kann man die Absenz gleich zweier talentierter Spieler halbwegs verkraften, zumindest kurzfristig. Das liegt vor allem daran, dass die jungen Bayern einen erfahrenen Ü-23-Spieler haben, der in den vergangenen Jahren sowieso schon oft der Unentbehrliche war.

Detailansicht öffnen Kwasie Wriedt (links) ist eine der Säulen beim FC Bayern II. (Foto: Eibner/Imago)

"Wer weiß, was auf dem Platz geschieht: Otschie, Otschie Wriedt", haben die Fans im Grünwalder Stadion schon einige Male gesungen. Der 25-jährige Deutsch-Ghanaer Kwasi Okyere Wriedt, Otschie genannt, gilt als Publikumsliebling, und das nicht nur, weil er die Torjägerliste der Liga mit 17 Treffern anführt. Sondern auch, weil er gerne kraftraubend spielt und auf dem Platz eine besondere Gedankenschnelligkeit besitzt. Selbst nach dem Aufstieg, zu dem er fast auf den Tag genau vor einem Jahr gegen den VfL Wolfsburg II zwei Tore beitrug, gilt er immer noch als überqualifiziert. Für ganz oben reichte es bei den Bayern allerdings nicht. Wer weiß, vielleicht hätte es gereicht, hätte er im Oktober 2017 nicht die Latte, sondern ins Tor getroffen, bei seinem ersten Einsatz für die Profis, im DFB-Pokal bei RB Leipzig (die Bayern gewannen im Elfmeterschießen).

Nun fungiert der deutlich jüngere Zirkzee als Backup von Robert Lewandowski. Und so entschied sich Wriedt für einen Wechsel ins Ausland, er wird in der kommenden Saison für den niederländischen Klub Willem II Tilburg spielen, der in der annullierten Saison immerhin auf einem Uefa-Pokalplatz steht. Für Wriedt beginnt am Samstag also eine Geisterspiel-Abschiedstour. Er sei froh, dass er die Saison noch zu Ende spielen könne, sagte er am Mittwoch. Sein Team führt die Rückrundentabelle an. Weitaus schwieriger als den Ligaverbleib zu sichern, dürfte es ihm nun also fallen, sich noch anständig von den Fans zu verabschieden. Insofern darf man sagen: Sie vermissen ihn schon jetzt.

Ein ganzer halber Bayer

Dem früheren Nationalspieler Karlheinz Förster hatte die Boulevardpresse einst den schönen Beinamen "Treter mit dem Engelsgesicht" verpasst. Unter einem Engel stellt man sich eben das ziemlich genaue Gegenteil eines Holzhackers vor, dabei suggerierte Försters Nachname doch genau jene rustikale Spielweise, die er seinen Gegenspielern tatsächlich oft angedeihen ließ. Beim Klang des Namens Dominik Stroh-Engel wiederum übermannen einen sogleich vorweihnachtliche Gefühle. Dabei verbirgt sich dahinter ein bisweilen gnadenloser Knipser, der mit seinen Toren dazu beitragen soll, dass die SpVgg Unterhaching den Sprung aus der dritten in die zweite Liga schafft. Deshalb habe man ihn schließlich geholt, stellte Präsident Manfred Schwabl zuletzt im SZ-Interview klar: "Ihn zu verpflichten haben wir ja auch nur gemacht, weil wir gesagt haben: Jetzt probieren wir es, dass wir irgendwie raufkommen, dass wir die finanziellen Sorgen mal los sind", sagte Schwabl. Fünf Wochen habe man Zeit, um von der Hölle ins Paradies aufzusteigen. Stroh-Engels himmlische Quote spricht für ihn: Seit der 34-Jährige zu Saisonbeginn ablösefrei vom Karlsruher SC zur SpVgg wechselte, hat er in 24 Pflichtspielen 14 Treffer erzielt, davon neun in der Liga, den Rest im Pokal. Besonders bemerkenswert war sein Auftritt beim letzten Unterhachinger Sieg vor der Corona-Pause: Zum 5:3-Erfolg beim Halleschen FC steuerte er drei Treffer bei, traf einmal ins eigene Netz, ein weiteres Tor wurde ihm wegen Abseits weggepfiffen und einmal klärte er auf der eigenen Torlinie. Als er nach 62 Minuten ausgewechselt wurde, hatte er einen Arbeitsnachweis, den sonst allenfalls Frankfurts Verteidiger Martin Hinteregger hinbekommt, der wie zuletzt gegen den FC Bayern bekanntlich auch öfter mal hinten wie vorne Turbulenzen verursacht. Stroh-Engel kommentierte trocken: "Ich hoffe, ich hab mein Pulver für den Rest der Saison nicht verschossen."

Detailansicht öffnen Mölders redet von Aufstieg? Hachings Dominik Stroh-Engel (rechts) dürfte anderer Auffassung sein. (Foto: foto2press/Imago)

Der Rest der Saison beginnt am Samstag (14 Uhr) mit einer Auswärtspartie beim Vorletzten Großaspach. Bei Haching fühlt sich der 1,97-Meter-Hüne wohl, auch weil das Team viel Wert auf Ballbesitz lege, nicht nur auf Fehler des Gegners warte, sondern selbst die Initiative ergreife, wie er in einem Interview mit dem Deutschen Fußball-Bund ausführte. Er fühle sich in Unterhaching schon wie ein halber Bayer, teilte der gebürtige Hesse mit, der in 201 Drittligaspielen, unter anderem für Wehen und Darmstadt, bereits 64 Treffer erzielte. Und wenn es bei ihm mit dem Toreschießen mal nicht so klappt, hat Hachings Trainer Claus Schromm ja noch einen waschechten Voll-Bajuwaren in petto: Der bisherige Torgarant Stephan Hain kommt aus Zwiesel im Bayerischen Wald.